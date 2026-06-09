ترمب: الاتفاق في الشرق الأوسط سيستغرق يومين أو 3

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أن الجهود الدبلوماسية الأميركية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلّة في نيويورك: «نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيداً جداً».

وأضاف، رداً على سؤال، أن التوصل للاتفاق «سيستغرق يومين، أو ثلاثة».

وأوقفت إيران وإسرائيل، الاثنين، موجة التصعيد المتبادل بينهما بعد أول تبادل مباشر للضربات منذ وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان)، في وقت كثف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطه لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع تهدد مسار المفاوضات الجارية.

وفي موضوع تحطم مروحية هجومية أميركية من طراز «أباتشي» قرب مضيق هرمز، قال ترمب: «الطياران بخير، نعم. لا توجد إصابات. سنصدر تقريراً غداً، لكن الطيارين بخير»، وفق ما نقلت «أسوشييتد برس».

ولم تتضح أسباب الحادث حتى صباح الثلاثاء في الشرق الأوسط، الذي كان لا يزال يعيش تداعيات تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل في اليوم السابق، في أكبر انتكاسة حتى الآن لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في الحرب بين البلدين.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى الحادث استناداً إلى تقارير أجنبية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتُعد مروحيات «أباتشي» من أبرز الأصول العسكرية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في فرض حصار على شحنات النفط الخام الإيرانية وناقلاتها، في إطار الضغوط الرامية إلى دفع طهران نحو التوصل إلى اتفاق. كما استخدمتها الإمارات العربية المتحدة لإسقاط طائرات مسيّرة إيرانية خلال الحرب.