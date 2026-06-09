بريطانيا وحلفاء ينددون بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

قالت بريطانيا ووزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، اليوم (الثلاثاء)، إنهم اتخذوا بالتنسيق إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، رداً على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إن فرنسا حظرت دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطناً متورطين في أعمال عنف.
كما أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية، اليوم، أن بريطانيا أدرجت سبعة تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان، مستهدفةً أفراداً وكيانات على صلة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.