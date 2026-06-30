البابا ليو يعيّن أول امرأة في منصب بالفاتيكان

اعتقال روماني في ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لتأسيس جماعة إرهابية

أعلن الادعاء العام الألماني أنه أوقف في ولاية بادن-فورتمبرغ مواطناً رومانياً يشتبه في محاولته تأسيس جماعة إرهابية يمينية متطرفة.

وذكر الادعاء العام، الذي يتخذ من كارلسروه مقراً له، اليوم الثلاثاء، أن الجماعة كانت تهدف إلى إشعال «حرب إرهابية» في رومانيا، و«المساهمة في إسقاط الدولة الرومانية وإقامة كيان جديد للدولة على غرار النموذج النازي».

وأضاف الادعاء العام أن المشتبه به سعى منذ مطلع عام 2023 إلى تأسيس هذه الجماعة اليمينية المتطرفة. وجاء في بيان الادعاء: «ولغرض استقطاب أعضاء للجماعة، أدار المتهم من ألمانيا قناتين عبر إحدى خدمات المراسلة»، مضيفاً أن «هاتين القناتين كانتا تستهدفان بشكل خاص الشباب الروماني».

وأوضح الادعاء العام أن المشتبه به دعا المشتركين والأعضاء إلى ارتكاب جرائم مختلفة، من بينها رسم كتابات على الجدران تحمل رموزاً لليمين المتطرف، وتحريض فتيات صغيرات على إيذاء أنفسهن، وتنفيذ هجمات حرق ضد مبانٍ يستخدمها مهاجرون أو أشخاص من مجتمع الميم، أو قتل من وصفهم بـ«دون البشر». كما نشر تعليمات لصناعة السموم والمتفجرات، وكيفية إعداد زجاجات المولوتوف وتفخيخ السيارات.

وبناءً على ذلك، يواجه المشتبه به اتهاماً قوياً بمحاولة تأسيس جماعة إرهابية أجنبية بصفته قائداً لها. كما يتهمه الادعاء العام الألماني بالتحضير لارتكاب عمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة. ووفقاً للادعاء العام، فإن المشتبه به كان يتراوح عمره بين 18 و20 عاماً خلال جزء من الفترة التي يشتبه في ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه.

وألقي القبض على المشتبه به اليوم في منطقة إنتس على أيدي عناصر شرطة من ولايتي راينلاند-بفالتس وبادن-فورتمبرغ، ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه، الذي سيبت في أمر حبسه احتياطياً.