مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: مقتل أعداد كبيرة لقيادات أجنبية تعمل مع الميليشيات

كشف مسؤول يمني رفيع عن خسارة الميليشيات الحوثية عدداً كبيراً من القيادات الأجنبية التي تشارك في إدارة عملياتها العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية التي تستهدف المناطق كافة.

وقال وليد القديمي، وزير الدولة في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن الضربات الجوية والاستهدافات الميدانية أدت إلى مقتل قيادات مؤثرة من جنسيات أجنبية تشارك الميليشيات الحوثية في معاركها، إضافة إلى قيادات حوثية بارزة لم تعلن الميليشيات عن مصرعها حتى الآن، في وقت تواجه فيه الميليشيات تراجعاً متزايداً في قدراتها العسكرية وتصدعاً في صفوفها.

مقاتلون من الجيش اليمني في موقع سيطروا عليه بعد مواجهات مع الحوثيين بالجوف (أ.ف.ب)

وأضاف أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع الميليشيات، إلى جانب العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، أسهمت في إضعاف قدراتها وتكبيدها خسائر كبيرة في القيادات والعناصر والإمكانات العسكرية، لافتاً إلى أن القيادات الأجنبية التي شاركت في إدارة العمليات واستهداف المناطق المحررة والمملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة تعرضت لخسائر مؤثرة.

ورغم محاولات الميليشيات تطوير بعض الأسلحة والتقنيات العسكرية، فإنها تواجه حالة من التراجع والانهيار، وفقاً للقديمي، الذي لفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تزايد إدراك القبائل والمشايخ والمواطنين للمشروع الذي تقوده الميليشيات، وبدء امتناعهم عن الزج بأبنائهم في المواجهات، بعد الخسائر البشرية الكبيرة وأعداد المفقودين الذين لم تكشف الميليشيات عن مصيرهم.

مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

وقال القديمي، إن القوات اليمنية تخوض مواجهاتها مع الميليشيات ضمن قيادة موحدة للجبهات عبر القوات المشتركة، مؤكداً أن عملية «فجر اليمن» مستمرة بدعم من المملكة العربية السعودية وإشراف مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولن تتوقف قبل تحقيق أهدافها.

وأشار وزير الدولة اليمني، إلى أن المجتمع اليمني بات يدرك طبيعة ارتباط الميليشيات الحوثية بإيران، وأنها تمثل إحدى أدواتها في المنطقة، معرباً عن اعتقاده بأن قطاعات واسعة من اليمنيين تنتظر الخلاص من هذه الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بالدعم الخارجي الذي تتلقاه الميليشيات، أشار إلى أن المواجهة لا تقتصر على الحوثيين وحدهم، بالنظر إلى ما يتلقونه من دعم عسكري ولوجستي من أطراف خارجية، لافتاً إلى أهمية التحركات الدبلوماسية اليمنية في هذا الجانب من خلال مخاطبتها الدول التي تسهل أنشطة الميليشيات أو تقدم لها الدعم، لما يمثله ذلك من انتهاك للعلاقات الدبلوماسية والسياسية وتؤثر على علاقات هذه الدول مع اليمن.

مقاتل في الجيش اليمني يوجه مدفعاً رشاشاً ضد الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)

وجاء حديث الوزير، مع تواصل العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وما يجري تحقيقه على الأرض من تقدم في عدد من الجبهات، وذلك من خلال تكثيف الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة والمدفعية ضد مواقع الجماعة الحوثية وتحركاتها وتعزيزاتها، بالتزامن مع إحراز تقدم ميداني جديد في محافظة الجوف، واستمرار المواجهات في عدد من المحاور بمحافظات تعز والضالع ومأرب.

وبالعودة لوزير الدولة القديمي، تحدث عن ملف تعز، قائلاً إن «المدينة تمثل مفتاحاً مهماً لتحقيق النصر على الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن صمود أبنائها يعكس إرادة اليمنيين في مواجهة المشروع الحوثي، رغم محاولات الميليشيات المتكررة كسر المدينة عسكرياً، بعد سيطرتها على مناطق الساحل، واستخدامها مختلف الإمكانات البشرية والعسكرية لتحقيق ذلك.

وأوضح أن تلك المحاولات أخفقت أمام صمود أبناء تعز والقوات الحكومية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات عسكرية من الجيش اليمني لفك الحصار المفروض على المدينة واستعادة حرية الحركة والوصول إلى المناطق المحاصرة.

أفراد من القوات الحكومية يطلقون قذيفة مدفعية على مواقع للحوثيين في تعز (أ.ف.ب)

وتوقف القديمي عند ما وصفه بالمفارقة العجيبة في خطاب الميليشيات الحوثية، التي تتحدث عن نصرة غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه حصار أبناء شعبها في مدينة تعز، وتحرمهم من أبسط حقوقهم في التنقل والحياة، موضحاً أن الجماعة التي ترفع شعارات دعم المظلومين خارج اليمن، تمارس الحصار والتضييق على أبناء جلدتها، وتستخدم المعاناة الإنسانية وسيلة للضغط عليهم، في تناقض يكشف الفجوة بين شعاراتها وممارساتها على الأرض.