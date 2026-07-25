متظاهرون مؤيدون لمادورو يحرقون العلمين الأميركي والإسرائيلي وسط كراكاس

أحرق حوالى مئة من أنصار نيكولاس مادورو علمَين أميركي وإسرائيلي الجمعة في ساحة سيمون بوليفار في وسط كراكاس، مرددين شعارات معادية للولايات المتحدة التي اعتقلت الرئيس السابق وتفرض حضورها الطاغي حاليا في فنزويلا، وفق ما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

كما داس المحتجون على صور للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهم يهتفون «أيها الأميركيون عودوا إلى دياركم» و«إنها ليست مساعدات، بل احتلال»، في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها واشنطن لفنزويلا عقب الزلزالين المدمرين اللذين وقعا في 24 يونيو (حزيران).