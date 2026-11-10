مقتل 9 وإصابة العشرات في هجوم بمُسيّرة جنوب شرقي السودان

قُتل ما لا يقل عن 9 مدنيين وأُصيب العشرات، الثلاثاء، جرّاء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف بلدة بولاية النيل الأزرق، بجنوب شرقي السودان، حسبما ذكر محافظ محلية الكرمك، عبد العاطي محمد الفكي.

واتهم الفكي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بشن الهجوم واستهداف المواطنين في بلدة بني شكو أثناء نزوحهم إلى مدينة الدمازين عاصمة الإقليم الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.

وقال إن «قوات الدعم السريع» أجبرت المدنيين على البقاء في المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في النيل الأزرق؛ وتوقع ارتفاع عدد القتلى بسبب الإصابات البالغة لعدد من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى نزوح 950 أسرة في الأيام الماضية من منطقة دندرو إلى مخيم العزازة في محيط الدمازين.

وقال إن عدد النازحين قسراً من مدينة الكرمك والبلدات المحيطة بها وصل إلى 4 آلاف أسرة، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

موجات النازحين

وأضاف الفكي أن النازحين الذين وصلوا إلى المخيمات، بالقرب من الدمازين «يواجهون أوضاعاً إنسانية حرجة للغاية، منذ اندلاع القتال، وبحاجة ماسة إلى الغذاء ومستلزمات الإيواء».

وأكد أن حكومة الإقليم تواصل تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها قليلة مقارنة بموجات النزوح الكبيرة من المناطق التي تشهد حالياً اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع».

فتاة تقف أمام إحدى خيام النازحين في بورتسودان (أرشيفية - رويترز)

وحث المسؤول السوداني المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب المنظمات الوطنية العاملة في المجال الإنساني، على تقديم مزيد من مواد الإغاثة والرعاية الصحية لإنقاذ الآلاف من النازحين في مخيمات النيل الأزرق.

وكانت مدينة الدمازين قد تعرَّضت، الأسبوع الماضي، لهجمات بالطائرات المسيّرة، ألحقت أضراراً بمواقع مدنية وعسكرية.

وفي وقت سابق، سيطرت «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك، وذلك بعد مواجهات مع قوات الجيش أواخر الشهر الماضي ومطلع الحالي.

اتهامات متبادلة

من جانبه، تفقد قائد «الفرقة الرابعة مشاة»، إسماعيل الطيب حسين، الخطوط الأمامية في النيل الأزرق، مؤكداً أن الجيش والقوات المساندة له على أتم الجاهزية للتصدي لأي هجمات تستهدف أراضي الإقليم.

وقال في بيان بصفحة الفرقة على «فيسبوك» إن قيادة الجيش تتابع بدقة الموقف العملياتي والتطورات الميدانية لتعزيز قدرات القوات في جبهات القتال وتأمين كامل أراضي النيل الأزرق.

ومطلع الأسبوع الحالي، أقرَّت حكومة النيل الأزرق بوجود تطورات عسكرية وأمنية في بعض مناطق الإقليم، وقالت إن طبيعة العمليات العسكرية تفرض تحرُّكات ميدانية وتغيرات في مواقع الانتشار والسيطرة.

رجل جالس وسط حطام منزله بعد هجوم في حي امتداد ناصر شرقي مطار الخرطوم الشهر الماضي (أ.ب)

في المقابل، اتهم تحالف «تأسيس»، الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، الجيش السوداني بشن ضربة على مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقال إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، إلى جانب تدمير شاحنة تجارية وممتلكات مدنية.

وطالب الناطق باسم تحالف «تأسيس»، أحمد تقد لسان، في بيان صحافي مساء الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة هذه الهجمات، والعمل على تقديم المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة.

ولم ترد معلومات مستقلة تؤكد الجهة التي نفّذت الهجوم على المدينة.

معارك ضارية وبيانات متضاربة

وتشهد مناطق في كردفان والنيل الأزرق معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.

ولقي عدد من القادة الميدانيين البارزين حتفهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.

ولا يعلن أي طرف عادة عن حجم خسائره البشرية والمادية، ويؤكد محدوديتها وتكبيد الخصم خسائر كبيرة.

وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، ومقتل مئات الآلاف، وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.