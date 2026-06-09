بريطانيا وحلفاء ينددون بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

قالت بريطانيا ​ووزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، اليوم (الثلاثاء)، إنهم اتخذوا بالتنسيق ‌إجراءات ‌لمحاسبة ​المستوطنين ‌الإسرائيليين ⁠المتطرفين، ​رداً على ما ⁠وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ ‌مزيد من الإجراءات إذا ⁠لم تتخذ الحكومة ⁠الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.

من جانبه، قال ​وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إن ​فرنسا ‌حظرت دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل ‌سموتريتش، وأربعة من قادة ⁠منظمات ⁠المستوطنين و21 مستوطناً متورطين في أعمال عنف.

كما ​أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية، ‌اليوم، ​أن ‌بريطانيا ⁠أدرجت ​سبعة تصنيفات ⁠جديدة على قوائم العقوبات ⁠بموجب ‌نظام ‌العقوبات ​العالمي ‌الخاص بحقوق الإنسان، ‌مستهدفةً أفراداً ‌وكيانات على صلة بالمستوطنين ⁠الإسرائيليين في ⁠الضفة الغربية.