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العالم أميركا اللاتينية

استقالة رئيس باراغواي بعد انهيار أحد البنوك المركزية بالبلاد

رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)
رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)
TT
TT

استقالة رئيس باراغواي بعد انهيار أحد البنوك المركزية بالبلاد

رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)
رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)

استقال رئيس باراغواي سانتياغو بينا، الخميس، وذلك بعد أيام من انهيار أحد البنوك المركزية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأدى الانهيار إلى وضع «بنك أوينو» (Ueno Bank) تحت الحراسة القضائية.

وأعلن بينا استقالته في مقطع فيديو نشره على منصة «إكس»، موضحاً أنه يتنحى من منصبه حفاظاً على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية.

وقال: «لقد اتخذت قراراً بتقديم استقالتي من منصب رئيس الجمهورية، وأقدم على هذه الخطوة حرصاً على استقرار بلادنا، والسلم الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية».

ورغم تقديمه اعتذاراً، لم يقر بينا بتحمّله المسؤولية عن الأزمة المصرفية، حيث قال: «أود أيضاً أن أعتذر للشعب إذا كنت قد خذلتهم في أي مرحلة، فلم تكن لدي أبداً أي نية لخيانة الثقة التي منحوني إياها».

وأكد أن أولويته هي ضمان استعادة المودعين لمدخراتهم، مشيراً إلى أن «خلف كل وديعة سنوات من العمل الشاق والتضحيات وأحلام العائلات».

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بنوك باراغواي

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العالم أميركا اللاتينية

استقالة رئيس باراغواي بعد انهيار أحد البنوك المركزية بالبلاد

رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)
رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)
TT
TT

استقالة رئيس باراغواي بعد انهيار أحد البنوك المركزية بالبلاد

رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)
رئيس باراغواي سانتياغو بينا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون... باراغواي يوم 15 أغسطس 2023 (أ.ب)

استقال رئيس باراغواي سانتياغو بينا، الخميس، وذلك بعد أيام من انهيار أحد البنوك المركزية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأدى الانهيار إلى وضع «بنك أوينو» (Ueno Bank) تحت الحراسة القضائية.

وأعلن بينا استقالته في مقطع فيديو نشره على منصة «إكس»، موضحاً أنه يتنحى من منصبه حفاظاً على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية.

وقال: «لقد اتخذت قراراً بتقديم استقالتي من منصب رئيس الجمهورية، وأقدم على هذه الخطوة حرصاً على استقرار بلادنا، والسلم الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية».

ورغم تقديمه اعتذاراً، لم يقر بينا بتحمّله المسؤولية عن الأزمة المصرفية، حيث قال: «أود أيضاً أن أعتذر للشعب إذا كنت قد خذلتهم في أي مرحلة، فلم تكن لدي أبداً أي نية لخيانة الثقة التي منحوني إياها».

وأكد أن أولويته هي ضمان استعادة المودعين لمدخراتهم، مشيراً إلى أن «خلف كل وديعة سنوات من العمل الشاق والتضحيات وأحلام العائلات».

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بنوك باراغواي
العالم أميركا اللاتينية

المعارضة تسعى لعزل رئيس الباراغواي على خلفية أزمة انهيار مصرف

الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا (رويترز)
الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا (رويترز)
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المعارضة تسعى لعزل رئيس الباراغواي على خلفية أزمة انهيار مصرف

الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا (رويترز)
الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا (رويترز)

قدّمت المعارضة في الباراغواي مذكرة لعزل الرئيس سانتياغو بينيا من منصبه، على خلفية وضع البنك المركزي يده على مصرف كبير متعثر كان للرئيس صلات به في السابق.

وأدى قرار وضع اليد على «بنك أوينو»، الثلاثاء، إلى حرمان ملايين المودعين، وبينهم متقاعدون، من الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم.

وكان بينيا، الذي ينتمي إلى التيار اليميني، يمتلك سابقاً أسهماً في مجموعة تسيطر على «بنك أوينو»، لكنه قام ببيعها العام الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماوريسيو إسبينولا، وهو نائب انشق عن الحزب الحاكم، أن طلب العزل، الذي يستند إلى اتهامات بسوء التصرف وتضارب المصالح، حظي بتوقيع 35 نائباً من صفوف المعارضة في الكونغرس.

وأضاف أن الكونغرس سيعقد جلسة لمناقشة هذه المذكرة صباح الخميس.

وللمضي قدماً في إجراءات العزل المقترحة بحق الرئيس بينيا ونائبه بيدرو أليانا، يتطلب الأمر موافقة ما لا يقل عن 53 عضواً من أصل 80 في مجلس النواب، وذلك بعد النظر في التهم الموجهة إليهما.

وفي حال إقرارها، ستنتقل المذكرة إلى مجلس الشيوخ، حيث ستحتاج إلى موافقة 30 عضواً من أصل 45.

ويتمتع الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بينيا بالأغلبية في غرفتي المجلس.

ويقول «بنك أوينو» إن لديه أكثر من ثلاثة ملايين زبون، أي نحو نصف سكان الباراغواي تقريباً، كما يدير ملايين الدولارات المخصصة للمعاشات التقاعدية، إضافة إلى أموال حكومية أخرى.

وأوضح البنك المركزي أنه وضع يده على «بنك أوينو» بسبب نقص حاد في رأس المال، وذلك بهدف «حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي».

وعلّقت السلطات خدمات البنك في الوقت الذي تعمل فيه على ترتيب إجراءات استعادة المودعين لأموالهم.

وفي السياق، قدّم محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي سبق له أن ترأس «بنك أوينو»، استقالته، الثلاثاء، بناءً على طلب من بينيا.

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باراغواي
العالم أميركا اللاتينية

مقتل أربعة أشخاص في هجوم بقنبلة غرب كولومبيا

جنود يقومون بدوريات في شوارع مدينة كوكوتا بكولومبيا (أ.ب)
جنود يقومون بدوريات في شوارع مدينة كوكوتا بكولومبيا (أ.ب)
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مقتل أربعة أشخاص في هجوم بقنبلة غرب كولومبيا

جنود يقومون بدوريات في شوارع مدينة كوكوتا بكولومبيا (أ.ب)
جنود يقومون بدوريات في شوارع مدينة كوكوتا بكولومبيا (أ.ب)

أعلنت حاكمة إقليم في غرب كولومبيا أن هجوماً بقنبلة وقع يوم الأحد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم رضيعة تبلغ من العمر شهرين. وكتبت أدريانا ماغالي ماتيز، حاكمة مقاطعة توليما، على منصة «إكس»: «ببالغ الأسى، أعلن أن الهجوم الذي وقع في بلاناداس أسفر - وفقاً لحصيلة أولية - عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرين»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

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كولومبيا