فانس يكشف سرّ فقدان وزنه: نظام غذائي صارم ومخلل الملفوف

كشف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تفاصيل النظام الغذائي الذي يتبعه بهدف إنقاص وزنه، موضحاً أنه يعتمد بصورة أساسية على الأطعمة الغنية بالبروتين ومخلل الملفوف، وذلك بعد أن استشار وزير الصحة الأميركي روبرت إف. كينيدي جونيور بشأن التخلي عن السكر، وفقاً لما أوردته صحيفة «التلغراف».

وقال فانس، يوم الخميس، إنه يتبع هذا النظام الغذائي منذ بداية الصوم الكبير، مشيراً إلى أن التزامه به يأتي في إطار محاولته ممارسة «نوع من ضبط النفس» خلال هذه الفترة.

وأضاف نائب الرئيس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «أنا مسيحي متدين»، موضحاً أن الصوم دفعه إلى التفكير في التخلي عن بعض العادات، من بينها تناول السكر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح فانس كيف تعرّف على هذا النظام الغذائي، قائلاً إنه في «الثلاثاء البدين» (أي ثلاثاء المرفع) أخبر زوجته بأنه يفكر في التخلي عن السكر ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه اتصل بوزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور طلباً للمشورة، فأخبره كينيدي عن النظام الغذائي «الحيوي».

وقال فانس للصحافيين: «أتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين، وأتناول الكثير من مخلل الملفوف...».

واختتم حديثه بنصيحة ساخرة قائلاً: «لذا، نصيحتي لكم هي: إذا كنتم ترغبون في إنقاص وزنكم، فاتصلوا ببوبي كينيدي، وإذا كنتم ترغبون في الاستمتاع بما تأكلون، فلا تتصلوا ببوبي كينيدي».

النظام الغذائي «الحيوي»

ويُعرف «نظام مخلل الملفوف» أيضاً باسم «النظام الغذائي الحيوي»، وهو نظام يوصي بالاعتماد على الأطعمة المخمرة، مثل مخلل الملفوف والكيمتشي، بهدف تعزيز صحة الأمعاء، إلى جانب تناول اللحوم التي تتغذى على العشب.

كما يمتنع متبعو هذا النظام عن تناول الكحول والأطعمة فائقة المعالجة، بهدف تقليل دهون البطن وخفض مستويات الالتهابات.

وفي عام 2024، كشف فانس أنه فقد نحو 13.6 كيلوغرام خلال العامين التاليين لفوزه بمقعده في مجلس الشيوخ عام 2022.

وقال إن هذا التحول جاء نتيجة «تحسين نظامه الغذائي»، نافياً في الوقت نفسه استخدام أي أدوية لإنقاص الوزن.

وفي أبريل (نيسان)، علّق الرئيس دونالد ترمب على فقدان فانس للوزن، وذلك خلال غداء عيد الفصح.

وقال ترمب: «أين جي دي؟ لقد فقد وزنه. أصبح أنحف قليلاً. كنت أبحث عن رجل ممتلئ الجسم، والآن وجدت نموذجاً مثالياً».