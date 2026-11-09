ألمانيا تتجه لانتخاب أول رئيسة لها

مهد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لانتخاب أول سيدة لرئاسة ألمانيا بإعلانه دعم حزبه لترشيح رئيسة برلمان ولاية بافاريا إيلزه آيغنر.
وأعلن ميرتس عن دعم آيغنر في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه المسيحي الديمقراطي ببرلين وهي تقف إلى جانبه.
وامتدح ميرتس آيغنر قائلاً إنها تتمتع بـ«أفضل المقومات» للرئيس، مضيفاً أن ألمانيا ستكسب رئيسة تتمتع بـ«الكرامة والقلب الصادق، توحد وتقدم الإرشادات وتشجع النقاش». وأضاف أن الوقت حان لكي تتسلم سيدة المنصب.
وأكدت آيغنر أنها ستكون «مرشحة من الوسط»، وأنها ستعمل على توحيد الألمان، مضيفة أنها دخلت السياسة بهدف ردم الهوة بين الألمان. وانتقدت آيغنر الآيديولوجيات المتطرفة، قائلة إن «بلادنا وديمقراطيتنا تتعرض للهجوم من الداخل والخارج»، متعهدة بالوقوف في وجه التطرف.
وتنتمي آيغنر (61 عاماً) إلى الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، وهو الحزب الشقيق لحزب ميرتس، ولا وجود له خارج ولاية بافاريا، ولكنه يشارك في الحكومات الفيدرالية إلى جانب الحزب المسيحي الديمقراطي.
ورغم أن الرئيس الألماني لا يتمتع بالمهام التنفيذية التي تعطى للمستشار؛ بل يقتصر دوره على البروتوكول ويكون رمزاً لوحدة البلاد، فإن اختيار سيدة للمرة الأولى في جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد 12 رجلاً تداولوا على الرئاسة في السنوات الـ77 الماضية، يعدّ خطوة تعكس صورة ألمانيا الحديثة.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، فرنك فالتر شتاينماير، في نهاية مارس (آذار) المقبل، بعد أن خدم ولايتين بدأ الأولى قبل 10 سنوات في ظل حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ولا يحق للرئيس الترشح لأكثر من ولايتين في ألمانيا، كل منها مدتها 5 سنوات. وينتمي شتاينماير للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية، وكان وزيراً لـ«الخارجية» ويعدّ سياسياً مخضرماً. أما آيغنر فقد خدمت وزيرة للزراعة في حكومة ميركل الأولى، وتولت مناصب وزارية متعددة في ولاية بافاريا، مثل وزيرة الاقتصاد ونائبة رئيس حكومة الولاية.
ومن المفترض أن تصوت الجمعية الاتحادية لاختيار الرئيس نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. وتتألف الهيئة الناخبة للرئيس من نواب «البوندستاغ» (البرلمان الفيدرالي) البالغ عددهم 630 عضواً، إضافة إلى عدد مماثل لممثلين عن الولايات الألمانية الـ16 تنتخبهم برلمانات الولايات المحلية ولا يكونون ممثلين سياسيين بالضرورة. وتجتمع هذه الهيئة مرة كل 5 سنوات خصيصاً لانتخاب رئيس. وبما أن الاتحاد المسيحي وشريكه الحزب الاشتراكي يسيطران على «البوندستاغ» وأكثرية البرلمانات المحلية، لن تكون هناك عقبات أمام انتخاب آيغنر.
وتعدّ السياسية البافارية مقربة من المستشار الألماني، الذي يملك منزلاً في ولايتها ويقضي عطلاته هناك مع عائلته. ورغم ذلك، تردد ميرتس لأشهر بإعلان ترشيحه آيغنر، وأراد في البداية ترشيح سيدة من حزبه ودائرته المقربة. إلا أنه تعرض لضغوط من الحزب البافاري الشقيق، خصوصاً بعد أن أعلن زعيم الحزب، ورئيس ولاية بافاريا، ماركوس زودر، دعمه لتولي آيغنر الرئاسة قبل أشهر.
وتعدّ آيغنر من السياسيين المقربين من الناخبين وتُمضي كثيراً من وقتها في التواصل معهم، وتشارك بشكل دوري في المهرجانات التقليدية ببافاريا. واللافت أن آيغنر لا تحمل شهادة جامعية؛ بل أنهت تعليماً مهنياً لتصبح فنية في قطاع الراديو والتلفزيون، ثم تخرجت فنية في الهندسة الميكانيكية من مدرسة متخصصة.
ولعبت هذه الصفات دوراً في قرار المستشار دعمها لمنصب الرئيس، خصوصاً أن دور الرئيس في ألمانيا يعدّ جامعاً وموحداً للشعب. ويلعب كذلك دوراً في رأب الصدع السياسي بين الأحزاب. وقد أدى هذا الدور الرئيس الألماني الحالي شتاينماير عندما واجهت ألمانيا عقداً سياسية في الماضي صعّبت تشكيل حكومات، خصوصاً في حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الرابعة، ومع حكومة المستشار السابق أولاف شولتس.