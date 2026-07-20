الجيش الأميركي يشن ضربات ضد إيران لليلة التاسعة توالياً

أعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم (الاثنين)، شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة توالياً، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.

بدأت القيادة المركزية الأمريكية اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.

ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين... — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 19, 2026

وأضافت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»: «ستواصل هذه الضربات تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين».

ونقلت قناة «برس تي.في» الإيرانية أنباء عن ضربات أميركية على مدينة تبريز الإيرانية.

Reuters - برس تي في: أنباء عن ضربات أمريكية على مدينة تبريز الإيرانية