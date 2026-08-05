توقيف مسلح في ملعب غولف تابع لترمب بكاليفورنيا قبيل زيارة للرئيس

أُوقف رجل مسلح، الأحد، في ملعب للغولف يملكه دونالد ترمب في كاليفورنيا، قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس الأميركي إلى الموقع مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن مكتب شريف مقاطعة لوس أنجليس في بيان.

وأثار الرجل الشبهات لأنه «شوهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صوراً ومقاطع فيديو، وبدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني»، وفق بيان.

وجرت عملية التوقيف بعد ظهر الأحد في ملعب الغولف الواقع في رانشو بالس فيرديس، قرب لوس أنجليس. وتوجه ترمب إلى هناك مساء الثلاثاء لحضور عشاء تنظمه اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لجمع التبرعات، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصول مروحية «مارين وان» الرئاسية وعلى متنها الرئيس دونالد ترمب إلى ناديه للغولف في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

وكان المشتبه به الذي حُدِّدت هويته على أنه جانين جون تايل، يحمل «مخزناً يتسع لـ16 طلقة، ويحتوي على ذخيرة» في جيب بنطاله.

وخلال تفتيش سيارة هذا الرجل البالغ 38 عاماً، صادر عناصر مكتب الشريف أيضاً «مسدساً مُلقّماً» ومخزن ذخيرة آخر يحتوي على ذخيرة، حسب البيان.

وبعد ذلك، أجرى الشريف وأجهزة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش لمنزل هذا الرجل في داوني (إحدى ضواحي لوس أنجليس) حيث عثروا على بندقية، ومسدس، وسترة واقية من الرصاص، ومخازن ذخيرة، وذخيرة، وجهازَي لاسلكي و«دفاتر تحتوي على عبارات مثيرة للقلق».

وقدَّم المحققون الملف صباح الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام في لوس أنجليس الذي سيبتُّ في مسألة ملاحقات قضائية محتملة.

صورة جوية لنادي الغولف الخاص بترمب في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

محاولات اغتيال سابقة لترمب

ومنذ حملته الرئاسية الأخيرة، تعرض دونالد ترمب لمحاولات اغتيال متعددة.

في يوليو (تموز) 2024، أصيب ترمب في أذنه برصاصة أطلقها قناص تمركز على سطح مبنى يطل على أحد تجمعاته الانتخابية، في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، أُمسك برجل مسلح في محيط نادي «ترمب إنترناشيونال» للغولف في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بينما كان الرئيس يلعب الغولف في ذلك الموقع.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، اضطر الرئيس لمغادرة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن بشكل عاجل، عندما حاول رجل مسلح اقتحام القاعة، واندلع إثر ذلك تبادل لإطلاق النار.

زيارة نادرة

وتعد زيارات ترمب إلى كاليفورنيا نادرة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل ساعات من زيارته، وقبل إعلان عملية توقيف المسلح، انتهز الحاكم غافين نيوسوم الفرصة للتذكير بأن إدارة ترمب تواصل عرقلة المساعدات الفيدرالية المخصصة لإعادة إعمار لوس أنجليس، بعد مرور 18 شهراً على الحرائق المميتة التي اجتاحت المدينة.

وأضاف نيوسوم، الديموقراطي الذي يطمح للترشح إلى الرئاسة عام 2028: «آمل أن تتيح زيارة الرئيس ترمب توصيل الأموال الفيدرالية المخصصة لإعادة الإعمار والتي طال انتظارها، مباشرة إلى العائلات التي تعمل على إعادة البناء عقب حرائق لوس أنجليس».

وتابع: «إنها فرصة للرئيس للوفاء بالتزامه توفير الأموال التي وعد بها هؤلاء الناجين. هناك لحظات تسمو فوق السياسة، وقد تكون هذه اللحظة إحداها، يا سيادة الرئيس».