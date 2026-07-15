هيغسيث يطلق برنامجاً لفحص هرمون التستوستيرون لدى العسكريين الأميركيين

أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج جديد لفحص «نقص هرمون التستوستيرون» لدى العسكريين الأميركيين، واصفا ذلك بأنه ضروري لتمكينهم من العمل بأفضل مستوى ممكن.

وأوضح هيغسيث أن الفحوصات الجديدة ستجرى سنويا ضمن الفحوصات الطبية الإلزامية للعسكريين الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر، فيما سيكون بإمكان العسكريين دون سن الثلاثين الخضوع للفحص بشكل اختياري.

وفي مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار هيغسيث ببساطة إلى العسكريين، رغم أنه يبدو أنه كان يقصد فقط فحص الرجال الذين يرتدون الزي العسكري للكشف عن اضطرابات هرمون التستوستيرون.

وعند سؤال وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن الحالات التي يستهدفها هيغسيث من خلال السياسة الجديدة، أشارت إلى تصريحات هيغسيث في الفيديو التي قال فيها إن الهدف هو الحفاظ على أفراد القوات المسلحة «أقوياء، وقادرين على الصمود، ويتمتعون بالكفاءة»، مؤكدا أن قسوة ساحات القتال الحديثة تتطلب «أقصى درجات الجاهزية النفسية والذهنية».

وقال هيغسيث في مقطع الفيديو إن تلقي العلاج التعويضي بهرمون التستوستيرون سيكون اختياريا.

ويعد فحص هرمون التستوستيرون أمرا صعبا، حيث تتغير مستويات الهرمون على مدار اليوم، ولذلك عادة ما تقاس مستوياته بدقة في ساعات الصباح وبعد

فترة من الصيام.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية بنسلفانيا، كريسي هولاهان، وهي من قدامى المحاربين في سلاح الجو الأميركي «يثبت هذا الإعلان أن الوزير هيغسيث يتلقى توجهاته من جهات متطرفة بمجتمع المانوسفير»، في إشارة إلى مجموعة من المؤثرين والمنصات الإلكترونية ومنتديات الإنترنت التي تركز على قضايا الرجال والذكورة، وكثيرا ما تتبنى أفكارا مناهضة للنسوية.

وأعربت هولاهان، وهي عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، عن أملها في أن «يكون فحص هرمون التستوستيرون متاحا لكل من الرجال

والنساء في القوات المسلحة، وأن تتاح للمجندات نفس الموارد لتمكينهن من أن يصبحن من نخبة المحاربات» على وجه الأرض.