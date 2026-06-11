إنذار كاذب بوجود «مواد خطرة» يغلق البنتاغون

فُرضت «حال إغلاق» في بعض أنحاء مقر وزارة الدفاع الأميركية، الخميس؛ بسبب «حادثة متعلقة بمواد خطرة»، وفق ما أفاد به المتحدث باسم «البنتاغون».

وقال شون بارنيل إن «أمراً بالبقاء في المكان» صدر في جزء من المبنى تأثر بـ«مشكلة في جودة الهواء».

وأوضحت «دائرة إطفاء مقاطعة أرلينغتون» أن وحداتها، بما فيها فريق المواد الخطرة، أرسلت إلى مبنى الوزارة حيث تتعامل مع «حادثة مواد خطرة».

وبعدما نقلت شبكة «سي إن إن»؛ ‌عن مصادر ‌لم تسمها، أن ​المبنى أُغلق، ‌وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من ‌طوابق عدة، ما لبثت أن بثت أن الإغلاق حدث بسبب «إنذار كاذب»

ومبنى «البنتاغون»؛ الخماسي الأضلاع، الذي شملته هجمات تنظيم «القاعدة» في 11 ​سبتمبر (أيلول) ​2001، أحد أكبر المقار الإدارية في العالم.