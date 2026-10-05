كالاس: روسيا تشكل ⁠خطراً على الأرواح في أوروبا بهجماتها الهجينة

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (الاثنين)، إن روسيا تشكل خطراً على أرواح الناس في جميع أنحاء أوروبا من خلال شن هجمات هجينة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء مولدوفا فاسيلي توفان في بروكسل: «شهدت أوروبا في الأسابيع الماضية تصاعداً حاداً في هجمات روسيا الهجينة ومحاولاتها للتخريب... واخترقت روسيا المجال الجوي لمولدوفا مرة أخرى في مطلع الأسبوع مستخدمة صواريخ وطائرات مسيّرة. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».

وفي 30 سبتمبر (أيلول)، شنّت روسيا حملة جوية طال ترقبها استهدفت شبكة الطاقة الأوكرانية، حيث ضربت منشآت طاقة وبنية تحتية في محيط كييف ومناطق أخرى، في أضخم هجوم مشترك على مواقع الطاقة منذ أشهر.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصافح رئيس وزراء مولدوفا فاسيلي توفان خلال الاجتماع العاشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا في بروكسل يوم 5 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي مولدوفا، الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع أن ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت مجالها الجوي خلال ذلك اليوم.

كما حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأسبوع الماضي، من أن ألمانيا تواجه المزيد من الهجمات الهجينة الروسية، متعهداً بمواصلة دعم أوكرانيا قبيل ما يُتوقع أن يكون أقسى شتاء تمر به البلاد منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.

وحذّرت السلطات الألمانية مراراً من أن روسيا تشن حملة هجينة تشمل هجمات بطائرات مسيّرة وهجمات سيبرانية، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مطار لايبزيغ في شهر أغسطس.

وقد رفضت موسكو هذه الاتهامات الصادرة عن الحكومات وأجهزة الاستخبارات الغربية.