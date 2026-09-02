الأرجنتين تعترض على مشروع نفطي «بريطاني-إسرائيلي» قرب جزر فوكلاند

أقامت مجموعات أرجنتينية، الثلاثاء، دعوى قضائية لوقف مشروع نفطي بريطاني-إسرائيلي قبالة سواحل جزر فوكلاند المتنازع عليها.

وتطلق الأرجنتين اسم لاس مالفيناس على الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي، وقد حاولت دون نجاح انتزاعه من السيطرة البريطانية عام 1982.

وتأتي الدعوى القضائية بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه لا يستبعد مراجعة موقف واشنطن المحايد تقليديا بشأن المنطقة المتنازع عليها.

DE NO CREER Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema SAGRADO para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las MIERDAS HUMANAS... — Javier Milei (@JMilei) September 1, 2026

وأعلن الرئيس الأرجنتيني اليميني المتطرف خافيير ميلي على منصة «إكس» الثلاثاء أنه سيتحدث عن «القضية المقدسة لدى الأرجنتينيين: قضية جزر لاس مالفيناس» في خطاب متلفز مساء الخميس.

وكتب «أي قضية يمكن أن تكون أكثر أهمية واستراتيجية للمصالح الحيوية للأمة من قضية لا مالفيناس؟».

وتسعى شركتا «روك هوبر إكسبلوريشن» البريطانية و«نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية لإقامة مشروع نفطي واسع النطاق في حقل النفط المعروف باسم «سي لاين» على مسافة نحو 220 كيلومترا من جزر فوكلاند، وفق ما ذكره محاربون قدامى ومحامون متخصصون في قضايا البيئة ممن يقاضون الجهات القائمة على المشروع بهدف وقفه.

وقال مقدّمو الدعوى إن المشروع ينتهك قرارا للأمم المتحدة ينص على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية الجانب في حال وجود نزاع إقليمي قائم.

ورغم أن المشروع ينفَّذ في منطقة خاضعة للسيطرة البريطانية، يجادل مقدمو الدعوى بأن قرارا تصدره المحاكم المحلية قد يؤثر على سير العمل فيه.

وتسعى الشكوى إلى ضمان امتناع الشركتين عن «بدء الأعمال أو مواصلتها... فضلا عن الامتناع عن الشروع في عمليات استخراج الهيدروكربونات واستغلالها»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي إنريكي فيالي.

وبعد مرور أربعة عقود على الحرب، لا تزال التوترات مرتفعة بين بريطانيا والأرجنتين.

وغزت قوات أرجنتينية الإقليم البريطاني عام 1982، ما دفع رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر إلى إرسال قوة لاستعادتها.

وأسفرت الحرب عن مقتل 649 أرجنتينيا و255 بريطانيا وثلاثة من سكان الجزر.

واتخذ الرئيس الأميركي حينها رونالد ريغن موقفا محايدا في البداية، لكن بعد انهيار محادثات السلام، قدمت واشنطن لبريطانيا دعما عسكريا واستخباراتيا.

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة بصدد مراجعة موقفها بشأن جزر فوكلاند «أنا أراجع كل موقف دائما، وهذا مجرد واحد من مواقف عديدة».

ورحّب ميلي بتصريحات ترمب بشأن مراجعة حياد واشنطن التقليدي تجاه النزاع.