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العالم أوروبا

بريطانيا وحلفاء ينددون بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

​فرنسا ‌تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي ومستوطنين متورطين بأعمال عنف

أعلام إسرائيلية ترفرف في مستوطنة إسرائيلية جديدة خلف أخرى فلسطينية قرب رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
أعلام إسرائيلية ترفرف في مستوطنة إسرائيلية جديدة خلف أخرى فلسطينية قرب رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
  • لندن ‌: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن ‌: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا وحلفاء ينددون بعنف المستوطنين في الضفة الغربية

أعلام إسرائيلية ترفرف في مستوطنة إسرائيلية جديدة خلف أخرى فلسطينية قرب رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
أعلام إسرائيلية ترفرف في مستوطنة إسرائيلية جديدة خلف أخرى فلسطينية قرب رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

قالت بريطانيا ​ووزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج، اليوم (الثلاثاء)، إنهم اتخذوا بالتنسيق ‌إجراءات ‌لمحاسبة ​المستوطنين ‌الإسرائيليين ⁠المتطرفين، ​رداً على ما ⁠وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ ‌مزيد من الإجراءات إذا ⁠لم تتخذ الحكومة ⁠الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع.

من جانبه، قال ​وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إن ​فرنسا ‌حظرت دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل ‌سموتريتش، وأربعة من قادة ⁠منظمات ⁠المستوطنين و21 مستوطناً متورطين في أعمال عنف.

كما ​أظهر إشعار نشرته الحكومة البريطانية، ‌اليوم، ​أن ‌بريطانيا ⁠أدرجت ​سبعة تصنيفات ⁠جديدة على قوائم العقوبات ⁠بموجب ‌نظام ‌العقوبات ​العالمي ‌الخاص بحقوق الإنسان، ‌مستهدفةً أفراداً ‌وكيانات على صلة بالمستوطنين ⁠الإسرائيليين في ⁠الضفة الغربية.

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الضفة الغربية الاستيطان الإسرائيلي بريطانيا فرنسا فلسطين إسرائيل

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ضمن أحدث العقوبات... الاتحاد الأوروبي يدرس «حظر دخول» المقاتلين الروس

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
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  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
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ضمن أحدث العقوبات... الاتحاد الأوروبي يدرس «حظر دخول» المقاتلين الروس

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)

يسعى «الاتحاد الأوروبي» إلى فرض «حظر دخول» على جميع الروس الذين شاركوا في الحرب الأوكرانية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وفق ما أعلنت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت فون دير لاين: «نقترح لأول مرة فرض حظر دخول (الاتحاد الأوروبي) على أيّ شخص خدم في الجيش الروسي منذ بداية الحرب».

يأتي ذلك وسط مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين، الثلاثاء، في ضربات روسية استهدفت منطقتي خاركيف وزابوريجيا، شمال شرقي أوكرانيا وجنوبها، وفق ما أفادت به السلطات.

وبعد أكثر من 4 سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تتواصل عمليات القصف بشكل شبه يومي على جانبي الجبهة، فيما تشهد الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع حالاً من المراوحة.

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العالم أوروبا

زيلينسكي يجري مناقشة «إيجابية» مع ويتكوف وكوشنر حول إنهاء الحرب الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
  • كييف : «الشرق الأوسط»
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  • كييف : «الشرق الأوسط»
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زيلينسكي يجري مناقشة «إيجابية» مع ويتكوف وكوشنر حول إنهاء الحرب الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إنه أجرى مناقشة «إيجابية» مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وأشاد بما وصفه باستعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

ووصف زيلينسكي عبر تطبيق «تلغرام» المحادثة بأنها «إيجابية للغاية» خلال توقفه في العاصمة المولدوفية كيشيناو. وكتب: «ممتن لاستعدادهم للعمل بأقصى قدر ممكن النشاط في الأسابيع المقبلة بالفعل لإعطاء دفعة للجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

كان زيلينسكي عائداً إلى كييف بعد محادثات في لندن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن كيفية المضي قدماً في تسوية الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأيد الزعماء الثلاثة اقتراحاً بعقد اجتماع بين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقالوا إن أوروبا ستضطلع بدور في ذلك.

وتوقفت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا، والتي يشرف عليها ويتكوف وكوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع تركيز واشنطن الواضح على الصراع في إيران.

وقال زيلينسكي في تصريحاته إنه يتفهم أن الكثير من الاهتمام العالمي لا يزال منصباً على إيران «لكن هدفنا المشترك بشأن السلام في أوروبا مطروح على جدول الأعمال».

وذكر أنه ناقش مع المبعوثين الأميركيين آفاق المحادثات في قمة مجموعة السبع المقبلة في إيفيان بفرنسا، وعبر عن شكره للولايات المتحدة و«تقييمها الإيجابي لموقف أوكرانيا».

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا زيلينسكي روسيا أميركا
العالم أوروبا

فرنسا وقبرص توقعان اتفاقية لاستضافة جنود فرنسيين في الجزيرة

جنود فرنسيون خلال تدريب في قاعدة عسكرية قرب مدينة سان نازير غرب فرنسا (رويترز)
جنود فرنسيون خلال تدريب في قاعدة عسكرية قرب مدينة سان نازير غرب فرنسا (رويترز)
  • نيقوسيا: «الشرق الأوسط»
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  • نيقوسيا: «الشرق الأوسط»
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فرنسا وقبرص توقعان اتفاقية لاستضافة جنود فرنسيين في الجزيرة

جنود فرنسيون خلال تدريب في قاعدة عسكرية قرب مدينة سان نازير غرب فرنسا (رويترز)
جنود فرنسيون خلال تدريب في قاعدة عسكرية قرب مدينة سان نازير غرب فرنسا (رويترز)

وقعت فرنسا وقبرص، الاثنين، اتفاقاً ينظم وجود قوات فرنسية في الأراضي القبرصية، بحسب ما أعلن الرئيس نيكوس خريستودوليدس.

وكتب خريستودوليدس على منصة «إكس»: «يسعدني أن وزيري الدفاع في قبرص وفرنسا وقعا اليوم في نيقوسيا هذا الاتفاق الذي يعزز العلاقة الاستراتيجية والتعاون بين قبرص وفرنسا».

ووُقّع الاتفاق في نيقوسيا على هامش اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي عُقد في إطار الرئاسة القبرصية للمجلس الأوروبي.

وفي أبريل (نيسان)، أعلن رئيسا البلدين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزيرة، رغبتهما في إبرام مثل هذا الاتفاق لاستضافة قوات فرنسية في قبرص بهدف تنفيذ «عمليات إنسانية في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط».

ويحدد هذا الاتفاق الذي يُعرف باتفاقية وضع القوات، الإطار القانوني والحقوق والالتزامات المرتبطة بوجود قوات أجنبية في دولة مضيفة، وبينها المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية واللوجستية والاتفاقات التشغيلية.

وطورت باريس ونيقوسيا تعاونهما العسكري خلال السنوات الأخيرة من خلال تنظيم مناورات مشتركة، ومبادرات مشتركة في مجال الدفاع، ومن خلال تنسيق استراتيجي أوسع نطاقاً بشأن قضايا الأمن الإقليمي.

وتسعى نيقوسيا بشكل متزايد إلى ترسيخ موقعها كمنصة للعمليات الإنسانية والأمنية وإدارة الأزمات في شرق البحر المتوسط.

وتستخدم القوات المسلحة الفرنسية قبرص كقاعدة للانتشار والدعم، ولا سيما لمهام الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية خلال النزاعات في الشرق الأوسط.

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