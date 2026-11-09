ألمانيا تتجه لانتخاب أول رئيسة لها

هجوم أوكراني على سفينة روسية بالبحر الأسود قبالة سواحل تركيا 29 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أكد الكرملين رفضه مشاركة الأوروبيين في جولة المفاوضات الثلاثية التي تنطلق في أبوظبي خلال الأيام المقبلة. وأكد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف أن بلاده تفضل مناقشة القضايا المطروحة خلف أبواب مغلقة وبعيداً عن النقاشات العلنية في وسائل الإعلام.

وقال بيسكوف، الاثنين، إن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بشأن تسوية الصراع الأوكراني، ستعقد بمشاركة وفدَي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، من دون مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية.

وأوضح في بيان للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية فقط». وأوضح الناطق أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول 2 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

وأشار بيسكوف إلى أنه «فيما يتعلق بشكل أوكرانيا، فهي دولة مختلفة جغرافياً. الحقائق على أرض الواقع واضحة، ومن غير المرجح أن ينكرها أحد».

وبشأن قمة «أبيك» (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الصين، أشار بيسكوف إلى أن الدول تتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال اجتماع محتمل للرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب في القمة.

وقال بيسكوف: «يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأسئلة. على أي حال، سيكون الاجتماع مثيراً للاهتمام بالفعل. وبالطبع، سوف يجذب انتباه الجميع في العالم... هناك تبادل للمقترحات حول جدول أعمال محتمل للاجتماع. الأطراف تتبادل وجهات النظر حول هذه القضية».

في السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو ترحب بنهج واشنطن تجاه مناقشة الضمانات الأمنية خلال المحادثات الثلاثية المرتقبة التي تشمل كييف.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أنه ينسّق مواقفه مع الأوروبيين (أ.ف.ب)

وقال لافروف، الاثنين: «سمعت تصريحاً من ماركو روبيو يشير فيه إلى أن القضايا الأمنية تكتسب أهمية جوهرية في محادثات أبوظبي، بل وفي سياق الوضع برمته المحيط بالنزاع الأوكراني. علاوة على ذلك، فإن جدول أعمال محادثات أبوظبي يضع المخاوف الأمنية لكل من روسيا وأوكرانيا والمنطقة ككل على رأس قائمة الأولويات. ونحن، بلا شك، نرحب بهذا النهج».

في المقابل، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، قبيل المحادثات مع روسيا بوساطة أميركية.

وتكثف القوى الأوروبية جهودها الدبلوماسية لضمان أن تكون أي تسوية للحرب الروسية على أوكرانيا منصفة لكييف وتجنب تقديم واشنطن ضمانات أمنية جديدة لموسكو من دون التشاور مع الأوروبيين.

وقال زيلينسكي عبر منصة «إكس»: «نسّقت وأورسولا (فون دير لايين) أيضاً مواقفنا بشأن الاجتماع في أبوظبي. نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تفضي المحادثات الثلاثية إلى نتائج».

صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثة أن «الاتحاد الأوروبي سيكون حاضراً إلى جانب شركائنا» في محادثات أبوظبي المقررة الثلاثاء والأربعاء، مرددة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مسؤولين عن الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة سيكونون موجودين في أبوظبي، رغم أن طبيعة مشاركتهم لم تتضح بعد.

وأضاف: «سنعرف الصيغ الدقيقة عندما نصل إلى هناك».

وكان الرئيس الأميركي أثار مخاوف أوروبية من تقارب أميركي مع الكرملين، بعدما أبرم الطرفان صفقة الديزل قبل أسبوعين. وتحدثت أوساط أوروبية عن التوصل إلى اتفاق «كبير جدا» مع روسيا، لا يشمل أوكرانيا فحسب، بل «أوروبا بأكملها».

وزادت تصريحات مبعوث ترمب وصهره جاريد كوشنر من قلق الأوروبيين، بعدما قال إن واشنطن تعمل على «بنية أمنية أوروبية أوسع نطاقاً يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم» في أوكرانيا.

وشارك كوشنر عبر الفيديو الأسبوع الماضي في اجتماع ببروكسل ضم مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين ومن حلف شمال الأطلسي، وقال إن واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين «على هامش» محادثات أبوظبي.

ويرفض الحلفاء الأوروبيون منذ فترة طويلة مساعي موسكو لإعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية.

وقبل شن الحرب على أوكرانيا عام 2022، وجّه الكرملين إنذاراً إلى حلف شمال الأطلسي تضمن مطالبة بسحب قوات الحلف من أوروبا.

من جانبه، أعرب ترمب عن اعتقاده بأن حرب أوكرانيا ستنتهي قريباً، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، الأحد.

وقال ترمب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة»: «أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء».

وأضاف أن أكبر عقبة أمام تحقيق السلام هي «الكراهية الشديدة» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الشعور مفهوماً من جانب زيلينسكي، بالنظر إلى أن أوكرانيا تعرضت للغزو، أجاب ترمب بالإيجاب. وأضاف: «لكن عندما عقدا اجتماعهما الأول، أبدي قدراً كبيراً من عدم الاحترام تجاه روسيا... أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريباً. والسبب الوحيد وراء انتهائها هو أنا».