مقتل 68 شخصاً بتصادم قطارَين في إسبانيا... و«قرار خاطئ» وراء الحادثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5334657-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-68-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB
مقتل 68 شخصاً بتصادم قطارَين في إسبانيا... و«قرار خاطئ» وراء الحادث
عربات خرجت عن مسارها لقطارَين فائقَي السرعة من طراز «إيه في إي» أحدهما تابع لشركة «رينفي» والآخر لشركة «إيريو» وذلك في تصادم وقع ببلدة أوردا بمقاطعة طليطلة الإسبانية (إ.ب.أ)
قُتل 68 شخصاً على الأقل في حادث تصادم قطارَين فائقَي السرعة في إسبانيا، الأربعاء، وفق حصيلة محدّثة أعلنها رئيس إقليم كاستيا لا مانتشا، إميليانو غارسيا باج، طبقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال للصحافيين: «إنه أمر جلل...».
وأعلن وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، أن اصطدام القطارين وقع بعدما صدر قرار «خاطئ» باستئناف سير أحد القطارات رغم عطل فني كان أدى إلى توقف حركة القطارات بالكامل. وأضاف أن عطلاً في نظام التحكم الآلي أثّر على 69 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية؛ مما «تسبب في توقف جميع القطارات التي كانت تسير في ذلك الوقت تلقائياً». وتابع: «قرار استئناف حركة القطارات، رغم عدم إعادة تشغيل النظام، يعود إلى مركز التحكم، وقد اتخذ المركز قرار استئناف الحركة في ظروف لا يمكن تفسيرها من وجهة نظرنا».
وأوضح أن قطاراً تابعاً لشركة السكك الحديدية الوطنية «رينفي» استأنف سيره وقطع مسافة 25 كيلومتراً قبل أن يصطدم بقطار متوقف تابع لشركة «إيريو» الإسبانية الخاصة، بسرعة ربما بلغت «200 كيلومتر في الساعة».
وكانت سلطات إقليم كاستيا لا مانتشا الإسباني قد قالت إن من لا يقلون عن 30 شخصاً لقوا حتفهم في اصطدام قطارَين فائقَي السرعة بالإقليم، اليوم، وهو ثاني حادث مميت يقع خلال أقل من عام على الخط الذي يربط مدريد بمنطقة الأندلس في الجنوب.
وأظهرت لقطات بثتها قناة كاستيا لا مانتشا قطاراً خرج عن القضبان، مع بقاء عربة واحدة على الأقل على جزء مرتفع من السكة الحديد، بينما شوهدت قطع معدنية ملتوية وألواح مكسورة وحطام متناثر على منحدر أسفل الخط.
ووصف ميغيل، وهو راكب كان مسافراً مع كثير من زملائه في العربة الخلفية لأحد القطارين، لإذاعة «كوبي» الإسبانية لحظة وقوع الحادث، وفق ما ذكرته «رويترز». وقال: «سمعنا دوياً هائلاً، وصوت ارتطام استمر 10 ثوانٍ، كما لو أن القطار على وشك الخروج عن القضبان. وتمكنا من خلال النافذة اليمنى من رؤية قطار محطم، وأتصور أنه كان القطار الآخر».
وكان رئيس بلدة أوردا، مانويل غالان، قال للتلفزيون الإسباني الرسمي «تي في إي» إن «قطارَين تصادما، وثمة مصابون».
وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسبانية بأن القطارين اصطدما قبيل الساعة الـ09:00 صباحاً (الـ08:00 بتوقيت «غرينيتش»)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث إن «جميع الموارد تُحشد حالياً»، بما يشمل «فرق إطفاء عدة، و3 مروحيات، ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة».
وأكدت «شركة إدارة البنية التحتية للسكك الحديد (أديف)» وقوع الاصطدام، محذّرة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بتعليق حركة القطارات على خط السكة الحديد فائق السرعة الذي يربط مدريد بجنوب البلاد.
ويأتي الحادث بعد أقل من عام على اصطدام قطارين في أداموز بجنوب إسبانيا، أسفر عن مقتل 46 شخصاً.
أُبلغ عن فقدان المتسلّق فولفغانغ فاشيتشيك، البالغ 57 عاماً، من المعسكر الثالث الواقع على ارتفاع نحو 6200 متر...
«الشرق الأوسط» (نيبال)
السلطات الألمانية تعلن ترحيل 40 رجلاً أفغانياً إلى بلادهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5334827-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-40-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85
السلطات الألمانية تعلن ترحيل 40 رجلاً أفغانياً إلى بلادهم
صورة عامة للعاصمة برلين (أرشيفية - رويترز)
أعلنت السلطات الألمانية ترحيل 40 رجلاً أفغانياً إلى بلادهم عبر رحلة طيران عارض (شارتر).
وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية بأن الطائرة أقلعت من مطار لايبزيغ/هاله شرقي ألمانيا، وهبطت في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأربعاء.
وأوضحت البيانات الرسمية أن جميع المبعدين هم من الرجال الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنائية في ألمانيا، شملت القتل غير العمد، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي على أطفال، والإيذاء الجسدي، وتجارة المخدرات.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: «يتعين على مرتكبي الجرائم مغادرة بلادنا. ولهذا السبب تشكل عمليات الإعادة إلى أفغانستان جزءاً منتظماً وموثوقاً من سياسة الهجرة التي ننتهجها».
ووفقاً للوزارة، شاركت في عملية الإعادة ولايات بادن فورتمبرغ وبافاريا وهامبورغ وهيسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس وزارلاند وسكسونيا وساكسونيا أنهالت. وذكرت الوزارة أن مجموع الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم وصل منذ بداية الدورة التشريعية الحالية إلى 303 رجال أفغان.
وكانت أول عملية ترحيل جماعي لمدانين بارتكاب جرائم إلى أفغانستان منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 قد نُظمت في عام 2024 بمساعدة دولة قطر.
وفي فبراير (شباط) 2026، نقلت الشرطة الاتحادية الألمانية للمرة الأولى 20 مداناً مباشرة إلى كابل دون مساعدة دول ثالثة، استناداً إلى اتفاق مع «طالبان».
وكان مئات الأشخاص قد تظاهروا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية في عدة مطارات ألمانية؛ احتجاجاً على عمليات الترحيل.
مصير غامض يلف الوزيرة الإسبانية السابقة فاطمة بانييز بعد كارثة قطاري طوليدو
الوزيرة الإسبانية السابقة فاطمة بانييز (ويكيبيديا)
تحول حادث التصادم المروع بين قطارين فائقَي السرعة في مقاطعة طوليدو، صباح اليوم الأربعاء، إلى قضية سياسية وإنسانية حبست أنفاس الشارع الإسباني، بعدما أكدت مصادر رسمية وحزبية متطابقة أن الوزيرة السابقة فاطمة بانييز كانت على متن أحد القطارين المنكوبين.
الحادث الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بات يهدد بفقدان واحدة من أبرز القامات السياسية والاقتصادية في البلاد، وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر تعيشها أروقة الحزب الشعبي المعارض والحكومة الإسبانية على حد سواء.
ونقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية عن مصادر داخل اتحاد المنظمات الشركات الإسبانية (CEOE) والحزب الشعبي، تأكيداً قاطعاً بأن بانييز، التي تشغل حالياً منصب رئيسة مؤسسة «CEOE»، استقلت القطار متجهة إلى مدينة إشبيلية لحضور فعاليات «يوم المؤسسات».
Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en ToledoLos empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados pic.twitter.com/8M0QEryVH4
ومنذ لحظة وقوع الارتطام العنيف، انقطع الاتصال تماماً بالوزيرة السابقة، حيث لا يستجيب هاتفها المحمول لأي مكالمات، مما عزز المخاوف من أن تكون ضمن الضحايا الذين لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، أو من بين المصابين بجروح خطيرة الذين جرى نقلهم على عجل إلى المستشفيات الإقليمية القريبة.
مسيرة حافلة لمهندسة إصلاحات سوق العمل الإسبانية
وتعد فاطمة بانييز (59 عاماً) من أبرز الوجوه السياسية التي تركت بصمة واضحة في التاريخ الاقتصادي الحديث لإسبانيا، إذ تولت حقيبة وزارة العمل والضمان الاجتماعي لفترة ممتدة بين عامي 2011 و2018 خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق ماريانو راخوي.
وخلال مسيرتها الوزارية الطويلة، قادت بانييز بجرأة حزمة من أجرأ الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل عام 2012، والتي نُسب إليها الفضل في إنقاذ الاقتصاد الإسباني من تداعيات الأزمة المالية العالمية وخفض معدلات البطالة القياسية، رغم ما واجهته تلك السياسات من معارضة شرسة ونقاشات برلمانية حامية وطعون دستورية حسمت لصالحها.
وبعد مغادرتها العمل الحكومي والسياسي المباشر عقب حجب الثقة عن حكومة راخوي، انتقلت بانييز إلى عالم المال والأعمال، لتتولى القيادة الفكرية والتنفيذية لمؤسسة قطاع الأعمال الإسباني، محتفظة بنفوذها باعتبارها مرجعية تكنوقراطية وصوتاً وازناً في رسم السياسات التنافسية للبلاد.
هذا الثقل السياسي والاقتصادي جعل من خبر اختفائها صدمة وطنية تداعت لها مختلف الأطياف السياسية في مدريد.
صدمة في الشارع السياسي وترقب لنتائج الفحص الجنائي
وفي ظل الضبابية التي تلف مصيرها، خرج رئيس بلدية إشبيلية، خوسيه لويس سانث، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، داعياً إلى التزام أقصى درجات الحذر وعدم استباق الاستنتاجات المأساوية.
وأشار سانث إلى أن غياب التواصل قد يعود إلى حالة الارتباك الشديدة في شبكات الاتصال بموقع الحادث، أو لفقدان الأمتعة والمقتنيات الشخصية أثناء عمليات الإجلاء المعقدة وسط الحقول المفتوحة.
وعلى الجانب الآخر، تتابع القيادات العليا للحزب الشعبي تفاصيل عمليات الإغاثة ساعة بساعة، حيث هرع أفراد من عائلة الوزيرة السابقة إلى مقاطعة طوليدو للوقوف على تطورات البحث وتدقيق سجلات الركاب.
وتؤكد مصادر الطوارئ والدفاع المدني أن عمليات التعرف على هويات القتلى تواجه تعقيدات فنية بالغة نظراً لشدة الارتطام الذي دمر العربات الخلفية للقطار بالكامل، مما يفرض الاعتماد على البصمات الوراثية وفحص الأسنان، وهو ما قد يتطلب ساعات إضافية قبل إعلان أي قوائم رسمية نهائية لأسماء الضحايا.
قطارات إسبانيا فائقة السرعة... تاريخ مثقل بالكوارثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5334734-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
قطارات إسبانيا فائقة السرعة... تاريخ مثقل بالكوارث
حادث اصطدام قطارين فائقَي السرعة بالقرب من بلدة أوردا بمقاطعة طوليدو 28 أكتوبر 2026 (أ.ب)
أعاد حادث التصادم المروع الذي شهده وسط إسبانيا صباح اليوم الأربعاء، بين قطارين فائقَي السرعة بالقرب من بلدة أوردا بمقاطعة طوليدو (طليطلة)، فتح ملف السلامة والأمان في واحدة من أحدث شبكات السكك الحديدية في أوروبا. الحادث أسفر عن مقتل 64 شخصاً على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع، نتيجة اصطدام قطار «AVE» التابع لشركة «رينفي» الحكومية بمؤخرة قطار «إيريو» (Iryo) الخاص، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية وشركات القطارات.
الحادث لم يكن مجرد مأساة عابرة، بل جاء ليعيد تذكير الإسبان بسلسلة من المآسي التاريخية الدامية التي لطالما حجبتها الدعاية الرسمية للحدث التقني.
ويمتد سجل إسبانيا في كوارث القطارات لعقود طويلة، متأرجحاً بين عيوب البنية التحتية، والأخطاء البشرية، ومقصلة الرقابة السياسية.
فاجعة أداموز ومأساة سانتياغو: جراح لم تندمل بعد
لم تمر سوى 9 أشهر فقط على الكارثة التي هزت جنوب البلاد في 18 من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي 2026، حين شهدت منطقة أداموز بمقاطعة قرطبة انحراف قطار سريع واصطدامه بآخر مقبل في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن مقتل 45 شخصاً وإصابة العشرات بجروح خطيرة.
وكشفت التحقيقات اللاحقة أن التفسير المبدئي للكارثة انحصر في وجود كسر بطول 40 سنتيمتراً في أحد القضبان الحديدية نتيجة عيوب اللحام والصيانة، مما أطلق جرس إنذار حول سلامة الخطوط السريعة التي تتشارك تشغيلها شركات حكومية وخاصة.
وتظل الفاجعة الأبرز في الألفية الجديدة هي تلك التي وقعت في 24 يوليو (تموز) 2013، عندما انحرف قطار «Alvia» فائق السرعة التابع لشركة «رينفي» عند منعطف حاد بالقرب من محطة سانتياغو دي كومبوستيلا في إقليم غاليسيا.
الحادث الذي وقع نتيجة إهمال السائق وتجاوزه السرعة المحددة بشكل جنوني في ظل غياب أنظمة الكبح التلقائي المتطورة على ذلك الجزء من الخط، أسفر عن مقتل 80 شخصاً وإصابة أكثر من 140 آخرين. تلك المأساة تحولت إلى قضية رأي عام كبرى حوكم فيها السائق ومسؤولو سلامة البنية التحتية لسنوات طويلة.
مأساة إيل كويرفو وصدمة أوردوليز في السبعينات
العودة إلى الوراء في تاريخ السكك الحديدية الإسبانية تكشف أن حقبة السبعينات شهدت كوارث لا تقل دموية، ففي 21 يوليو 1972، شهدت البلاد أحلك أيامها السككية في الأندلس، عندما اصطدم قطار ركاب سريع يربط بين مدريد وقادس بقطار محلي بالقرب من بلدية إيل كويرفو بمقاطعة إشبيلية. الارتطام المباشر وجهاً لوجه أدى إلى سحق العربات الأمامية بالكامل، وأسفر عن مقتل 86 شخصاً وإصابة المئات بجروح، في حادثة صُنفت كإحدى أشد كوارث النقل فتكاً خلال العقود الأخيرة من حكم نظام الديكتاتور فرنسيسكو فرنكو.
وقبل ذلك بسنتين، وتحديداً في صيف عام 1970، شهدت بلدة أوردوليز بالقرب من مدينة بيلباو شمال البلاد حادث تصادم أمامي بين قطارين أودى بحياة 33 شخصاً.
ورغم أن السلطات سارعت حينها إلى إلقاء اللائمة بالكامل على رئيس المحطة بتهمة الخطأ البشري، فإن التحقيقات اللاحقة كشفت عن وجه آخر للأزمة تمثل في ظروف العمل القاسية، حيث تبين أن المسؤول كان يعمل في نوبات مكثفة بلغت 16 ساعة يومياً لأربعة أيام متتالية دون انقطاع.
التعتيم السياسي وكارثة توري ديل بييرزو الكبرى
يحتفظ التاريخ الإسباني بنوع آخر من الحوادث طاله مقص الرقابة والتعتيم السياسي، إذ تعود المأساة الأكبر والأكثر غموضاً إلى يناير (كانون الثاني) من عام 1944، خلال حقبة حكم فرنكو، حين وقع تصادم متسلسل لثلاثة قطارات داخل نفق ضيق في منطقة إيل بييرزو بمقاطعة ليون.
الحادث بدأ بقطار بريد مقبل من مدريد باتجاه لا كورونيا عانى من فشل كامل في المكابح، ليصطدم بقاطرة مناورة داخل النفق، قبل أن يدخل قطار شحن الفحم من الاتجاه المعاكس ويصطدم بالركام المحترق.
ورغم أن الشركة الحكومية الناشئة آنذاك «رينفي» أعلنت رسمياً عن سقوط 78 قتيلاً فقط، فإن المؤرخين والشهود أكدوا لاحقاً أن الرقابة الصارمة للنظام الفاشي حاولت تقليل حجم الكارثة لحماية سمعة النظام، بينما تشير التقديرات الفعلية والبحوث التاريخية المستقلة إلى أن عدد الضحايا الحقيقي تراوح ما بين 200 إلى 500 قتيل، مما يجعلها أضخم كارثة قطارات في تاريخ البلاد على الإطلاق.
وفي سياق مشابه، شهد عام 1965 احتراق قطار على خط مدريد - برشلونة في بلدة غريسين بالقرب من سرقسطة، حيث أعلنت السلطات وقتها عن وفاة 30 شخصاً، ليتبين لاحقاً أن الحصيلة الفعلية قاربت 80 قتيلاً طمست معالم جثثهم النيران والتعتيم الإعلامي.
تحرير القطاع وصراع الشركات على مسار واحد
يتفق خبراء النقل في إسبانيا على أن أسباب تكرار الكوارث السككية في البلاد تحولت من غياب التكنولوجيا في القرن الماضي إلى أزمة إدارة التدفقات في العصر الحالي. إسبانيا كانت السباقة أوروبياً في تحرير قطاع النقل السككي فائق السرعة، مما سمح لشركات مثل «إيريو» (Iryo) المملوكة لمستثمرين إيطاليين وإسبان، و«أويغو» (Ouigo) الفرنسية، بمنافسة العملاق الحكومي «رينفي» (Renfe) على الخطوط ذاتها. هذا التنافس التجاري المحموم، الذي أدى إلى خفض أسعار التذاكر وزيادة كثافة الرحلات اليومية، وضع البنية التحتية لأنظمة الإشارات والمراقبة التلقائية التابعة لهيئة «أديف» (ADIF) الحكومية تحت ضغط تشغيلي غير مسبوق.
وتظهر المآسي المتلاحقة من سانتياغو إلى أداموز وصولاً إلى فاجعة طوليدو اليوم، أن الاعتماد المفرط على الخصخصة دون تطوير متوازٍ لبروتوكولات التنسيق البشري عند تعطل الأنظمة الرقمية، يحول هذه القطارات السريعة عند أي هفوة تنموية إلى أدوات دمار فوق القضبان