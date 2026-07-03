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العالم آسيا

تايوان ترصد 30 طائرة عسكرية و12 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

مدفع ذاتي الحركة يتبع الجيش التايواني خلال مناورة بالذخيرة الحية (حساب الجيش الدفاع التايواني عبر منصة إكس)
مدفع ذاتي الحركة يتبع الجيش التايواني خلال مناورة بالذخيرة الحية (حساب الجيش الدفاع التايواني عبر منصة إكس)
  • تايبيه: «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه: «الشرق الأوسط»
TT

تايوان ترصد 30 طائرة عسكرية و12 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

مدفع ذاتي الحركة يتبع الجيش التايواني خلال مناورة بالذخيرة الحية (حساب الجيش الدفاع التايواني عبر منصة إكس)
مدفع ذاتي الحركة يتبع الجيش التايواني خلال مناورة بالذخيرة الحية (حساب الجيش الدفاع التايواني عبر منصة إكس)

رصدت وزارة الدفاع في تايوان 30 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الخميس والسادسة صباح اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الدفاع أن 26 من 30 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط بمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية من البلاد، طبقاً لما ذكره موقع «تايوان نيوز»، اليوم الجمعة.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفناً حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ورصدت وزارة الدفاع التايوانية، هذا الشهر حتى الآن، طائرات عسكرية صينية 35 مرة وسفناً 23 مرة. ومنذ سبتمبر (أيلول) 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها «جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة».

وكانت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) قد ذكرت، يوم الجمعة الماضي، أن رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي أصدر تعليمات إلى السلطات المعنية بتعزيز التنسيق البحري والاتصالات التجارية وقدرات الاستطلاع للطائرات المسيرة، في أعقاب تدريب، يحاكي فرض عزلة من جانب الصين على تايوان.

يشار إلى أن تايوان أجرت مناورات عسكرية في 22 يونيو (حزيران) الماضي ولمدة خمسة أيام للرد على أي هجوم صيني.

وتطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي كجزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرة بكين. وترسل الصين بانتظام سفناً بحرية وطائرات حربية نحو تايوان في مناورات عسكرية أصبحت أكثر تكراراً في السنوات الأخيرة حتى باتت تحدث يومياً تقريباً.

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40 قتيلاً على الأقل جرّاء سقوط حافلة في وادٍ بباكستان

عمال إنقاذ ومتطوعون يغطون الجثث بعد انتشالها إثر سقوط حافلة ركاب مكتظة من طريق سريع إلى وادٍ صخري في دانا سار وهي منطقة نائية بالقرب من حدود مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جنوب غرب باكستان 3 يوليو 2026 (أ.ب)
عمال إنقاذ ومتطوعون يغطون الجثث بعد انتشالها إثر سقوط حافلة ركاب مكتظة من طريق سريع إلى وادٍ صخري في دانا سار وهي منطقة نائية بالقرب من حدود مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جنوب غرب باكستان 3 يوليو 2026 (أ.ب)
  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
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  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
TT

40 قتيلاً على الأقل جرّاء سقوط حافلة في وادٍ بباكستان

عمال إنقاذ ومتطوعون يغطون الجثث بعد انتشالها إثر سقوط حافلة ركاب مكتظة من طريق سريع إلى وادٍ صخري في دانا سار وهي منطقة نائية بالقرب من حدود مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جنوب غرب باكستان 3 يوليو 2026 (أ.ب)
عمال إنقاذ ومتطوعون يغطون الجثث بعد انتشالها إثر سقوط حافلة ركاب مكتظة من طريق سريع إلى وادٍ صخري في دانا سار وهي منطقة نائية بالقرب من حدود مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا في جنوب غرب باكستان 3 يوليو 2026 (أ.ب)

لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء انحراف حافلة وسقوطها في واد في غرب باكستان الجمعة، حسب ما أفادت السلطات.

وقال ثناء الله شيراني رئيس مركز الطوارئ في منطقة زوب، إنّ «حافلة ركاب كانت متجهة من كويتا إلى بيشاور انحرفت إلى واد عميق في منطقة دانا سار الجبلية... وقد تأكد مقتل 40 شخصاً وإصابة 11 آخرين»، في حصيلة أكدتها السلطات في بلوشستان.

وأضاف شيراني أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع أن «الحافلة سقطت من ارتفاع يراوح بين 70 و80 قدماً، أي بين 21 و24 متراً، في الوادي».

وقال: «بما أن الحادث وقع في منطقة جبلية وعرة، واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في المرحلة الأولى من العملية».

وأكد شهيد رند، المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد، أن الحافلة كانت متجهة من عاصمة الإقليم كويتا إلى مدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وأضاف أن فرق إنقاذ من الإقليمين كانت في موقع الحادث.

وتُعد حوادث السير شائعة في باكستان بسبب ضعف تطبيق قوانين المرور والسرعة ومعايير السلامة المتدنية على الطرق والقيادة المتهورة.

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العالم آسيا

مقتل 10 رهبان بوذيين دهسا بشاحنة يقودها طفل في تايلاند

المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)
المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
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  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

مقتل 10 رهبان بوذيين دهسا بشاحنة يقودها طفل في تايلاند

المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)
المركبة التي كان يقودها الطفل المتسبب بالحادثة (رويترز)

قضى 10 رهبان بوذيين الخميس بعدما صدم طفل بشاحنة تعود لوالديه موكبا دينيا في شمال شرق تايلاند، وفق ما أفادت الشرطة.

ولا يزال عشرة أشخاص آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات عقب حادث الصدم، اثنان منهم في حالة حرجة، وذلك وفقا لآخر التحديثات من مستشفى موكداهان في شمال شرق البلاد. وكان الموكب المؤلف من 35 راهبا وخمسة من أتباع الديانة البوذية، يسير على طريق في مقاطعة موكداهان ضمن رحلة حج، عندما وقع الحادث، وفق ما قال قائد الشرطة المحلية بايروج تايفوتسا للصحافيين، مشيرا إلى أنّ المسؤول عن الحادث «طفل يبلغ 11 عاما».

وتابع أن «السلطات صادرت الشاحنة لإخضاعها لفحص تقني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث»، مضيفا «استدعينا والدي الطفل لتحديد مَن المسؤول عن الإشراف على الشاحنة، تمهيدا للشروع في الإجراءات القانونية».

وأفادت الشرطة بأن الطفل قاد مركبة والديه من دون إذن، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويدهس الرهبان. ولقي خمسة رهبان مصرعهم فورا بينما توفي أربعة آخرون لاحقا في المستشفى.

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تايلاند
العالم آسيا

اليابان تنشر كاميرات لمراقبة الدببة في الجبال إثر زيادة الهجمات

دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)
دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
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  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تنشر كاميرات لمراقبة الدببة في الجبال إثر زيادة الهجمات

دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)
دببة بنية في إحدى حدائق الحيوان بألمانيا (د.ب.أ)

بدأت اليابان تركيب مئات الكاميرات في جبالها الشمالية كجزء من مسح شامل على مستوى البلاد لأعداد الدببة عقب تزايد الهجمات والافتراسات التي تقوم بها هذه الحيوانات، وفق ما أفاد مسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان)، قضى خمسة أشخاص على الأقل في هجمات لدببة، وجميعهم في منطقة توهوكو الشمالية. وقضى 13 شخصاً في العام الماضي على مستوى البلاد للسبب نفسه.

ويرى الخبراء أن المشكلة الرئيسية تتمثل في الزيادة الكبيرة لأعداد الدببة التي تنمو بسرعة بسبب وفرة الغذاء.

كذلك أدى النزوح السكاني المستمر من المناطق الريفية بسبب الانخفاض المزمن لمعدل المواليد وانتقال الشباب إلى المدن، إلى تقليل الوجود البشري على تخوم الغابات والجبال، وطمس الحدود التقليدية بين البشر والدببة.

ويعيش سكان منطقة توهوكو في حالة من الخوف المستمر، في ظل التغطية اليومية التي تقدمها وسائل الإعلام حول رصد دببة في المجمعات التجارية والمتنزهات والمدارس.

وقال المسؤول في وزارة البيئة يو تاكاهاشي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بهدف صياغة استجابة فعالة، تخطط السلطات لاستخدام أكثر من 800 كاميرا لمراقبة الحيوانات، بحيث يتم التركيز في البداية على ست مجموعات رئيسية من الدببة في منطقة توهوكو قبل توسيع نطاق المسح ليشمل كل أنحاء البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وستوضع جرار تحتوي على مزيج من العسل والنبيذ على ارتفاع يوازي مستوى رأس الإنسان بهدف جذب الدببة. بعدها، تلتقط الكاميرات صوراً للعلامات البيضاء الفريدة التي تميز صدر كل حيوان في أثناء وقوفه على قائمتيه الخلفيتين لشمّ ذلك المزيج الحلو.

وفي السياق، أوقفت الشرطة، الخميس، رجلاً بتهمة عرقلة سير العمل وفق ما قال الناطق باسم الشرطة كينجي غوتو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك بعدما رش رذاذاً مضاداً للدببة عن طريق الخطأ داخل مكتب بريد في مدينة ناغويا. ونقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الحادث الذي وقع، الأربعاء، وفق ما أفادت تقارير وتصريحات لمسؤولين.

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