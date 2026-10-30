حادث تصادم جديد في مصر يعيد الاتهام لـ«النقل الثقيل»

أعاد حادث تصادم جديد شهده طريق «رأس غارب - الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر في مصر، الاتهامات إلى سائقي «النقل الثقيل» بـ«التسبب في حوادث مرورية متكررة على مختلف الطرق بالبلاد».

ووقع حادث تصادم بين حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل، الجمعة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، حسب إفادات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن «إجمالي عدد المصابين 25 شخصاً، ولقي 3 أشخاص مصرعهم»، فيما أشارت تقارير محلية إلى «وجود 5 أجانب بين المصابين يحملون الجنسيات الفرنسية والإيطالية والروسية».

وتكررت حوادث سيارات «النقل الثقيل» خلال الفترة الماضية، كان من بينها إصابة 3 أشخاص، مساء الخميس، إثر انقلاب شاحنة نقل ثقيل على طريق العوينات – توشكي بمحافظة الوادي الجديد. وفي فبراير (شباط) الماضي، دهست سيارة نقل ثقيل، سيارة نقل صغيرة كانت تقل عمالاً في طريقهم لعملهم بمحافظة بورسعيد، وتسببت في مقتل 10 أشخاص.

حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق في مصر (أ.ف.ب)

وتشير بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والقطارات في مصر بنسبة 10.8 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5829 حالة وفاة... فيما بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق عام 2024 نحو 5260 شخصاً مقابل 5861 عام 2023.

ويقول مراقبون إن «سيارات النقل الثقيل أكثر المركبات تسبباً في حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة»، ويشيرون إلى أن «كثرة الحوادث تأتي بسبب تجاوز معدلات السرعة القانونية».

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في ختام «منتدى مصر 2026»، السبت الماضي، عن «إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه (الدولار يساوي 56 جنيهاً) على أن ينتهي من تنفيذه خلال 3 سنوات بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات».

رئيس الوزراء المصري أعلن السبت الماضي عن إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات (صفحة وزارة النقل المصرية على «فيسبوك»)

وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، الجمعة، بأنها «تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 104810 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها تجاوز السرعة المقررة، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص».

كما أفادت بأنه «تم فحص 1000سائق، تبين إيجابية 40 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم».