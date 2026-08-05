طعن 4 أشخاص في وسط لندن وتوقيف مشتبه بها

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال امرأة بعد طعن 4 أشخاص في منطقة كوفنت غاردن، وهي منطقة مزدحمة في وسط لندن تشتهر بتوافد الزوار عليها، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت شرطة العاصمة إلى أنه تم العثور على أربعة رجال، أعمارهم 34 و39 و42 و52 عاماً، مصابين بطعنات، وتم اعتقال امرأة (47 عاماً) للاشتباه في حيازتها سلاحاً هجومياً والاعتداء.

وتم نقل المصابين إلى مركز الصدمات الرئيسي في شارع إنديل القريب بعد ظهر اليوم في أعقاب الحادث. ولم يتم تقديم أي تحديث آخر حول مدى إصاباتهم.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن إنه تم علاج أربعة مصابين في مكان الحادث ونقلهم جميعاً إلى مركز الصدمات الرئيسي.