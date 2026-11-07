«قوات الدعم السريع» تتحدث عن تقدمها في معارك بالنيل الأزرق

في أحدث تطور ميداني في السودان، قالت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، إنها سيطرت على بلدة مقجة الواقعة بمحلية باو في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وذلك عقب مواجهات سيطرت خلالها على مناطق سالي والكيلي وبكوري، وسط هجمات بالطائرات المسيّرة على مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم.

ولم يصدر تأكيد من مصادر مستقلة لمزاعم تحالف «تأسيس»، لكن حكومة الإقليم أقرَّت بتغيُّر في مواقع الانتشار والسيطرة.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة نشرها مقاتلون من قوات «تأسيس»، الجمعة، وجود عناصر من «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» و«قوات البيشي» (قوات شبه عسكرية في النيل الأزرق تابعة لـ«الدعم السريع»)، داخل بلدة مقجة.

ولم ينفِ الجيش السوداني أو يؤكد خسارته مقجة، بيد أن منصات موالية نفت وجود قوات عسكرية في البلدة عند دخول قوات التحالف إليها، وذكرت أنَّ الجيش انسحب من المنطقة قبل نحو 3 أشهر.

وقللت المنصات الموالية للجيش من أهمية إعلان السيطرة على مقجة، ووصفت نشر المقاطع المُصوَّرة، التي بثتها تحالف «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية»، بأنَّها جزء من الحرب الإعلامية المصاحِبة للعمليات العسكرية.

مخيم يؤوي نازحين من الخرطوم في مدينة بورتسودان يوم 15 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

وكانت مقجة قد شهدت مواجهات بين الطرفين في أوقات سابقة. ففي 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، نقلت أنباء «الأناضول» وقتها عن المدير التنفيذي لمحلية باو، عبد الغني دقيس خليفة، أنَّ الجيش والقوات المساندة له تصدَّيا لهجوم شنَّته «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» على منطقتَي مقجة ومادا، وأجبراها على التراجع.

وتقع مقجة ضمن محلية باو، في القطاع الجنوبي الغربي من إقليم النيل الأزرق، وتربطها طرق محلية بمحاور الكرمك، والدمازين، وجبال أنقسنا. وتبعد عن الدمازين، عاصمة الولاية، بنحو 90 كيلومتراً.

وفي وقت سابق، سيطرت «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك، وذلك بعد مواجهات مع القوات المسلحة الحكومية خلال أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعلنت قيادة الفرقة الرابعة مشاة، في الثاني من نوفمبر الحالي، أنَّها تصدَّت لهجمات على سالي وبكوري، وأنَّها ألحقت خسائر بالقوات المهاجمة. غير أن تقارير لاحقة أكدت انتقال السيطرة على سالي إلى قوات التحالف.

ونقلت صحيفة «سودان تربيون»، عن تقرير لمختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل وتحليل صور الأقمار الاصطناعية، أن الموقع العسكري للجيش في سالي تعرَّض لتدمير واسع خلال الهجمات الأخيرة.

وفي محور الكيلي، أعلن تحالف «تأسيس» («الدعم السريع» و«الحركة الشعبية – شمال» وفصائل أخرى)، السيطرة على مواقع عسكرية في منطقتَي الكيلي والكيلو 6، يوم الرابع من الشهر الحالي.

وشهدت بكوري بمحافظة قيسان معارك متكرِّرة خلال الأشهر الماضية، وكان الجيش قد أعلن استعادتها في 22 أكتوبر، قبل تجدُّد الهجمات عليها مطلع الشهر الحالي.

وتقع بكوري على مسافة نحو 70 كيلومتراً جنوب شرقي الدمازين، وتضم موقعاً عسكرياً للواء 13 مشاة التابع للفرقة الرابعة، وتُعدُّ منطقةً استراتيجيةً في الطريق إلى الدمازين انطلاقاً من محور قيسان.

وفي سياق العمليات الجوية، أعلن الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» إسقاط طائرتين مسيّرتين في حادثتين منفصلتين بولايتَي غرب كردفان والنيل الأزرق.

مهندسون يعملون على إصلاح أعطال في محطة للطاقة بأم درمان يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

وقالت القيادة العامة للجيش، في تعميم أصدرته السبت، إنَّ دفاعاتها الجوية أسقطت صباحاً طائرة مسيّرة معادية من طراز «FH-95» في سماء منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان، دون تحديد الجهة المشغِّلة للطائرة أو تقديم تفاصيل إضافية عن الحادثة.

وفي المقابل، أعلنت «قوات الدعم السريع» إسقاط طائرة مسيّرة من طراز «بيرقدار أكينجي»، قالت إنها تابعة للجيش السوداني، كانت تحلق في محور النيل الأزرق. ولم يتسنَّ التَّحقُّق بصورة مستقلة من ملابسات إسقاط الطائرتين. ولا تبيِّن صور الحطام التي بثتها «قوات الدعم السريع» نوع المسيّرة، أو زمان ومكان إسقاطها.

وكانت مدينة الدمازين قد تعرَّضت لهجمات بالطائرات المسيّرة الأسبوع الماضي، وسمعت أصوات انفجارات قوية. وذكرت مصادر أنَّ الهجمات ألحقت أضراراً بمواقع مدنية وعسكرية.

ووفقاً لتقرير مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، نقلاً عن «سودان تربيون»، فقد أظهرت صور الأقمار الاصطناعية آثار ضربات وذخائر في 6 مواقع مدنية على الأقل داخل الدمازين، بينها مناطق قرب سوقَي الزهور والسبعين، ومحيط أحد المساجد، إلى جانب أضرار في مواقع عسكرية تشمل معسكر المدفعية 44، ومحيط مقر الفرقة الرابعة مشاة.

وأفادت مصادر محلية بسقوط قتلى جراء بعض تلك الضربات، بينما تحدثت تقارير عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة احترازياً في أثناء الهجمات.

وفي أول تعليق رسمي على التَّطوُّرات الأخيرة، أصدرت حكومة إقليم النيل الأزرق بياناً تطمينياً، دعت فيه المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار غير المتحقق منها عن سقوط مناطق أو انهيار مواقع عسكرية.

وأقرَّت الحكومة، في المقابل، بوجود تطورات عسكرية وأمنية في بعض مناطق الإقليم، وقالت إن طبيعة العمليات العسكرية تفرض تحرُّكات ميدانية وتغيرات في مواقع الانتشار والسيطرة.

وأضافت أنَّها تتابع الأوضاع بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية، وتعمل على حماية المدنيِّين واستمرار الخدمات الأساسية. ولم يتضمَّن البيان نفياً محدداً لدخول «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» إلى مقجة، أو توضيحاً لمواقع انتشار الجيش فيها قبل التطورات الأخيرة.

ويقع إقليم النيل الأزرق في جنوب شرقي السودان، على الحدود مع إثيوبيا ودولة جنوب السودان، وتتخذ حكومته من مدينة الدمازين عاصمة، وتضم قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش.

وتوجد لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، مناطق انتشار قديمة في جنوب الإقليم، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود مع جنوب السودان وإثيوبيا.

ومع تشكيل تحالف «تأسيس» وتوسُّع التعاون العسكري بين «الحركة الشعبية» و«قوات الدعم السريع»، شهد الإقليم عمليات مشتركة ضد مواقع الجيش، شملت محليات الكرمك وقيسان وباو.

وتقع سالي على الطريق الرئيسي الرابط بين الدمازين والكرمك، وعلى مسافة نحو 25 كيلومتراً شمال مدينة الكرمك الحدودية، بينما تقع بكوري جنوب شرقي الدمازين بنحو 70 كيلومتراً.

أما مقجة فتقع في محلية باو، على محور مختلف عن مواقع القتال في قيسان والكرمك، وكانت قد شهدت مواجهات في سبتمبر الماضي، قبل إعلان قوات التحالف دخولها يوم الجمعة.