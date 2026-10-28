مصير غامض يلف الوزيرة الإسبانية السابقة فاطمة بانييز بعد كارثة قطاري طوليدو

تحول حادث التصادم المروع بين قطارين فائقَي السرعة في مقاطعة طوليدو، صباح اليوم الأربعاء، إلى قضية سياسية وإنسانية حبست أنفاس الشارع الإسباني، بعدما أكدت مصادر رسمية وحزبية متطابقة أن الوزيرة السابقة فاطمة بانييز كانت على متن أحد القطارين المنكوبين.

الحادث الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بات يهدد بفقدان واحدة من أبرز القامات السياسية والاقتصادية في البلاد، وسط حالة من الترقب المشوب بالحذر تعيشها أروقة الحزب الشعبي المعارض والحكومة الإسبانية على حد سواء.

ونقلت صحيفة «إل باييس» الإسبانية عن مصادر داخل اتحاد المنظمات الشركات الإسبانية (CEOE) والحزب الشعبي، تأكيداً قاطعاً بأن بانييز، التي تشغل حالياً منصب رئيسة مؤسسة «CEOE»، استقلت القطار متجهة إلى مدينة إشبيلية لحضور فعاليات «يوم المؤسسات».

Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en ToledoLos empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados pic.twitter.com/8M0QEryVH4 — CEOE (@CEOE_ES) October 28, 2026

ومنذ لحظة وقوع الارتطام العنيف، انقطع الاتصال تماماً بالوزيرة السابقة، حيث لا يستجيب هاتفها المحمول لأي مكالمات، مما عزز المخاوف من أن تكون ضمن الضحايا الذين لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، أو من بين المصابين بجروح خطيرة الذين جرى نقلهم على عجل إلى المستشفيات الإقليمية القريبة.

مسيرة حافلة لمهندسة إصلاحات سوق العمل الإسبانية

وتعد فاطمة بانييز (59 عاماً) من أبرز الوجوه السياسية التي تركت بصمة واضحة في التاريخ الاقتصادي الحديث لإسبانيا، إذ تولت حقيبة وزارة العمل والضمان الاجتماعي لفترة ممتدة بين عامي 2011 و2018 خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق ماريانو راخوي.

وخلال مسيرتها الوزارية الطويلة، قادت بانييز بجرأة حزمة من أجرأ الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل عام 2012، والتي نُسب إليها الفضل في إنقاذ الاقتصاد الإسباني من تداعيات الأزمة المالية العالمية وخفض معدلات البطالة القياسية، رغم ما واجهته تلك السياسات من معارضة شرسة ونقاشات برلمانية حامية وطعون دستورية حسمت لصالحها.

وبعد مغادرتها العمل الحكومي والسياسي المباشر عقب حجب الثقة عن حكومة راخوي، انتقلت بانييز إلى عالم المال والأعمال، لتتولى القيادة الفكرية والتنفيذية لمؤسسة قطاع الأعمال الإسباني، محتفظة بنفوذها باعتبارها مرجعية تكنوقراطية وصوتاً وازناً في رسم السياسات التنافسية للبلاد.

هذا الثقل السياسي والاقتصادي جعل من خبر اختفائها صدمة وطنية تداعت لها مختلف الأطياف السياسية في مدريد.

حادث اصطدام قطارين فائقَي السرعة بالقرب من بلدة أوردا بمقاطعة طوليدو 28 أكتوبر 2026 (أ.ب)

صدمة في الشارع السياسي وترقب لنتائج الفحص الجنائي

حادث اصطدام قطارين فائقَي السرعة بالقرب من بلدة أوردا بمقاطعة طوليدو 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي ظل الضبابية التي تلف مصيرها، خرج رئيس بلدية إشبيلية، خوسيه لويس سانث، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، داعياً إلى التزام أقصى درجات الحذر وعدم استباق الاستنتاجات المأساوية.

وأشار سانث إلى أن غياب التواصل قد يعود إلى حالة الارتباك الشديدة في شبكات الاتصال بموقع الحادث، أو لفقدان الأمتعة والمقتنيات الشخصية أثناء عمليات الإجلاء المعقدة وسط الحقول المفتوحة.

وعلى الجانب الآخر، تتابع القيادات العليا للحزب الشعبي تفاصيل عمليات الإغاثة ساعة بساعة، حيث هرع أفراد من عائلة الوزيرة السابقة إلى مقاطعة طوليدو للوقوف على تطورات البحث وتدقيق سجلات الركاب.

وتؤكد مصادر الطوارئ والدفاع المدني أن عمليات التعرف على هويات القتلى تواجه تعقيدات فنية بالغة نظراً لشدة الارتطام الذي دمر العربات الخلفية للقطار بالكامل، مما يفرض الاعتماد على البصمات الوراثية وفحص الأسنان، وهو ما قد يتطلب ساعات إضافية قبل إعلان أي قوائم رسمية نهائية لأسماء الضحايا.