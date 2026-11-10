ليتوانيا ولاتفيا تُجريان أول تدريبات مشتركة لإجلاء السكان عبر الحدود

أعلنت السلطات في ليتوانيا ولاتفيا، الجمهوريتين الواقعتين في منطقة البلطيق، اليوم الثلاثاء، إجراء أول تدريبات مشتركة لهما على إجلاء السكان عبر الحدود واستقبالهم في الدولة المجاورة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وشملت التدريبات محاكاة تصاعد تهديد غير محدد في منطقة البلطيق، ما استدعى إجلاء السكان بصورة منظمة من شياولياي في شمال ليتوانيا إلى كيكاڤا، الواقعة إلى الجنوب مباشرة من ريغا.

وأُجريت، الأسبوع الماضي، محاكاة لعملية إجلاء احترازية من داوجافبيلس في لاتفيا إلى باسفاليس في ليتوانيا. وفي كلا التدريبين، نُقل السكان بالحافلات عبر الحدود إلى بلدات في الدولة المجاورة.

وقالت السلطات إنه جرى إجراء التدريبات لاختبار خطط الإجلاء والتعاون في الاستجابة لتهديدات فعلية. وأوضحت أجهزة الطوارئ أنها ستقوم بتقييم النتائج لاستخدامها لتحسين الإجراءات القائمة.

وأكدت أجهزة الطوارئ أن التدريبات كانت مخططة مسبقاً، ولا ترتبط بأي تغيير في الوضع الأمني أو بأي تهديد محدد.

وشملت التدريبات جميع مراحل عملية الإجلاء عبر الحدود؛ من تحديد هويات السكان وتسجيلهم وتنظيم مغادرتهم أحد البلدين، وصولاً إلى استقبالهم وإيوائهم مؤقتاً في الدولة المجاورة.

وجرى الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر عرضة للخطر. وشارك نحو 100 متطوّع في التدريبين.

وتشعر ليتوانيا ولاتفيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي، بالتهديد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بسبب موقعيهما المكشوفين على الجناح الشرقي للحلف. ومنذ ذلك الحين، عززت الدولتان قدراتهما الدفاعية.