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العالم آسيا

مقتل 14 شخصا بحريق لدى مبنى سكني في الصين

عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)
عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)
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مقتل 14 شخصا بحريق لدى مبنى سكني في الصين

عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)
عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)

أسفر حريق اندلع الأحد في مبنى سكني في شمال الصين عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الاثنين.

والحرائق المميتة شائعة في الصين بسبب تراخي قوانين البناء وإهمال معايير السلامة في أماكن العمل.

وأفادت «شينخوا» مساء الأحد بأن حريقا اندلع في مبنى في مدينة تاييوان في مقاطعة شانشي قرابة الخامسة عصرا (09,00 بتوقيت غرينتش). وأضافت أنه تم نقل 38 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، توفي منهم خمسة، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 14 بحلول صباح الاثنين. وذكرت أن النيران أُخمدت الأحد، مع اكتمال عمليات البحث والإنقاذ. وما زال سبب الحريق قيد التحقيق.

وأطلقت الصين حملة لمواجهة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقب حريق هائل اجتاح عددا من الأبراج في هونغ كونغ مسفرا عن مقتل 168 شخصا. وبعد شهر، أسفر حريق في مبنى سكني بمقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين عن مقتل 12 شخصا. وفي يوليو (تموز)، أدى حريق اندلع في مصنع للأحذية في شرق الصين إلى مقتل 28 شخصا على الأقل.

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حريق الصين

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العالم آسيا

مقتل 14 شخصا بحريق لدى مبنى سكني في الصين

عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)
عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)
TT
TT

مقتل 14 شخصا بحريق لدى مبنى سكني في الصين

عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)
عمال بناء في الصين يبنون هيكلا من مادة البامبو (أ.ف.ب)

أسفر حريق اندلع الأحد في مبنى سكني في شمال الصين عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الاثنين.

والحرائق المميتة شائعة في الصين بسبب تراخي قوانين البناء وإهمال معايير السلامة في أماكن العمل.

وأفادت «شينخوا» مساء الأحد بأن حريقا اندلع في مبنى في مدينة تاييوان في مقاطعة شانشي قرابة الخامسة عصرا (09,00 بتوقيت غرينتش). وأضافت أنه تم نقل 38 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، توفي منهم خمسة، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 14 بحلول صباح الاثنين. وذكرت أن النيران أُخمدت الأحد، مع اكتمال عمليات البحث والإنقاذ. وما زال سبب الحريق قيد التحقيق.

وأطلقت الصين حملة لمواجهة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقب حريق هائل اجتاح عددا من الأبراج في هونغ كونغ مسفرا عن مقتل 168 شخصا. وبعد شهر، أسفر حريق في مبنى سكني بمقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين عن مقتل 12 شخصا. وفي يوليو (تموز)، أدى حريق اندلع في مصنع للأحذية في شرق الصين إلى مقتل 28 شخصا على الأقل.

مواضيع
حريق الصين
العالم آسيا

زلزال قوي يضرب وسط اليابان ويعطّل حركة النقل جزئياً

واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)
واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)
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زلزال قوي يضرب وسط اليابان ويعطّل حركة النقل جزئياً

واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)
واجهات زجاجية لمتاجر في مدينة توياهاشي الياباني محطّمة جراء الزلزال (أ.ف.ب)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة وسط اليابان في وقت مبكر الأحد، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص وتضرر مبانٍ وتعطُّل خدمة القطارات، بحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال وقع عند الساعة 1:04 صباحاً (16:04 ت غ السبت) في محافظة شيزيوكا في غرب طوكيو. ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

ولم يُبلَّغ عن وقوع وفيات، لكن الزلزال أدى إلى تحطم واجهات متاجر وتعطل حركة النقل في أجزاء من البلاد.

وصرح مسؤول في هيئة الطوارئ بمحافظة آيتشي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن السلطات تلقت 16 بلاغاً عن إصابات، معظمها طفيفة.

أحد موظفي هيئة الأرصاد الجوية اليابانية يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طوكيو عقب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم (أ.ب)

وذكرت السلطات في شيزيوكا المجاورة أن ثلاث نساء على الأقل احتجن إلى رعاية طبية طارئة، من بينهن امرأة في التسعينات من عمرها سقطت عن سريرها أثناء الهزة.

وأفادت صحيفة «تشونيتشي شيمبون» المحلية وقناة «توكاي» التلفزيونية، في تقريرين منفصلين، بإصابة 24 شخصاً على الأقل في المنطقتين.

وأدَّى الزلزال أيضاً إلى تعليق مؤقت لخدمات القطارات الإقليمية صباح الأحد، بما في ذلك قطارات «شينكانسن» فائقة السرعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تأثير الزلزال امتد غرباً حتى مدينة أوساكا، حيث نُقل مقيم أجنبي إلى المستشفى بعد سقوطه من شقة في الطابق الثاني إثر إصابته بالذعر جراء الهزة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المسؤولين في أوساكا.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزالاً بقوة 4.3 درجة ضرب منطقة كوماموتو عند الساعة 10:53 صباحاً (01:53 ت غ) الأحد.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال الثاني.

واجهات زجاجية محطمة لمتاجر في مدينة توياهاشي بوسط اليابان في أعقاب الزلزال (أ.ب)

ولا تزال مناطق جنوب غرب اليابان تحاول التعافي من زلزال بقوة 7.1 درجة وقع في يوليو (تموز) وأسفر عن مقتل 38 شخصاً وتدمير منازل وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف.

كما لم تفارق اليابانيين ذكريات الزلزال الهائل الذي ضرب عام 2011 بقوة 9 درجات وتسبب في حدوث موجات تسونامي أدت إلى مقتل أو فقدان نحو 18500 شخص، إضافة إلى تعرض محطة فوكوشيما النووية لأضرار جسيمة.

مواضيع
زلزال اليابان
العالم آسيا

باكستان تدرس مقترحاً أميركياً لترحيل أفغان عبر أراضيها

المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان خلال مؤتمر صحافي دوري (لقطة من مقطع فيديو)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان خلال مؤتمر صحافي دوري (لقطة من مقطع فيديو)
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باكستان تدرس مقترحاً أميركياً لترحيل أفغان عبر أراضيها

المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان خلال مؤتمر صحافي دوري (لقطة من مقطع فيديو)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان خلال مؤتمر صحافي دوري (لقطة من مقطع فيديو)

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، الجمعة، أنها تدرس مقترحاً أميركياً لترحيل مواطنين أفغان عبر أراضيها، بعدما منعت محكمة فيدرالية أميركية، هذا الأسبوع، ترحيل عشرات الأفغان إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحافي دوري: «المسألة قيد الدراسة حالياً، ويجري بحث جميع جوانبها بعناية بالتشاور مع الجهات المعنية».

وأضاف رداً على سؤال بشأن تقارير عن ترحيل عشرات الأفغان، «نأمل في التوصل إلى حل يحظى بموافقة الطرفين»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت محكمة فيدرالية أميركية قد أوقفت، الثلاثاء، خططاً لترحيل مهاجرين أفغان، في خطوة جاءت بعدما حذّرت منظمات حقوقية من أن إعادتهم إلى بلادهم قد تعرِّض حياتهم للخطر.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، الأسبوع الماضي، بأن أكثر من 150 أفغانياً يقيمون في الولايات المتحدة سيُرحَّلون إلى أفغانستان عبر باكستان، في إطار حملة الرئيس دونالد ترمب لتشديد إجراءات الهجرة.

وبحسب منظمة «أفغان إيفاك» التي تساعد الأفغان المتعاونين سابقاً مع الولايات المتحدة، تضم المجموعة أقارب أفغاناً تعاونوا مع الجيش الأميركي في بلادهم قبل سيطرة «طالبان» على العاصمة كابل.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أمرت، في وقت سابق من العام الحالي، باعتقال المواطنين الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات، في إطار سياسة مستمرة منذ سنوات لإعادتهم إلى بلادهم، دفعت ملايين الأفغان الفارين من الحرب إلى العودة.

وأعربت سلطات «طالبان» في أفغانستان، الاثنين، عن «قلق بالغ» إزاء الخطط الأميركية لترحيل الأفغان.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توتراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة، وتفاقم الوضع بعد اشتباكات حدودية دامية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أدت إلى إغلاق الحدود بين البلدين بشكل شبه كامل.

وبعد عودتها إلى السلطة عام 2021، أعلنت «طالبان» عفواً عاماً عن الأفغان الذين عملوا مع القوات والحكومة المدعومة من الغرب، وكررت خلال العام الحالي تعهداتها بإمكان عودة خصومها السابقين إلى البلاد بأمان.

لكن الأمم المتحدة وثّقت تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات وانتهاكات.

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باكستان أميركا أفغانستان