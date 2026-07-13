«إيبولا» يمتد إلى إقليمين آخرين في الكونغو الديمقراطية

قال المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تقرير إن تفشي فيروس «إيبولا» في البلاد امتد إلى إقليمين جديدين هما أوت-ويلي وتشوبو.

وأضاف المعهد: «رغم أن التحقيقات الجارية تشير إلى أن جميع الحالات المكتشفة في هذين الإقليمين وافدة في الأساس من مدينة نيانيا في إقليم إيتوري، فإنه من الضروري اعتبار الإقليمين جزءاً من منطقة التفشي».

وامتد تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس «إيبولا» إلى خمسة أقاليم حتى الآن، متسبباً في وفاة مئات الأشخاص في أقاليم إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو بشرق البلاد، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر أمس (الأحد) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1873، توفي منها 672 حالة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الألمانية نقل مواطن أميركي ثانٍ مصاب بفيروس إيبولا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بعد نحو شهرين من وصول أول مريض أميركي إلى البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن المريض وصل إلى مطار فرانكفورت خلال الليل، ثم نقل إلى مستشفى جامعي في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي» قد أعلنت في وقت سابق أن المصاب مواطن أميركي يعمل لدى منظمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأثبتت الفحوص إصابته بسلالة «بونديبوجيو» من الفيروس، وهي السلالة المنتشرة حالياً في البلاد. ولم يدل المركز حتى الآن ببيانات حول ما إذا كان المريض رجلاً أم امرأة.

ويعد «إيبولا» مرضاً معدياً وقد يكون قاتلاً، ويمكن أن ينتقل من خلال المخالطة المباشرة والتعرض لسوائل الجسم. ويواجه أحدث تفش للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية صعوبة خاصة في الاحتواء، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم توفر لقاح أو علاج محدد لسلالة «بونديبوجيو» في الوقت الحالي.

وكان أول مريض أميركي مصاب بـ«إيبولا»، وهو طبيب، قد وصل إلى ألمانيا في مايو (أيار) الماضي وأدخل إلى مستشفى شاريتيه في برلين. وقال الأطباء إن حالة المريض كانت حرجة في إحدى المراحل، لا سيما أثناء نقله من أفريقيا إلى ألمانيا. وغادر المريض المستشفى بعد نحو أسبوعين من العلاج.