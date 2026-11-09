تقرير: ترمب طالب نتنياهو باستئناف تنفيذ خطة غزة

كشف تقرير نشره موقع «أكسيوس» الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة، وذلك عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتضمن خطة ترمب خريطة طريق لنزع سلاح حركة «حماس» ونقل مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى حكومة فلسطينية تكنوقراطية جديدة، فضلاً عن إطلاق عملية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
لكن تنفيذ هذه الخطة ظل معلقاً لأشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية، حيث حرصت إدارة ترمب على ألا يصبح تنفيذ الخطة قضية مثيرة للجدل السياسي خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، بحسب ما نقله «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين على الأمر.
وكان ترمب قد أعرب عن دعمه لنتنياهو قبيل الانتخابات. والآن، وبعد انتهائها، يسعى الرئيس للمضي قدماً في خطته بشأن غزة، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، شاركوا في الاتصال الهاتفي بين ترمب ونتنياهو.
ووصف أحد المصادر الاتصال، الذي بادر نتنياهو إلى إجرائه، بأنه كان بنّاءً، مشيراً إلى أنه تناول أيضاً الحرب في إيران.
ولم يصدر البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقاً فورياً على طلبات التعليق بشأن الاتصال.
وكانت إسرائيل وحركة «حماس» قد اتفقتا قبل نحو عام على المرحلة الأولى من خطة ترمب المكونة من 20 نقطة، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار في حرب غزة والإفراج عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة ممن احتُجزوا خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، عمل «مجلس السلام» الذي أُنشئ في إطار اتفاق غزة على إعداد خطة لتنفيذ المراحل التالية، تشمل تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية وإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وفي يوليو (تموز) الماضي، توصل «مجلس السلام» إلى اتفاق مع حركة «حماس» بشأن خطة من 15 نقطة لنزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.
غير أن حكومة نتنياهو لم تُبدِ استعداداً كافياً للمضي في تنفيذ الاتفاق، لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية في إسرائيل.
وفي زيارة لإسرائيل خلال أغسطس (آب) الماضي، أبلغ كوشنر نتنياهو بأن «حماس» وافقت للمرة الأولى على نزع سلاحها، وحثه على اتخاذ خطوات لاختبار مدى جدية هذا الالتزام.
لكن نتنياهو لا يزال متشككاً بشدة في إمكانية تجريد الحركة من سلاحها، مؤكداً أنها تعمل على إعادة تشكيل قدراتها وتسليح نفسها مجدداً داخل القطاع.
وبحسب تقرير «أكسيوس»، ففي اليوم التالي للاتصال الذي جرى بين ترمب ونتنياهو، زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، العضو في «مجلس السلام»، إسرائيل، حيث التقى نتنياهو ومنافسه السياسي غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة نتنياهو.
وقال مصدر مطلع على الزيارة إن بلير حث نتنياهو وقادة سياسيين إسرائيليين آخرين على منح الخطة فرصة للتنفيذ.
وفي تعليقه على مسار الخطة، قال مسؤول أميركي: «سيكون التنفيذ صعباً، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا تنفيذها ويدنا مقيدة خلف ظهرنا».
وأضاف: «نريد المضي قدماً بشكل تعاوني، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملين من الحكومة الإسرائيلية».