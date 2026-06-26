القبض على إيراني في الجبل الأسود بتهمة القرصنة ضد مصالح أميركية

قالت شرطة الجبل الأسود إنها و«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) ألقيا القبض على إيراني يُشتبه بتورطه في هجمات قرصنة ألحقت أضراراً قيمتها 3.4 مليار دولار ببنية تحتية أميركية.

وأصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أمراً باعتقال هذا الرجل (39 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، لمحاكمته بتهم، من بينها التآمر لارتكاب أعمال احتيال إلكتروني والقرصنة وسرقة معلومات شخصية.

وذكرت مديرية الشرطة في الجبل الأسود، الخميس، أن الشرطة ألقت القبض عليه في منتجع كوتور الساحلي على البحر الأدرياتيكي.

وأضافت، في بيان، أنه «شن هجمات قرصنة على نطاق واسع... منذ عام 2013... واستهدف أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، وتسبب في أضرار تُقدّر بأكثر من 3.4 مليار دولار».

وقالت الشرطة إن القضية ستحال الآن إلى قاض في المحكمة العليا في بودغوريتسا عاصمة الجبل الأسود لبدء إجراءات التسليم.

وأشارت إلى أن «الحرس الثوري» وكيانات إيرانية أخرى، من بينها جامعات، استفادت من البيانات التي حصل عليها والوصول إلى الحسابات المخترقة للجامعات. ولم يتسن الحصول على تعليق من «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي.

ولدى إيران و«الحرس الثوري» تاريخ طويل من العمليات السيبرانية التي ترعاها الدولة وتستهدف الولايات المتحدة، والتي عادة ما ترتبط بالحرس الثوري.

وحذّرت أجهزة الأمن الإلكتروني وإنفاذ القانون والمخابرات الأميركية في أبريل (نيسان) من زيادة حملات القرصنة الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.