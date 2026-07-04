ترمب يعرض على بوتين المساعدة في التوصل لتسوية بشأن أوكرانيا

قال يوري أوشاكوف ‌مستشار «الكرملين» في وقت مبكر اليوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة، المساعدة في ​إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف أن ترمب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ونُقل عن الرئيس الأميركي قوله إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال: «أكد الرئيس الأميركي مجدداً استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة». وقال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير ‌زيلينسكي إنه أيضاً تحدث إلى ترمب. ووصف أوشاكوف المحادثة ​بين ‌بوتين ⁠وترمب ​بأنها «عملية وبناءة للغاية»، ⁠مضيفاً أن موسكو تسعى إلى «حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا».

واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين «بالاعتماد على إطالة أمد الصراع بل وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين». وكان يشير إلى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف روسية، مرتبطة بشكل رئيسي بقطاع النفط، والتي تسببت في نقص الوقود في عدة مناطق روسية. وقال أوشاكوف إن بوتين «وصف الوضع الحقيقي على ⁠ساحة المعركة حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتحرر ‌منطقة تلو الأخرى».

وأبلغ القادة العسكريون الروس ‌بوتين يوم الجمعة أن القوات الروسية استولت ​على مدينة كوستيانتينيفكا ذات الأهمية ‌الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. ونفى زيلينسكي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية ‌أمس السبت هذا الادعاء، قائلين إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة. وأشارت روسيا إلى أن أي حل يجب أن يتضمن سيطرة موسكو الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية. وترفض أوكرانيا هذا، وحث زيلينسكي بوتين الشهر الماضي على ‌عقد لقاء ثنائي معه، لكن الرئيس الروسي رفض ذلك.

المبعوثان الأميركيان

ونقل أوشاكوف عن ترمب قوله إن المبعوثين ⁠الأميركيين ستيف ⁠ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان محاولاتهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو. وتوقفت الجهود الدبلوماسية الأميركية فعلياً، في ظل تركيز واشنطن على الحرب مع إيران. وقال أوشاكوف إن بوتين عبر خلال المحادثة عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الأميركية في الصراع مع إيران إلى «التوصل إلى حلول طويلة الأمد مقبولة للطرفين بشأن القضايا الرئيسية للتسوية»، وأضاف أوشاكوف أن بوتين ذكّر ترمب أيضاً بأن دعوته لزيارة موسكو لا تزال قائمة.

ووصف زيلينسكي، في منشور على حسابه على تطبيق «تلغرام» محادثته مع الرئيس الأميركي بأنها «جيدة جداً»، وتضمنت مناقشة حول ​خط الجبهة الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر. وقال: «هناك ​احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب، وسيكون للعزم الأميركي أهمية حاسمة». وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترمب على مواصلة المناقشات خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي.