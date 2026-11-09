الأسواق الآسيوية تستعيد توازنها وسط ترقب نتائج التكنولوجيا والفائدة

بدأت أسواق الأسهم الآسيوية تعاملات الاثنين على استقرار مائل إلى الارتفاع، في أعقاب أسبوع مضطرب شهد تراجعات حادة في أسهم التكنولوجيا، مع تصاعد الشكوك بشأن ربحية الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والطلب على رقائق الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لهذه التقنية. وفي المقابل، حافظ الدولار على قوته مدعوماً بتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد بيانات أظهرت متانة سوق العمل.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تراجع 4.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وصعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2.5 في المائة، فيما سجلت الأسهم الكورية مكاسب محدودة.

وفي تايوان، ارتفع المؤشر القياسي بنحو 2.5 في المائة، بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية له منذ عقدين، وسط مخاوف من تراجع العوائد المتوقعة للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتباطؤ الطلب على البنية التحتية المرتبطة به، وهي مخاوف تحولت إلى موجة بيع حادة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، بعد أن أنهت «وول ستريت» تعاملات الجمعة على مكاسب، في ارتداد أعقب عمليات بيع واسعة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأسهم في تهدئة بعض المخاوف لدى المستثمرين.

وكانت الأسواق العالمية قد واجهت ضغوطاً خلال الأسابيع الماضية، مع تراجع زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بفعل ارتفاع أسعار الفائدة، قبل أن تضيف نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف جديدة تتعلق باحتمالات تشديد القيود التنظيمية على القطاع ومراكز البيانات.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا، من بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، لاختبار قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تواكب الإنفاق الضخم على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما قد تثير تحقيقات داخلية تقودها شركة «إنفيديا» بشأن علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بشخص يُشتبه في تجسسه لمصلحة الصين، مزيداً من التقلبات في أسهم القطاع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن الأسواق «لم تخرج بعد من دائرة المخاطر»، مضيفاً أن نتائج انتخابات التجديد النصفي وما أفرزته من مخاطر تنظيمية، إلى جانب موسم نتائج أعمال جاء دون التوقعات لشركات التكنولوجيا الكبرى، أبقت زخم الأسواق مائلاً إلى التراجع.

النفط يهدأ والدولار يقوى

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت إلى 97.49 دولار للبرميل، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية، ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحقق تقدماً.

وفي المقابل، عززت بيانات الوظائف الأميركية رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، أي أكثر من مثلي التوقعات، ما دعم الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى زيادة الفائدة في ديسمبر.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الثلاثاء، إذ قد تعزز الأرقام المرتفعة توقعات رفع الفائدة خلال الشهر المقبل. وارتفعت احتمالات زيادة الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى نحو 80 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

كما دعمت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأميركي هذه التوقعات؛ إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن النمو الاقتصادي الأميركي أظهر قدرة لافتة على الصمود في مواجهة الصدمات المتتالية، لكنه شدد على أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن إعادته إلى مستوى 2 في المائة تظل أمراً أساسياً.

وساعدت هذه التطورات الدولار على تسجيل أكبر مكاسبه اليومية في خمسة أشهر. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 102.2 نقطة.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1148 دولار، فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 158.215 ين للدولار.

أما العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بأكثر من 2 في المائة إلى 73 ألفاً و708 دولارات، وهبطت إيثريوم بنحو 5 في المائة إلى 2223 دولاراً، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأميركي إلى تشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة.