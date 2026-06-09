ماكرون يستقبل برّاك... ويجدد دعم فرنسا لسوريا والعراق ولبنان

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى سوريا والعراق، توماس برّاك، في قصر الإليزيه بباريس، مُجدِّداً دعم فرنسا لسيادة سوريا والعراق ولبنان وسلامتها الإقليمية ووحدتها.

ووفق البيان الرسمي، فإنَّ المناقشات مع برّاك دارت بشكل أساسي حول الشرق الأوسط، وبشكل خاص حول سوريا والعراق، وكذلك لبنان. وعبَّر المسؤولان عن رغبتهما في مواصلة التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة لصالح استقرار المنطقة وأمنها.

السفير توماس برّاك مشاركاً في منتدى أنطاليا بتركيا... أبريل الماضي (المنتدى)

في هذا السياق، سألت «الشرق الأوسط» مصدراً في الإليزيه عن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع قمة «مجموعة السبع (G7)»، فكان جوابه أنَّه ستكون هناك إحاطة مع الصحافيين، الخميس المقبل، للحديث عن تفاصيل هذا الحدث الذي يجمع قادة العالم في منتصف يونيو (حزيران)، مؤكداً أنه سيكون هناك كلام عن سوريا والرئيس السوري أحمد الشرع في أثناء الإحاطة، مشدداً على أنه «لا تتوفر حتى اليوم لائحة مكتملة عن الدول المدعوة من خارج مجموعة السبع».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً نظيره السوري أحمد الشرع على مدخل قصر الإليزيه في باريس... مايو الماضي (أ.ب)

وكانت 3 مصادر مطلعة، قد ذكرت في مايو (أيار) الماضي، أن سوريا ستشارك في قمة مجموعة السبع في ​فرنسا بصفة ضيف، وسيمثلها الرئيس أحمد الشرع، وهي أول مشاركة لسوريا في قمة للمجموعة منذ تأسيسها عام 1975.

وذكر أحد المصادر لـ«رويترز» أنَّ دعوةً موجَّهةً إلى الشرع لحضور القمة تمَّ تسليمها باليد ‌إلى وزير ‌المالية السوري ​محمد ‌يسر ⁠برنية، الذي ​حضر ⁠المحادثات المالية للمجموعة الشهر الماضي في باريس، علماً بأنَّ القمة ستُعقَد في الفترة بين 15 و17 يونيو في إيفيان-لي-بان بشرق فرنسا.

الرئيسان ماكرون وعون الجمعة خلال الاتصال الثنائي «من بُعد» مع نظيرهما السوري أحمد الشرع (أ.ب)

وقال المصدر، وهو ⁠مسؤول سوري، إن مشاركة ‌سوريا في ‌المحادثات ستركز على الأرجح على ​دور الدولة بوصفها «مركزاً ‌استراتيجياً محتملاً لسلاسل الإمداد» بعد إغلاق ‌مضيق «هرمز». وتوقفت حركة الملاحة عبر المضيق إلى حدٍّ كبير منذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير (شباط)؛ مما ‌تسبَّب في اضطرابات للاقتصاد العالمي.

ومجموعة السبع تضم الدول ذات الاقتصادات الأكثر تطوراً في العالم، وهي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان.

وتشهد القمة، التي تُعقَد سنوياً، بحث قضايا الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، والحروب، وأزمة المناخ، والتجارة، والتكنولوجيا، والأمن العالمي، وتُعدُّ إحدى أهم المنصات العالمية التي تُحدِّد الاتجاهات السياسية والاقتصادية للدول الغربية على الساحة الدولية. ويشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماعات بصفته مشاركاً دائماً.