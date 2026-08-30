واشنطن تعتزم فرض عقوبات على بنك آخر للحد من المعاملات مع إيران

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم فرض عقوبات على بنك آخر هذا الأسبوع في مسعى للحد من المعاملات مع إيران.
وتحدث بيسنت مع وكالة أنباء «أسوشيتد برس» قبل اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث سيلتقي بشكل فردي مع نظرائه من القوى الاقتصادية الكبرى والنامية في العالم لتشجيع المشاركة في العزل الاقتصادي لإيران.
وقال بيسنت في المقابلة: «سيكون هذا عنفا ماليا إذا اضطررنا لذلك»، وأضاف «نحن نظهر للناس أننا نعرف من أنتم، وأنتم تعرفون من أنتم، ويجب أن يتوقف هذا».