إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات... أوروبا تتأهب لتَفاقُم موجة الحرّ (صور)

تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حرّ جديدة متصاعدة الشدّة، مما دفع دولاً كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها إغلاق مدارس في فرنسا وإلغاء رحلات قطارات في بلجيكا.

وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يُجمع العلماء على أنّ التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر المناخية المتطرفة، لا سيما موجات الحرّ.

في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى عند المستوى الأحمر في 49 مقاطعة، أي نحو نصف البلاد، بدءاً من الساعة 12 ظهراً (10:00 بتوقيت غرينتش)، في قرار يشكِّل سابقة. كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب البرتقالية في 40 مقاطعة أخرى.

في المجموع، سيتأثر أكثر من 90 في المائة من الفرنسيين بموجة الحر هذه. وقد اتُّخذت تدابير للحدّ من آثارها السلبية على العمال لا سيما في قطاع البناء، وكذلك في المؤسسات التعليمية.

عامل يشرب الماء بموقع بناء في باريس مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة حرّ تؤثر على جزء كبير من فرنسا (رويترز)

وسيُغلق ما مجموعه 845 مدرسة وثانوية، الاثنين، فيما ستصرف 1800 مؤسسة تعليمية أخرى من أصل 60 ألفاً تلاميذها في وقت مبكر من بعد الظهر.

وفي إسبانيا، تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن «ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذه الفترة من العام، ليلاً ونهاراً، في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية وجزر الباليار حتى الأربعاء».

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، الأحد: «تعاود درجات الحرارة الانخفاض، الخميس، لكن الحرّ سيبقى شديداً».

امرأة تترطب تحت رذاذ الماء خلال مهرجان الموسيقى السنوي في شوارع بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

في البرتغال أيضاً، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أشدّ الأيام حرّاً، حسب هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية التي وضعت ثلاث مناطق داخلية في حالة تأهب برتقالية، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار.

«حرّ خانق ومزعج»

ويُنتظَر أن يكون هذا الأسبوع «الأكثر حراً على الإطلاق في بلجيكا»، مع تجاوز متوسط الحرارة 27 درجة مئوية، حسب رئيس قسم التوقعات في معهد «آي آر إم» للأرصاد الجوية ديفيد ديهينو. وقد ألغت هيئة السكك الحديد الوطنية البلجيكية عدداً من رحلات القطارات خلال الساعات التي ستشهد أعلى درجات حرارة يومي الاثنين والثلاثاء.

عازف كمان يعزف تحت أشعة الشمس على جسر بونت ديزار للمشاة خلال مهرجان الموسيقى السنوي «فيت دو لا موزيك» وسط موجة حرّ في باريس (أ.ف.ب)

وفي هولندا، قد تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع، وفق التوقعات المحلية. ويسري إنذار أصفر في مختلف أنحاء البلاد بسبب «الحرّ الخانق والمزعج».

رجل يقود دراجته في بروكسل خلال موجة حرّ شديدة (أ.ف.ب)

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني موجة حر شديدة في أقسام من وسط إنجلترا وجنوبها وكذلك في ويلز بحلول منتصف الأسبوع، وقد أصدر المكتب إنذاراً برتقالياً ليومي الأربعاء والخميس.

وحذر العالم المتخصص في الغلاف الجوي في جامعة ريدينغ أكشاي ديوراس، من أن إنجلترا تواجه موجة حر شديدة و«غير مسبوقة»، مبدياً مخاوفه من «تداعيات واسعة على الصحة العامة والبنى التحتية والخدمات الأساسية».

وفي سويسرا، يُرجَّح أن تستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء، لتصل موجة الحر إلى ذروتها في النصف الثاني من الأسبوع، حسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية.

ويُتوقَّع أن يسود اتجاه مماثل في النمسا، إذ قد تستمر موجة الحر طوال الأسبوع، مع تجاوز الحرارة 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، حسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي منطقة البلقان، من المتوقع أن تشهد مناطق في كرواتيا وصربيا خلال الأيام المقبلة حرارة مرتفعة قد تصل إلى 35 درجة مئوية. وفي مقدونيا الشمالية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة، الاثنين، إلى 38 درجة مئوية في بعض المناطق، كما هو الحال في البوسنة والهرسك