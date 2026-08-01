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مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 في انفجار بوسط موسكو

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 في انفجار بوسط موسكو

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

ذكرت الشرطة الروسية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع بالقرب من شرفة مطعم صيفي في وسط موسكو، مساء اليوم السبت.

وأضافت أن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بالقرب من شرفة صيفية تقع في الطابق الأرضي لإحدى ناطحات السحاب السبع التي تعود إلى حقبة ستالين في موسكو، وتحديداً في ساحة كودرينكسايا. وقالت إن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة.

وأكدت الشرطة أن فرق التحقيق والإنقاذ تعمل في مكان الواقعة. وأشار التلفزيون الروسي الرسمي إلى أن الانفجار ربما نجم عن انفجار أسطوانة غاز.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية مقطع فيديو يُظهر عناصر من قوات الأمن في مكان الواقعة بعد إغلاقه.

وذكر موقع «بازا» الإخباري الإلكتروني، الذي تربطه علاقات جيدة مع جهات إنفاذ القانون، أن الانفجار وقع في مطعم بالسي روسي الإيطالي الراقي.

وأشار موقع المطعم على الإنترنت إلى أن المطعم كان مغلقاً اليوم السبت لإقامة فعالية خاصة.

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