عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
العالم أوروبا

ليتوانيا ولاتفيا تُجريان أول تدريبات مشتركة لإجلاء السكان عبر الحدود

عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
TT
TT

ليتوانيا ولاتفيا تُجريان أول تدريبات مشتركة لإجلاء السكان عبر الحدود

عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات في ليتوانيا ولاتفيا، الجمهوريتين الواقعتين في منطقة البلطيق، اليوم الثلاثاء، إجراء أول تدريبات مشتركة لهما على إجلاء السكان عبر الحدود واستقبالهم في الدولة المجاورة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وشملت التدريبات محاكاة تصاعد تهديد غير محدد في منطقة البلطيق، ما استدعى إجلاء السكان بصورة منظمة من شياولياي في شمال ليتوانيا إلى كيكاڤا، الواقعة إلى الجنوب مباشرة من ريغا.

وأُجريت، الأسبوع الماضي، محاكاة لعملية إجلاء احترازية من داوجافبيلس في لاتفيا إلى باسفاليس في ليتوانيا. وفي كلا التدريبين، نُقل السكان بالحافلات عبر الحدود إلى بلدات في الدولة المجاورة.

وقالت السلطات إنه جرى إجراء التدريبات لاختبار خطط الإجلاء والتعاون في الاستجابة لتهديدات فعلية. وأوضحت أجهزة الطوارئ أنها ستقوم بتقييم النتائج لاستخدامها لتحسين الإجراءات القائمة.

وأكدت أجهزة الطوارئ أن التدريبات كانت مخططة مسبقاً، ولا ترتبط بأي تغيير في الوضع الأمني أو بأي تهديد محدد.

وشملت التدريبات جميع مراحل عملية الإجلاء عبر الحدود؛ من تحديد هويات السكان وتسجيلهم وتنظيم مغادرتهم أحد البلدين، وصولاً إلى استقبالهم وإيوائهم مؤقتاً في الدولة المجاورة.

وجرى الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر عرضة للخطر. وشارك نحو 100 متطوّع في التدريبين.

وتشعر ليتوانيا ولاتفيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي، بالتهديد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بسبب موقعيهما المكشوفين على الجناح الشرقي للحلف. ومنذ ذلك الحين، عززت الدولتان قدراتهما الدفاعية.

مواضيع
أخبار العالم حدود لاتفيا ليتوانيا روسيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تطيل شعرها وترتدي الكعب العالي... هل يمكن أن تتولى ابنة الزعيم الكوري الشمالي الحكم؟

آسيا كيم جونغ أون وابنته جو أي خلال حضور مراسم افتتاح شارع «سايبيول» في بيونغيانغ 15 فبراير الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تطيل شعرها وترتدي الكعب العالي... هل يمكن أن تتولى ابنة الزعيم الكوري الشمالي الحكم؟

استقطبت ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي لا تزال في سن المراهقة، اهتماماً إعلامياً دولياً واسعاً، فهل يمكن أن تصل للحكم؟

«الشرق الأوسط» (سيول)
الخليج جلسة وزارية استعرضت تكامل الجهود ورفع الجاهزية لإنجاح موسم الحج المقبل (المركز الإعلامي للمؤتمر)
الخليج

السعودية: ارتفاع أعداد معتمري الخارج من 8 إلى 18 مليوناً

كشفت جلسة وزارية شهدها مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بمدينة جدة، الاثنين، عن حجم الاستعدادات السعودية لموسم الحج المقبل.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
الخليج

السعودية تعزي مصر وأسر المتوفين في حادث قطار العياط

أعربت السعودية عن بالغ تعازيها لمصر وأسر المتوفين، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي بالجيزة، مخلفاً وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا قوات الأمن والشرطة تنتشر أمام منزل منفِّذ هجوم كراكوف في بولندا عقب العثور على 3 جثث يُعتقد أنها لأفراد من عائلته (إ.ب.أ)
أوروبا

بولندا: منفِّذ هجوم كراكوف «الإرهابي» متأثر بأفكار اليمين المتطرف

قُتل ستة أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل في مدينة كراكوف الواقعة جنوب بولندا، السبت، بإطلاق نار نفَّذه مسلّح متأثر بأفكار اليمين المتطرف، حسبما أفادت به السلطات.

«الشرق الأوسط» (كراكوف)
أميركا اللاتينية رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا (إلى اليمين) والقاضي أومبرتو أوتازّو في المحكمة بأسونسيون (أ.ف.ب)
أميركا اللاتينية

توقيف رئيس باراغواي المعزول بعد تجميد ودائع نصف سكان البلاد

وجهت النيابة العامة في باراغواي أمس (السبت)، لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (أسونسيون (باراغواي))
العالم أوروبا

ليتوانيا ولاتفيا تُجريان أول تدريبات مشتركة لإجلاء السكان عبر الحدود

عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
TT
TT

ليتوانيا ولاتفيا تُجريان أول تدريبات مشتركة لإجلاء السكان عبر الحدود

عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات في ليتوانيا ولاتفيا، الجمهوريتين الواقعتين في منطقة البلطيق، اليوم الثلاثاء، إجراء أول تدريبات مشتركة لهما على إجلاء السكان عبر الحدود واستقبالهم في الدولة المجاورة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وشملت التدريبات محاكاة تصاعد تهديد غير محدد في منطقة البلطيق، ما استدعى إجلاء السكان بصورة منظمة من شياولياي في شمال ليتوانيا إلى كيكاڤا، الواقعة إلى الجنوب مباشرة من ريغا.

وأُجريت، الأسبوع الماضي، محاكاة لعملية إجلاء احترازية من داوجافبيلس في لاتفيا إلى باسفاليس في ليتوانيا. وفي كلا التدريبين، نُقل السكان بالحافلات عبر الحدود إلى بلدات في الدولة المجاورة.

وقالت السلطات إنه جرى إجراء التدريبات لاختبار خطط الإجلاء والتعاون في الاستجابة لتهديدات فعلية. وأوضحت أجهزة الطوارئ أنها ستقوم بتقييم النتائج لاستخدامها لتحسين الإجراءات القائمة.

وأكدت أجهزة الطوارئ أن التدريبات كانت مخططة مسبقاً، ولا ترتبط بأي تغيير في الوضع الأمني أو بأي تهديد محدد.

وشملت التدريبات جميع مراحل عملية الإجلاء عبر الحدود؛ من تحديد هويات السكان وتسجيلهم وتنظيم مغادرتهم أحد البلدين، وصولاً إلى استقبالهم وإيوائهم مؤقتاً في الدولة المجاورة.

وجرى الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر عرضة للخطر. وشارك نحو 100 متطوّع في التدريبين.

وتشعر ليتوانيا ولاتفيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي، بالتهديد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بسبب موقعيهما المكشوفين على الجناح الشرقي للحلف. ومنذ ذلك الحين، عززت الدولتان قدراتهما الدفاعية.

مواضيع
أخبار العالم حدود لاتفيا ليتوانيا روسيا
العالم أوروبا

مانحون دوليون يتعهدون بتقديم 303 ملايين يورو لإصلاح غلاف مفاعل تشيرنوبل

صورة جوية للغلاف الواقي الجديد فوق الغلاف الخرساني القديم الذي يغطي المفاعل الرابع المتضرر في محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا يوم 3 أبريل 2021 (رويترز)
صورة جوية للغلاف الواقي الجديد فوق الغلاف الخرساني القديم الذي يغطي المفاعل الرابع المتضرر في محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا يوم 3 أبريل 2021 (رويترز)
TT
TT

مانحون دوليون يتعهدون بتقديم 303 ملايين يورو لإصلاح غلاف مفاعل تشيرنوبل

صورة جوية للغلاف الواقي الجديد فوق الغلاف الخرساني القديم الذي يغطي المفاعل الرابع المتضرر في محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا يوم 3 أبريل 2021 (رويترز)
صورة جوية للغلاف الواقي الجديد فوق الغلاف الخرساني القديم الذي يغطي المفاعل الرابع المتضرر في محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا يوم 3 أبريل 2021 (رويترز)

قالت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 303 ملايين يورو (338 مليون دولار) لإصلاح الغلاف الواقي الذي يغطي مفاعل تشيرنوبل النووي المدمر في أوكرانيا، والذي تضرر جراء هجوم بطائرة مسيّرة في أوائل عام 2025. وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتم الإعلان عن التمويل خلال مؤتمر دولي للمانحين في باريس، تم عقده بالتزامن مع اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.

وقالت وزارة المالية الفرنسية إن 14 دولة ومنظمة قدّمت تعهدات، من بينها مساهمات كبيرة من ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تقدّم الوزارة تفاصيل عن قيمة مساهمة كل جهة مانحة.

ومن المتوقع تقديم مزيد من التعهدات خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من اليونان وهولندا.

وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر مؤخراً إن برلين تعتزم تقديم 50 مليون يورو لأعمال الإصلاح.

ويحتاج الغلاف، المصمم لاحتواء الإشعاع وضمان سلامة الموقع، إلى إصلاحات واسعة النطاق عقب الهجوم بالطائرة المسيّرة. وتقدّر إدارة المحطة تكلفة هذه الإصلاحات بنحو 500 مليون يورو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الطائرة المسيّرة كانت روسية.

يُذكر أنه في 26 أبريل (نيسان) 1986، خرج اختبار للسلامة في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في أوكرانيا التي كانت آنذاك جزءاً من الاتحاد السوفياتي، عن السيطرة، ما تسبب في حادث كارثي بالمفاعل.

وانتشرت سحب مشعة فوق أجزاء من شمال أوروبا وغربها، وتراجع تركيزها كلما قطعت مسافات أبعد.

مواضيع
المفاعل النووي تاريخ طائرة بدون طيار فرنسا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا أميركا
العالم أوروبا

منفّذ هجوم كراكوف ببولندا تأثّر بيميني متطرف من النازيين الجدد

أشخاص يضيئون الشموع ويضعون الزهور تكريماً لضحايا إطلاق النار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية في يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
أشخاص يضيئون الشموع ويضعون الزهور تكريماً لضحايا إطلاق النار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية في يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

منفّذ هجوم كراكوف ببولندا تأثّر بيميني متطرف من النازيين الجدد

أشخاص يضيئون الشموع ويضعون الزهور تكريماً لضحايا إطلاق النار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية في يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
أشخاص يضيئون الشموع ويضعون الزهور تكريماً لضحايا إطلاق النار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية في يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

أعلن وزير العدل البولندي، الثلاثاء، أن مرتكب مجزرة كراكوف، الأسبوع الماضي، كان متأثراً بأندرس بهرينغ بريفيك اليميني المتطرف الذي يصنّف من النازيين الجدد، وتسبّب عام 2011 في أسوأ مذبحة تشهدها النرويج منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الوزير فالديمار زوريك في حديث إلى الصحافيين: «تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالإرهابي، ولاحظنا أنه تصفّح مواقع إلكترونية بشأن أندرس بريفيك»، مضيفاً أن المحققين عثروا لدى المهاجم على «علم غادسدن» (Gadsden)، وهو علم تاريخي أميركي ذو خلفية صفراء يتوسطها رسم لأفعى ملتفة وجاهزة للهجوم وعبارة «لا تدس علي». وارتبط هذا العلم في بعض الأحيان بحركات اليمين المتطرف.

أشخاص يضعون الشموع حول عمود في وسط مدينة كراكوف البولندية بعد يومين من هجوم إطلاق النار يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي 22 يوليو (تموز) 2011، فجّر أندرس بيرينغ بريفيك، قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يعمد إلى قتل 69 شخصاً معظمهم من المراهقين بعدما فتح النار في مخيم صيفي تابع لرابطة شبيبة حزب العمال النرويجي في جزيرة أوتويا.

وفي ما يتعلّق بالجريمة التي شهدتها كراكوف ببولندا، السبت، قال وزير العدل إن التحقيقات تشمل الدائرة المحيطة بالمهاجم وأي ارتباطات آيديولوجية محتملة يمكن أن تكون قد أثرت في إقدامه على هذا الفعل.

ومن دون استبعاد فرضيات أخرى، خصوصاً الاضطرابات النفسية، رأى زوريك أن هناك «أدلة قوية جداً» تؤكد ما كانت قد أعلنته السلطات في وقت سابق بشأن تبنّي المهاجم لأفكار اليمين المتطرف.

شرطي يراقب تجمعاً لإحياء ذكرى ضحايا هجوم إطلاق النار في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

ورجّح أن يكون منفّذ العملية قد «خطط مسبقاً» للجريمة، مشيراً بشكل خاص إلى حيازته 12 مخزن طلقات لأسلحة نصف آلية ونحو 500 طلقة، الأمر الذي يتجاوز بكثير احتياجات رامٍ يتردّد على ميدان الرماية.

وكان منفّذ عملية كراكوف مسلّحاً ببندقية، ويرتدي زياً عسكرياً، ويضع قناعاً وخوذة لدى تنفيذه الهجوم، وقد أطلق النار من سيارته على مارة قرب ساحة تكتظ عادة بالسياح في المركز التاريخي للمدينة.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل 6 أشخاص من بينهم بريطاني ونمساوية، كما أصيب 15 آخرون من بينهم 5 أجانب من الجنسيات البريطانية والبرتغالية والروسية والألمانية والنمساوية.

ويُشتبه في أن القاتل أردى 9 أشخاص في المجمل، وذلك بعد العثور على 3 جثث أخرى في منزله على نحو 150 كيلومتراً شمال شرقي كراكوف، اتضح أنها تعود لوالديه وشقيقته.

مواضيع
الجرائم عالم الجريمة اليمين المتطرف بولندا النرويج أوروبا