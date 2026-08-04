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العالم أوروبا

فرنسا تختبر مسيّرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمنع حالات الغرق

سباحون يتنافسون في سباق ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس (إ.ب.أ)
سباحون يتنافسون في سباق ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس (إ.ب.أ)
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فرنسا تختبر مسيّرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمنع حالات الغرق

سباحون يتنافسون في سباق ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس (إ.ب.أ)
سباحون يتنافسون في سباق ضمن بطولة أوروبا للألعاب المائية في باريس (إ.ب.أ)

تختبر السلطات الفرنسية مسيّرات مزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي لرصد الأشخاص المعرّضين لخطر الغرق، وإلقاء عوامات إنقاذ لهم عند الحاجة، وذلك في ظل ارتفاع حالات الغرق التي شهدتها البلاد عقب ثلاث موجات حر متتالية منذ مايو (أيار).

تُسمَع من طائرة مسيرة على بُعد خطوات من شاطئ فالراس بلاج في جنوب فرنسا عبارة «إذا كنتم في خطر، فسنُلقي لكم عوامة إنقاذ»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

خلال شهرين ونصف، قضى 274 شخصاً بعدما غرقوا في البحر، أو الأنهار، أو المسابح الخاصة، بينما خلّفت حالات غرق أخرى غير مميتة عواقب صحية خطرة قد تمتد آثارها على المدى البعيد.

بالقرب من بيزييه، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تسعى شركة «إنستادرون» المتخصصة في استخدام الطائرات المسيّرة في البيئات الصناعية إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل مراقبة مناطق السباحة. ولتحقيق هذه الغاية تلقت الشركة دعماً من جهتين محليتين تموّلان الاختبارات القائمة.

ومن شأن هذه الاختبارات أن تتيح، خلال شهر، الحصول على التراخيص اللازمة، تمهيداً لتنفيذ المشروع بشكل كامل بحلول صيف 2027.

يقول مؤسس شركة «إنستادرون» سيدريك بوتيلا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يُستخدم إلقاء العوامات بواسطة المسيرات منذ خمس سنوات في منطقة لاند، ولكن كان ذلك يتم بشكل يدوي. أما نحن، فإننا نقدم نظاماً آلياً بالكامل».

يتألف الجهاز من صندوق معدني كبير داخله مسيّرة جاهزة للإقلاع في أي وقت، ليلاً أو نهاراً، بفضل كاميرتها الحرارية خصوصاً.

ويوضح بوتيلا، وهو ضابط سابق في الشرطة القضائية اتجه إلى مجال ريادة الأعمال، أن مهمة المسيرة «تغطية 2.5 كيلومتر من الشاطئ عن طريق التحليق خلف حواجز الأمواج، وبشكل موازٍ للشاطئ، من دون التحليق فوق الأشخاص الذين يسبحون، ولكن مع توجيه كاميراتها نحوهم، مع تجنب تصوير الأشخاص على الشاطئ».

«سلوك غير اعتيادي»

ويضيف بوتيلا: «إذا رصدت الطائرة المسيّرة سلوكاً غير اعتيادي، كأن يبقى شخص طافياً بشكل عمودي تقريباً، فإنها تقترب منه، وترسل رسالة صوتية لإعلامه بحضور شخص ما. وإذا لزم الأمر، تُسقط عوامة تنتفخ تلقائياً عند ملامستها الماء».

من جهة ثانية، عندما يلاحظ منقذ سباحة شخصاً في خطر، أو يتلقى بلاغاً عنه، يتولى التحكم بالطائرة المسيّرة، وإرسالها إلى المكان المحدد لتقييم الوضع. ويكون قد تلقى تدريباً على هذه التقنية الجديدة. ويتابع: «في حال وقوع حادث خلال السباحة في منتصف الليل، فسوف يُخصص رقم طوارئ يتيح لنا إطلاق المسيّرة فوراً، وتحديد موقع الشخص المعني». ويلفت بوتيلا إلى أن تكلفة النظام عند تشغيله بوتيرته الاعتيادية تبلغ نحو 2000 يورو شهرياً.

ويقول رئيس بلدية فالراس بلاج دانيال باليستر الذي يدعم المبادرة بقوة، وحضر لمتابعة التجارب الأخيرة إن «الحياة لا تُقدّر بثمن». ويضيف: «لن يحلّ هذا المشروع محلّ المنقذين، لكنه يفتح آفاقاً جديدة للعمل»، آملاً في توسيع نطاق مراقبة السواحل ليشمل أوقاتاً من اليوم، وفترات من السنة لا تشهد فيها الشواطئ دوريات المنقذين.

وفي مايو، تعرضت فرنسا لأول موجة حر في وقت مبكر من العام، فسُجل إقبال غير مسبوق على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، في ظل غياب دوريات الإنقاذ على الشواطئ آنذاك، مما شكّل تحدياً أمنياً.

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