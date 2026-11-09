الذهب يرتفع بأكثر من 1 % مع تراجع النفط ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وإشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 في المائة إلى نحو 4122 دولاراً للأونصة، وفق بيانات التداول الصباحية، بعدما حقق مكاسب بلغت نحو 5 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنحو 1.6 في المائة إلى 4139 دولاراً للأونصة، وفق بيانات «رويترز».

وجاء صعود المعدن النفيس مع تراجع أسعار النفط، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية، في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع. وأسهمت هذه التصريحات في تهدئة المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.

ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية، بما قد يقلص التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يدعم الذهب الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ويخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن النبرة الأكثر تصالحية لترمب تجاه إيران تساعد في الحد من ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يخفف بعض الضغوط التضخمية التي كانت تؤثر سلباً في المعدن الأصفر، إلى جانب تراجع محدود في الدولار.

وتراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وعزز الطلب عليه.

لكن توقعات السياسة النقدية الأميركية لا تزال تشكل عاملاً ضاغطاً محتملاً على المعدن النفيس. فقد أظهرت بيانات سوق العمل تسارع نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، ما عزز التوقعات باستمرار متانة سوق العمل وأبقى احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر مطروحة.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 79 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 71 في المائة قبل صدور بيانات الوظائف.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين المنتظر الجمعة، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن اتجاه التضخم والقرارات المقبلة للبنك المركزي الأميركي.

وحذر ووترر من أن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع قد يدعم الدولار ويرفع احتمالات زيادة الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يعيد الضغوط على أسعار الذهب.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4 في المائة إلى 53.15 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين 1.6 في المائة إلى 1556.14 دولار، والبلاديوم 2.1 في المائة إلى 1044.28 دولار.