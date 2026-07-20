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ترمب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على سلع كندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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ترمب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على سلع كندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أوامر تقضي بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على بعض السلع الكندية، مبرّراً ذلك بما وصفه بـ«المعاملة التمييزية» في قطاعات المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.

وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً، وفق البيت الأبيض.

وأوضحت الرئاسة الأميركية أن بعض الواردات، على غرار الطاقة والبوتاس والسلع الخاضعة لرسوم قطاعية محددة، ستكون مستثناة من هذه الرسوم.

لكنها لفتت إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل السلع التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتنصّ الاتفاقية المبرمة خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيتها في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديدها 16 عاماً.

لكن الولايات المتحدة أعلنت في مطلع الشهر الحالي أنها لن تجدّدها، ما يعني أن الاتفاقية ستمدد على أساس سنوي، ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسمياً منها.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

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دونالد ترمب رسوم جمركية أميركا كندا

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