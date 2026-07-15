بريطانيا: استدعاء القائم بالأعمال الإيراني على خلفية «أنشطة عدائية»

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني على خلفية الهجوم الذي استهدف الصحافي في قناة «إيران إنترناشيونال» بوريا زراعتي في مارس (آذار) 2024، حيث خلص القضاء البريطاني إلى أن الهجوم نُفذ لمصلحة إيران ونيابة عنها.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان، أن استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن تم بناءً على توجيهات وزير الخارجية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق العديد من الأنشطة العدائية التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الإيرانية على الأراضي البريطانية.

وأعربت الخارجية البريطانية عن رفضها التام لتصرفات إيران ومحاولتها تقويض سيادة المملكة المتحدة وأمنها، مطالبة طهران بالتوقف عن ذلك فورًا.