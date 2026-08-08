الإعصار «دولفين» يضرب أوكيناوا في اليابان والصين تستعد لوصوله

ضرب الإعصار «دولفين» ‌إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان اليوم (السبت)، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 14 ألف مبنى، فيما أغلقت الصين ​موانئ وخطوط عبّارات تأهباً لوصول العاصفة إلى ساحلها الشرقي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار كان على مسافة نحو 160 كيلومتراً شمال غربي جزيرة كومي في أوكيناوا عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينيتش، وكان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت سلطات أوكيناوا أن 5 مسنين أصيبوا بجروح غير خطيرة، بينهم 3 سقطوا ‌بسبب شدة ‌الرياح. وألغت شركتا الطيران المحليتان «أول ​نيبون ‌إيرويز» ⁠والخطوط الجوية ​اليابانية ⁠رحلاتهما إلى المنطقة.

وبلغت السرعة القصوى للرياح المستمرة المصاحبة للإعصار 162 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 216 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن تكون أوكيناوا وجزيرة أمامي التابعة لإقليم كاغوشيما أكثر المناطق تضرراً في اليابان.

مراكب صيد أُرسيت في وينلينغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية تحسباً لوصول الإعصار «دولفين» (أ.ب)

وفي الصين، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يصل الإعصار ⁠«دولفين» إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي ‌والجنوبي للصين بين أواخر يوم ‌غد (الأحد) وصباح الاثنين، ويرجح ​أن تكون نقطة وصوله بين ‌مدينة تشوشان في إقليم تشجيانغ ومدينة فودينغ في إقليم ‌فوجيان.

ومن المتوقع أن تصاحب الإعصار رياح تتراوح سرعتها بين 38 و45 متراً في الثانية قرب مركزه. ويتوقع أن تؤثر الأمطار والرياح القوية على شرق الصين حتى 12 أغسطس (آب)، بما في ‌ذلك أجزاء من شنغهاي والأقاليم المجاورة.

ورفع إقليم تشجيانغ مستوى التحذير من الإعصار على سواحله ⁠إلى الدرجة ⁠القصوى، وأوقف العمليات بالموانئ وعلق 162 مساراً لعبارات نقل الركاب.

وفي تايوان، ذكرت الحكومة أن 63 رحلة جوية دولية أُلغيت بسبب الإعصار. وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية من الجزيرة مطلع الأسبوع، لكن السلطات لم تصدر أوامر إجلاء حتى اليوم (السبت).

وأمرت الصين السفن العابرة لمضيق تايوان بالامتثال لتعليمات مراقبة حركة الملاحة بسبب الإعصار، وهي إجراءات وصفتها تايبيه بأنها «سخيفة»، مؤكدة أن بكين لا تملك حق تقييد الوصول إلى المياه الدولية، وفق «رويترز».