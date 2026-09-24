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العالم الولايات المتحدة​

واشنطن تحتفي بشي... وترمب يتحدث عن «صداقة عظيمة»

الرئيس الصيني دعا إلى «منافسة صحية» وإبقاء الذكاء الاصطناعي تحت «رقابة البشر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا يستقبلان الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لييوان في البيت الأبيض بواشنطن 24 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا يستقبلان الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لييوان في البيت الأبيض بواشنطن 24 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
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واشنطن تحتفي بشي... وترمب يتحدث عن «صداقة عظيمة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا يستقبلان الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لييوان في البيت الأبيض بواشنطن 24 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا يستقبلان الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لييوان في البيت الأبيض بواشنطن 24 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، بـ«الصداقة العظيمة» التي قال إنه بناها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مع بدء الأخير زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة.وخصّ ترمب نظيره الصيني باستقبال استثنائي، بدأ مساء الأربعاء عندما توجّه شخصياً إلى قاعدة أندروز الجوية لاستقباله لدى وصوله، في خطوة لم تحصل منذ أكثر من ستة عقود لرئيس أميركي يستقبل رئيس دولة أجنبية في القاعدة العسكرية قرب واشنطن. أما الخميس، فأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية في البيت الأبيض، وسط اصطفاف حرس الشرف ورفع العلمين الأميركي والصيني وعزف النشيدين الوطنيين، قبل عروض عسكرية في حديقة الورود. واختُتمت المراسم بتحليق قاذفة من طراز «B-2 Spirit» وأربع مقاتلات من طراز «F-22 Raptor».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره الصيني شي جينبينغ لدى وصوله إلى البيت الأبيض في واشنطن 24 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

ورغم كثافة الملفات الخلافية المطروحة على طاولة المحادثات، حرص ترمب في كلمته الافتتاحية على إبراز متانة علاقته بنظيره الصيني، قائلاً: «منذ انتخابي الأول عام 2016، بنينا، أنا والرئيس شي، صداقة عظيمة حقاً، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح الحيوية لشعبينا».واستعاد ترمب زيارته إلى بكين في مايو (أيار) الماضي، واصفاً إياها بأنها كانت «شرفاً عظيماً»، ومشيداً بما وصفه بـ«كرم الضيافة الاستثنائي والجميل للغاية» الذي أبداه شي. وأضاف أن استضافة الرئيس الصيني وزوجته في «البيت الأبيض الجميل» تمثل بدورها «شرفاً» له وللسيدة الأولى ميلانيا ترمب. وأشار الرئيس الأميركي كذلك إلى أن اللقاء يشكل المرة الأولى التي يجتمع فيها الزعيمان داخل البيت الأبيض، قائلاً: «لقد أمضينا أوقاتاً معاً في مختلف أنحاء العالم».وتتصدر أجندة المحادثات ملفات شائكة عدة، في مقدمتها الحرب في إيران، وتايوان، والقيود الأميركية على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، فضلاً عن التجارة والذكاء الاصطناعي.

منافسة صحية

قال شي، في كلمة لدى وصوله، إن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة يجب أن تكون «منافسة صحية» وأن تبقى «ضمن حدودها»، مضيفاً: «ينبغي أن تكون سباقاً للحاق أحدنا بالآخر، لا مصارعة لا بد أن يفوز فيها طرف ويخسر الآخر».

ودعا شي ترمب إلى إبداء «الحيطة والتروي» في التعامل مع مسألة تايوان. كما أكّد تأييد بلاده ​عودة ‌الولايات ‌المتحدة وإيران إلى العمل بمذكرة ‌تفاهم توصل إليها البلدان في ⁠يونيو (حزيران) ⁠بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا يستقبلان الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لييوان في البيت الأبيض بواشنطن 24 سبتمبر 2026 (أ.ب)

وفي حين قلّل ترمب مراراً من شأن المخاوف من أن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديداً للبشرية، تبنى شي لهجة أكثر ترويّاً حيال هذه القضية. وقال الرئيس الصيني في البيت الأبيض: «لدينا القدرة والمسؤولية معاً لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام، وضمان أن يظل تطويره دائماً في ظل الرقابة البشرية». وتابع أن «الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين كبيرتين، تتحمّلان مسؤولية تاريخية تتمثل في دفع التنمية البشرية والتقدم»، مشدداً على ضرورة «تعزيز التواصل».وكان وزيرا المالية في البلدين قد اجتمعا في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما اقترحت واشنطن إنشاء «آلية إخطار» جديدة بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي بين الجانبين.

أشخاص يرفعون علمي الصين والولايات المتحدة قرب البيت الأبيض تزامناً مع وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن 24 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

إلى ذلك، اتفق الجانبان على تمديد هدنة تجارية لمدة شهرين حتى 10 يناير (كانون الثاني)، بعدما كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت يواصلان فيه العمل للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة. وأعلن الرئيس الصيني كذلك أن بلاده ستدعو 100 ألف شاب أميركي للدراسة والمشاركة في برامج تبادل في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سترسل اثنين من دببة الباندا إلى حديقة الحيوان في أتلانتا، واصفاً إياهما بأنهما «مبعوثا صداقة».وحضر ملفّ الذكاء الاصطناعي أيضاً بقوة في الكلمات الافتتاحية. وقال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الملف سيكون من أبرز موضوعات المحادثات، في ظل القلق العالمي المتزايد من تأثير التكنولوجيا على الوظائف والمجتمعات.

الدبلوماسية الناعمة

يقيم الرئيس ترمب والسيدة الأولى ميلانيا مأدبة عشاء مساء الخميس في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض. وقد صممت تفاصيلها لتمزج بين التقاليد الأميركية والصينية. واختارت ميلانيا اللون الأحمر محوراً للزهور وديكورات الموائد، بينما يتضمن البرنامج الموسيقي فرقاً عسكرية أميركية والمغني الأوبرالي كريستوفر ماتيو.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا يستقبلان الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته في البيت الأبيض بواشنطن 24 سبتمبر 2026 (رويترز)

وقد تولت ميلانيا ترمب جانباً مهماً من الدبلوماسية الناعمة المصاحبة للقمة. فبينما انخرط ترمب وشي في المباحثات السياسية، اصطحبت السيدة الأولى نظيرتها الصينية بنغ لي يوان إلى المتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان، في جولة تركز على التراث الفني والتبادل الثقافي الصيني - الأميركي. كما أشرفت ميلانيا على إعداد مأدبة العشاء وتفاصيلها.ويستمر البرنامج الجمعة، عندما يستقبل ترمب وميلانيا الرئيس الصيني وزوجته مجدداً في البيت الأبيض لتناول الشاي في الغرفة الحمراء، قبل أن يتوجه الزوجان معاً إلى الأرشيف الوطني للاطلاع على وثائق وسجلات تاريخية مرتبطة بالعلاقات الأميركية - الصينية. وهناك يختتم ترمب وميلانيا زيارة الدولة بتوديع شي وبنغ، في محطة تحمل رمزية إضافية مع احتفال الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها.

نتائج استبقت القمة

وكانت النتيجة الملموسة الأولى للقمة قد سبقت جلوس الرئيسين إلى طاولة المفاوضات، بعد تمديد الهدنة التجارية الأميركية - الصينية شهرين، من 10 نوفمبر إلى 10 يناير 2027، في خطوة تمنح الجانبين وقتاً إضافياً للتفاوض على اتفاق اقتصادي أكبر، لكنها لا تحل حتى الآن الخلافات البنيوية بينهما.

ترمب وشي وزوجتاهما خلال مراسم في البيت الأبيض بواشنطن في 24 سبتمبر 2026 (رويترز)

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الإعلان باعتباره تمديداً لمدة شهرين يمنح المفاوضين وقتاً إضافياً، فيما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المحادثات تحولت إلى بحث إمكانية إنجاز صفقة أكبر بدلاً من الاكتفاء بسلسلة من الاتفاقات الصغيرة. وهو ما يعني قراراً مشتركاً بعدم العودة إلى التصعيد. وكانت الهدنة السابقة قد خفضت الرسوم المتبادلة التي وصلت خلال المواجهة إلى مستويات مرتفعة للغاية، مقابل التزامات صينية تتعلق بالمعادن النادرة والمشتريات الزراعية الأميركية والاستثمار، لكن التنفيذ ظل متفاوتاً.وأشارت شبكة «فوكس نيوز» إلى أن القمة تمثل اختباراً لما إذا كانت بكين قد نفذت بالفعل التعهدات التي قدمتها خلال اتفاق مايو (أيار) الماضي، خصوصاً بشأن المعادن النادرة والمشتريات الزراعية والتجارية والاستثمار. ولا تزال ملفات الرسوم والتكنولوجيا المتقدمة والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي وتايوان دون تسوية.

ورقة ضغط صينية

ربما كانت أكبر نقطة تغير في ميزان التفاوض مقارنة بالحرب التجارية الأولى في ولاية ترمب السابقة هي اكتشاف واشنطن مدى قوة ورقة المعادن النادرة التي تمتلكها بكين، حيث تحتاج الصناعات الأميركية، بما فيها الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والسيارات، إلى المعادن والمغناطيسات التي تسيطر الصين على أجزاء رئيسية من سلاسل إنتاجها ومعالجتها.

شي يصفق خلال كلمة لترمب في البيت الأبيض بواشنطن في 24 سبتمبر 2026 (رويترز)

ولهذا لم تعد المعادلة مجرد رسوم أميركية في مقابل صادرات صينية. تستطيع واشنطن الضغط عبر الرسوم والرقائق المتقدمة والأسواق المالية، بينما تستطيع بكين الرد عبر سلاسل الإمداد والمعادن الحيوية.

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العالم الولايات المتحدة​

عمالقة الذكاء الاصطناعي يحذّرون من «أخطار وجودية»

لقطة لمجلس الأمن خلال إحاطة الرئيس التنفيذي لشركة «هاغينغ فايس» كليمنت دولانغ (على الشاشة) بنيويورك (الأمم المتحدة)
لقطة لمجلس الأمن خلال إحاطة الرئيس التنفيذي لشركة «هاغينغ فايس» كليمنت دولانغ (على الشاشة) بنيويورك (الأمم المتحدة)
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عمالقة الذكاء الاصطناعي يحذّرون من «أخطار وجودية»

لقطة لمجلس الأمن خلال إحاطة الرئيس التنفيذي لشركة «هاغينغ فايس» كليمنت دولانغ (على الشاشة) بنيويورك (الأمم المتحدة)
لقطة لمجلس الأمن خلال إحاطة الرئيس التنفيذي لشركة «هاغينغ فايس» كليمنت دولانغ (على الشاشة) بنيويورك (الأمم المتحدة)

استمع أعضاء مجلس الأمن لتحذيرات الرؤساء التنفيذيين لعمالقة الذكاء الاصطناعي؛ «أوبن إيه آي» سام ألتمان، و«أنثروبيك» داريو أموداي، و«هاغينغ فايس» كليمان دولانغ، من تطور بوتيرة يمكن أن تتجاوز قريباً قدرة الدول والشركات والمؤسسات على تنظيمها أو إدارة أخطارها الوجودية المحتملة على البشر.

عُقدت هذه الجلسة غير المألوفة على هامش الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعوة من فرنسا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، وبعد أيام من استنتاج لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة أن الحادثة التي وقعت في الصيف، حين اخترقت برامج الذكاء الاصطناعي قيد التقييم في «أوبن إيه آي» أنظمة «هاغينغ فايس» نفسها، لا تقدم أي ضمانات بأن البشر قادرون على إبقاء هذه البرامج تحت السيطرة بشكل موثوق.

وأكّد ألتمان أن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث تحول جذري في العلوم والطب والتعليم والاقتصادات، لكنه استدرك محذّراً من أن الأنظمة المستقلة بشكل متزايد يمكن أن تتحرك بوتيرة أسرع من قدرة الحكومات والمؤسسات على فهمها أو السيطرة عليها. وقال إنه «ينبغي تصميم الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، لا لمجرد زيادة سرعة الآلات».

وإذ لم يتجاهل الأخطار، أضاف ألتمان أن «أي شيء بهذه القوة يثير الرهبة»، مشدداً على أن «هذه اللحظة تستدعي حذراً شديداً».

«دولة العباقرة»

حدّد ألتمان نمطين رئيسيين للفشل؛ الأول هو فقدان السيطرة تماماً على مستقبل الذكاء الاصطناعي. وثانياً، هناك تركز السلطة حيث «لا ينبغي لأي فرد أو شركة أو دولة أن تتمكن من استخدام أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لفرض رؤيتها للعالم على الآخرين»، كاشفاً أن «أوبن إيه آي» أبطأت التطوير من جانب واحد سابقاً بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ودعا إلى وضع معايير «تُصاغ من خلال عمليات ديمقراطية ومن حكومات مسؤولة أمام شعوبها» تشمل القدرات، وتقييم المخاطر، والضمانات، والإبلاغ عن الحوادث.

الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي (الأمم المتحدة)

ثم قدّم أموداي إحاطة عرَضَ فيها وتيرة التقدم بعبارات صادمة، قائلاً: «قبل أربع سنوات، كان (برنامج الذكاء الاصطناعي) بالكاد يستطيع كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية أو حل مسألة رياضية بسيطة في المرحلة الثانوية. أما اليوم، فهو يكتب معظم التعليمات البرمجية في «أنثروبيك» ويحل مسائل رياضية عالمية شهيرة لم تُحلّ من قبل».

وأضاف أن هذا المسار «لا يحتاج إلا إلى الاستمرار لفترة وجيزة، سنة أو سنتين، وربما أقل» للوصول إلى ما سماه «دولة من العباقرة في مراكز البيانات».

«خطر على البشرية»

كان أموداي صريحاً بالقدر نفسه في شأن الأخطار، فحدَّد فئتين؛ الأولى تتعلّق بسوء الاستخدام، «على سبيل المثال، إساءة استخدام الإرهابيين البيولوجيين لـ(برامج الذكاء الاصطناعي) لصنع أسلحة بيولوجية». أما الفئة الثانية فتتعلق بفقدان السيطرة، مشيراً إلى مسائل «بالغة الخطورة لدرجة أنني أعتقد أنها مسائل مهمة لهذا المجلس، وليس فقط لوزارات الاقتصاد أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وزاد: «أعتقد أنه إذا أُديرت بشكل سيئ، فقد يشكل الذكاء الاصطناعي خطراً على البشرية جمعاء».

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي متحدثاً عبر الشاشة مع أعضاء مجلس الأمن بنيويورك (الأمم المتحدة)

كذلك، قال أموداي إن شركته «ستبطئ وتيرة العمل بالقدر اللازم... لكن بغض النظر عما نفعله، فإن إدارة هذه المخاطر، في نهاية المطاف، أكبر من أي شركة بمفردها، ولها نطاق صناعي وعالمي».

الدفاع قبل الهجوم

بدوره، عرَضَ دولانغ دراسة حالة واقعية، إذ كشفت شركته، في يوليو (تموز) الماضي، عن هجوم إلكتروني شنّه عليها وكيل ذكاء اصطناعي مستقل. واستخلص ثلاثة دروس؛ أولاً، هناك حاجة لمزيد من الشفافية على مستوى الصناعة. وجادل ثانياً بأن الخطر الأساسي لا يكمن في قدرات هذه التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في توزيعها غير المتكافئ. وقال إن «الخطر الأكبر ليس الذكاء الاصطناعي القوي، بل في عدم تكافئه بين المهاجمين والمدافعين، والشركات الكبرى وبقية العالم، والدول القوية وبقية دول العالم».

وأشار ثالثاً إلى حادثة أخرى أظهرت كيف يمكن لتغطية الذكاء الاصطناعي أن تثير مخاوف الجمهور بلا داعٍ «من خلال تأطيرها بصورة بشرية واستخدامها صوراً خيالية علمية».

وخلال المداولات بين أعضاء المجلس، شبّه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي ترأس الاجتماع، الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي بكل من الحاسوب الخيالي في فيلم «2001: ملحمة الفضاء» وبداية العصر الذري. وقال: «كما كانت الحال مع الذرة آنذاك، يجب على المجتمع الدولي، الآن، تنظيم الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته وتجنب أسوأ العواقب».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يترأس اجتماع مجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي (الأمم المتحدة)

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند: «يخبرنا قادة التكنولوجيا بوضوح تام أنه لا يمكن ترك منع الكوارث من الوقوع في العالم لهم وحدهم. لا يمكننا تجاهلهم لأنهم على حق».

غير أن مستشار البيت الأبيض للشؤون العلمية، مايكل كراتسيوس، رأى أن «المخاوف بشأن التحكم في الذكاء الاصطناعي ليست مُبرراً لوقف تطويره أو تقييده بهيكل حوكمة عالمي جديد». وأضاف: «نريدكم، أنتم حلفاؤنا وشركاؤنا، أن تشاركوا في فوائد هذه التكنولوجيا».

وفي ظل المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال، حذّر المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونغ من «التكتل في تحالفات ضيقة في قطاع التكنولوجيا، وإجبار الدول الأخرى على الانحياز لأحد الطرفين»، مما يُمكّن قوى عظمى لم يُسمِّها مما سماه «الهيمنة الرقمية».

اختراق نظام حكومي

تزامنت الجلسة مع كشف الحكومة الأسترالية عن نجاح وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة «أوبن إيه آي» في الوصول بصورة غير مصرَّح بها إلى نظام حكومي في يوليو (تموز) الماضي، في واقعةٍ وصفتها الحكومة بأنها الأولى المعروفة التي يتمكَّن فيها وكيل للذكاء الاصطناعي من اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية في البلاد.

ووصل الوكيل في 18 يوليو إلى بوابة «خدمة تقارير إحصاءات ميديكير» التابعة لوزارة الصحة، وهي منصة متاحة للعامة تستضيف بيانات مجمعة عن الإنفاق الصحي وإعانات الأدوية، وتُستخدم على نطاق واسع من جانب الباحثين والأكاديميين. وأكدت الحكومة أن المعلومات الشخصية لم تكن من بين البيانات التي جرى الوصول إليها.

وقالت شركة «أوبن إيه آي» إنها راجعت أنشطة شملت عدداً من الإدارات الحكومية الأسترالية، واكتشفت أن نماذجها «اتخذت إجراءات لم تكن مقصودة». وأبلغت الشركة الحكومة الأسترالية بالحادثة في 10 سبتمبر (أيلول)، وفق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، الذي انتقد تأخرها في الكشف عن الاختراق. وأُغلقت البوابة بعد الحادثة، ونُقلت البيانات إلى أنظمة أكثر أماناً، وفق وزيرة الخدمات الحكومية كاتي غالاغر.

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«سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» تلجأ للقضاء بعد استبعادها من البيت الأبيض

لافتة تضامن مع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» خارج مقر وكالة «أسوشييتد برس» في البيت الأبيض 21 سبتمبر 2026 (رويترز)
لافتة تضامن مع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» خارج مقر وكالة «أسوشييتد برس» في البيت الأبيض 21 سبتمبر 2026 (رويترز)
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«سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» تلجأ للقضاء بعد استبعادها من البيت الأبيض

لافتة تضامن مع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» خارج مقر وكالة «أسوشييتد برس» في البيت الأبيض 21 سبتمبر 2026 (رويترز)
لافتة تضامن مع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» خارج مقر وكالة «أسوشييتد برس» في البيت الأبيض 21 سبتمبر 2026 (رويترز)

قالت ثلاث مؤسسات إعلامية وهي «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» في ‌مذكرة قضائية ⁠قدمت اليوم الخميس ⁠إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ⁠تراب لم ‌تمتثل بعد ‌لأمر قضائي ‌صدر ‌أمس يقضي بإعادة السماح ‌لها بدخول البيت الأبيض، وطلبت ⁠من القاضي ⁠الذي أصدر الحكم عقد جلسة متابعة طارئة.

وأعلنت الشبكات أن صحافييها مُنعوا، الخميس، من دخول البيت الأبيض، رغم صدور أمر قضائي يقضي بإعادة السماح لهم بالدخول.

وأوضحت المؤسسات الإعلامية الثلاث أن عناصر من جهاز الخدمة السرية منعوا صحافييها عندما حاولوا دخول البيت الأبيض، في وقت مبكر الخميس.

وأصدر قاضٍ اتحادي أميركي، صباح اليوم الخميس، أمراً تقييدياً مؤقتاً بوقف قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» من دخول مقر البيت الأبيض، وأمر الإدارة بإعادة السماح لها بالدخول، وفق ما نشرت «أسوشييتد برس».

يأتي ذلك في أحدث تطور في مواجهة متصاعدة بين الرئيس دونالد ترمب ووسائل إعلام لا تحظى تغطيتها بإعجابه.

كان ترمب قد أعلن، في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، حظر هذه المؤسسات، مهاجماً ما وصفه بأنه «أخبار زائفة».

وفي الآونة الأخيرة، قال ترمب إن التغطية السلبية تُشكل خطراً على البلاد.

منصة شبكة «سي إن إن» في البيت الأبيض بعد أن أعلن ترمب عزمه منع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض (رويترز)

وقالت المؤسسات الإعلامية إنها استهدفت بسبب مضمون تغطيتها؛ أي بسبب التمييز على أساس وجهة النظر، ووصفت الحظر بأنه «انتهاك صارخ» للتعديل الأول للدستور الأميركي.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، تيموثي كيلي، الذي رشّحه ترمب للمنصب في عام 2017، وأصدر في قضية مماثلة، عام 2018، أمراً بإعادة السماح بدخول صحافي من شبكة «سي إن إن»، قد استمع إلى المرافعات، أمس الأربعاء، وأنهى الجلسة دون إصدار حكم.

وأصدر كيلي، اليوم الخميس، أمراً تقييدياً مؤقتاً يسري لمدة 14 يوماً. وتهدف مثل هذه الأوامر عادة إلى الحفاظ على الوضع القائم لحين إجراء المحكمة مراجعة أكثر تفصيلاً للقضية.

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العالم الولايات المتحدة​

تقرير: شركات نفط حصلت على امتيازات بعد تبرعاتها لحملة ترمب

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن 23 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن 23 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
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تقرير: شركات نفط حصلت على امتيازات بعد تبرعاتها لحملة ترمب

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن 23 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن 23 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

أصدر اثنان من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تقريراً، اليوم (الخميس)، أفاد بأن شركات نفط وغاز حصلت على إعفاءات ضريبية ودعم وتخفيف في قواعد تنظيمية بيئية بعدما طلب منها المرشح للرئاسة آنذاك دونالد ترمب تبرعات بمليار دولار خلال حملته الانتخابية في 2024، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعد السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس والسيناتور شيلدون وايتهاوس كبير الديمقراطيين في لجنة البيئة التقرير استناداً إلى 19 تحقيقاً في تخفيف وكالة حماية البيئة للقيود التنظيمية، و13 تحقيقاً بشأن تسع وكالات أخرى، و13 تحقيقاً في شأن 88 جهة تنبعث عنها ملوثات.

وجاء في التقرير أن مئات الملايين من الدولارات التي أنفقت على الحملة الانتخابية، والتي تم تتبعها بعد طلب ترمب من شركات الطاقة، كان في مقابلها إعفاءات ضريبية وإيرادات بلغت مئات المليارات من الدولارات لأن السياسات المتبعة دفعت المستهلكين إلى شراء المزيد من الوقود الأحفوري.

وورد في التقرير: «تتحمل الأسر العاملة العبء من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الخدمات العامة والتكاليف الطويلة الأجل للأضرار المناخية والصحية، بينما يجني المسؤولون التنفيذيون والمساهمون في شركات النفط الكبرى المكاسب... وهذا، في جوهره، نقل هائل للثروة».

وقد يشكل هذا التقرير نافذة على نوعية القضايا التي قد يعقد مشرعون ديمقراطيون جلسات استماع بشأنها في حالة سيطرتهم على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني).

وسيُعقد مؤتمر صحافي عن التقرير في الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للحصول على تعليق.

وفي أحدث خطوة من جانب الإدارة لتفكيك اللوائح البيئية، أعلنت وكالة حماية البيئة هذا الشهر عن قواعد لإلغاء القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على انبعاثات الكربون من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز، ولمنع فرض أي قواعد في المستقبل تركّز على المناخ على تلك المحطات.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود ترمب لتفكيك السياسة الأميركية بشأن المناخ، وتقول إدارته إنها أعاقت إنتاج الطاقة.

وقالت وكالة حماية البيئة إن هذه الخطوة ستوفر على القطاع 370 مليون دولار من تكاليف الامتثال، بينما قالت إدارة بايدن إن قواعدها ستحقق فوائد بقيمة 370 مليار دولار من أمور، من بينها خفض الفواتير الطبية للمشاكل الصحية الناجمة عن الضباب الدخاني والانبعاثات الأخرى.

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