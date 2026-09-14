قادة أوروبيون يحذرون من العدوان الروسي عقب هجوم على قطار كان متجهاً إلى وارسو

حذر عدد من القادة الأوروبيين، الاثنين، من ازدياد التهديد الروسي عقب الهجوم الذي وقع الأحد على قطار في أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، خلال قمة بشأن القطب الشمالي في مدينة روفانييمي الفنلندية، إن الهجوم على القطار أظهر أن روسيا تزداد عدوانية يوماً بعد يوم.

وحذر أوربو بأن روسيا تمثل تهديداً دائماً، مشيراً إلى أن موسكو ستنقل قواتها المسلحة إلى الحدود مع فنلندا ودول أوروبية أخرى بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال أوربو إن على الدول الأوروبية أن تدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي بصورة أكبر حسماً مما سبق، مضيفاً أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية والعقوبات لإظهار أن موسكو تسير في الاتجاه الخاطئ.

القطار الذي خرج عن مساره في نورماندي (أ.ف.ب)

وكان الجيش الروسي قد هاجم، الأحد، قطار ركاب كان متجهاً من كييف إلى وارسو، باستخدام طائرة مسيرة قتالية، بالقرب من الحدود البولندية.

وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية في وقت لاحق إن الهدف ربما كان دبلوماسيين غربيين وسياسيين سابقين كانوا عائدين من مؤتمر عقد في كييف.

وقال الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، مارك روته، الاثنين، إن الهجوم يعكس مدى اليأس الذي وصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: «تزداد روسيا تهوراً مع استمرارها في شن حربها المروعة على أوكرانيا».