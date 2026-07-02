تحديد هوية مشتبه به في «تفجير موناكو»

أعلنت النيابة العامة في موناكو، الخميس، تحديد هوية مشتبه به في إطار التحقيق في «محاولة اغتيال» رجل أعمال من أصل أوكراني بعبوة ناسفة مساء الاثنين في الإمارة.

وقال مكتب المدعي العام «صدر أمر بإلقاء القبض على المشتبه به الذي سيُصدر الإنتربول نشرة حمراء بحقه اعتبارا من مساء اليوم».

وبحسب صحيفة «لوفيغارو» ومحطة «بي إف إم تي في» الفرنسيتين، فإن المشتبه به الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة وقد غطى رأسه بقبعة «بوب» سوداء، هو امرأة تخفّت في هيئة رجل.

لم يوضح النائب العام لموناكو ستيفان تيبو هذه النقطة في بيانه، لكنه أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة في الساعة 11,30.

وأشاد تيبو بأداء قوات الشرطة في موناكو وبـ«تعاون جنائي دولي فاعل، سواء على مستوى الشرطة أو القضاء، ما أتاح تحديد هوية المشتبه بارتكابه هذا الفعل في وقت قصير جدا».

وفُتح تحقيق قضائي بتهمة محاولة اغتيال وغيرها، وأُوكل إلى ثلاثة قضاة تحقيق.

ولم تؤكد السلطات في موناكو هوية ضحايا انفجار العبوة الناسفة التي وضعت الإثنين في بهو مبنى سكني وانفجرت لحظة دخول ثلاثة من قاطنيه، هم زوجان وابنهما البالغ 13 عاما، وقد أصيبوا جميعا.

وكانت مصادر متطابقة أفادت بأن الهجوم استهدف فاديم يرمولاييف البالغ 58 عاما، وهو رجل أعمال ثري جدا من أصل أوكراني ويحمل الجنسية القبرصية.

وفقا لمصادر عدّة، تفرض أوكرانيا عقوبات على يرمولاييف منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023 بسبب مواصلة أنشطته التجارية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.