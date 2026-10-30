عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
العالم العربي شمال افريقيا

حادث تصادم جديد في مصر يعيد الاتهام لـ«النقل الثقيل»

لقي فيه 3 أشخاص حتفهم وجرح 25 آخرون على طريق الغردقة

حادث تصادم «نقل ثقيل» وقع في محافظة بورسعيد خلال فبراير الماضي (صفحة محافظة بورسعيد على «فيسبوك»)
حادث تصادم «نقل ثقيل» وقع في محافظة بورسعيد خلال فبراير الماضي (صفحة محافظة بورسعيد على «فيسبوك»)
TT
TT

حادث تصادم جديد في مصر يعيد الاتهام لـ«النقل الثقيل»

حادث تصادم «نقل ثقيل» وقع في محافظة بورسعيد خلال فبراير الماضي (صفحة محافظة بورسعيد على «فيسبوك»)
حادث تصادم «نقل ثقيل» وقع في محافظة بورسعيد خلال فبراير الماضي (صفحة محافظة بورسعيد على «فيسبوك»)

أعاد حادث تصادم جديد شهده طريق «رأس غارب - الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر في مصر، الاتهامات إلى سائقي «النقل الثقيل» بـ«التسبب في حوادث مرورية متكررة على مختلف الطرق بالبلاد».

ووقع حادث تصادم بين حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل، الجمعة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، حسب إفادات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن «إجمالي عدد المصابين 25 شخصاً، ولقي 3 أشخاص مصرعهم»، فيما أشارت تقارير محلية إلى «وجود 5 أجانب بين المصابين يحملون الجنسيات الفرنسية والإيطالية والروسية».

وتكررت حوادث سيارات «النقل الثقيل» خلال الفترة الماضية، كان من بينها إصابة 3 أشخاص، مساء الخميس، إثر انقلاب شاحنة نقل ثقيل على طريق العوينات – توشكي بمحافظة الوادي الجديد. وفي فبراير (شباط) الماضي، دهست سيارة نقل ثقيل، سيارة نقل صغيرة كانت تقل عمالاً في طريقهم لعملهم بمحافظة بورسعيد، وتسببت في مقتل 10 أشخاص.

حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق في مصر (أ.ف.ب)

وتشير بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والقطارات في مصر بنسبة 10.8 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5829 حالة وفاة... فيما بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق عام 2024 نحو 5260 شخصاً مقابل 5861 عام 2023.

ويقول مراقبون إن «سيارات النقل الثقيل أكثر المركبات تسبباً في حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة»، ويشيرون إلى أن «كثرة الحوادث تأتي بسبب تجاوز معدلات السرعة القانونية».

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في ختام «منتدى مصر 2026»، السبت الماضي، عن «إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه (الدولار يساوي 56 جنيهاً) على أن ينتهي من تنفيذه خلال 3 سنوات بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات».

رئيس الوزراء المصري أعلن السبت الماضي عن إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات (صفحة وزارة النقل المصرية على «فيسبوك»)

وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، الجمعة، بأنها «تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 104810 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها تجاوز السرعة المقررة، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص».

كما أفادت بأنه «تم فحص 1000سائق، تبين إيجابية 40 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم».

مواضيع
أخبار مصر مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

شمال افريقيا مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)

بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

دفع قرار «البنك المركزي» برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، إلى تساؤلات حول تأثيره على أولويات الشراء والادخار لدى المصريين.

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي أكد خلال محادثات مع بوتين في موسكو الأربعاء قوة ومتانة العلاقات بين مصر وروسيا (أ.ف.ب)
شمال افريقيا

مصر: «صفقة تسليح» إثيوبيا لا تؤثر على علاقاتنا بروسيا

أثار إعلان أديس أبابا عن تعزيز قدراتها العسكرية عبر «صفقة تسليح غير مسبوقة» مع روسيا تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على العلاقات المتنامية بين القاهرة وموسكو

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا لوحة إعلانية بأحد الطرق العامة في محافظة الجيزة (الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات)
شمال افريقيا

مصر: فحص أمني لـ«شاشات الإعلانات» على الطرق بعد فيديو متداول لـ«مشهد إباحي»

تجري السلطات الأمنية المصرية تحقيقات في «مقطع فيديو» يتضمن عرض مشاهد غير أخلاقية من «فيلم إباحي»، على إحدى شاشات الإعلانات بالطرق الداخلية في محافظة الجيزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره الصومالي في موسكو الخميس (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
شمال افريقيا

محادثات مصرية - صومالية تتناول مستجدات «القرن الأفريقي» والبحر الأحمر

أكدت مصر «دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها»، كما شددت على رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا افتتاح مستودع جديد لتخزين السلع في السويس (رئاسة مجلس الوزراء)
شمال افريقيا

«مستودع السويس» يدعم توجهاً مصرياً لتأمين السلع الاستراتيجية

ثمن مراقبون افتتاح الحكومة المصرية مخزناً استراتيجياً للسلع في السويس، الخميس، بما ييسر عملية توزيعها إلى دول أخرى.

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي شمال افريقيا

«الداخلية» المغربية تستكمل مشاوراتها الحزبية حول الانتخابات المرتقبة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
TT
TT

«الداخلية» المغربية تستكمل مشاوراتها الحزبية حول الانتخابات المرتقبة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (أ.ف.ب)

حددت وزارة الداخلية المغربية تاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل آخِر أجَل أمام الأحزاب السياسية لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات، المرتقبة على المنظومة القانونية المؤطّرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة لسنة 2027، في إطار التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجِهوية والغرف المهنية، وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

في هذا السياق، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الخميس، لقاء ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك استكمالاً للمشاورات التي انطلقت، الأربعاء، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء شكَّل مناسبة لإحاطة مسؤولي الأحزاب الحاضرين بأبرز الموضوعات المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية، التي ستؤطر انتخابات 2027، مع التركيز على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها، التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب، التي نُظّمت يوم 23 سبتمبر (آب) الماضي، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما استمعت وزارة الداخلية إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير، التي يمكن إدراجها ضِمن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، داعية الأحزاب المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نوفمبر المقبل، بما يسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المقترحة، وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء مرّ في مُناخ إيجابي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، مشيرة إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية عبّروا عن استعدادهم للانخراط، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات 2027، وجعلها محطة متميزة في مسار تعزيز الاختيار الديمقراطي بالمملكة.

يأتي هذا المسار التشاوري في سياق التحضير المبكر للانتخابات المقبلة، وسط توجه نحو الاستفادة من التدابير التشريعية المعتمَدة في الاستحقاقات النيابية الأخيرة، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية المؤسسات المنتخَبة.

مواضيع
أخبار المغرب انتخابات المغرب
العالم العربي شمال افريقيا

«الاتحاد الأوروبي» يقدم دعماً عسكرياً لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
TT
TT

«الاتحاد الأوروبي» يقدم دعماً عسكرياً لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن اعتماد إجراء مساعدات عسكرية جديد لموريتانيا بقيمة 20 مليون يورو، مخصص لتوفير معدات للقوات المسلحة الموريتانية.

وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي الدعم الثنائي المقدم لموريتانيا عبر مرفق السلام الأوروبي بلغ 75 مليون يورو، مشيراً إلى أن الدعم يشمل قدرات عسكرية لتنفيذ مهام برية وبحرية، بما في ذلك المراقبة والردع والعمليات العسكرية.

وأضاف المجلس أن الإجراء الجديد يتضمن توفير معدات إضافية للمراقبة البرية، استكمالاً للمعدات المقررة ضمن إجراء مساعدات اعتمد عام 2025، بهدف تعزيز قدرة القوات المسلحة على متابعة الأوضاع في مختلف أنحاء الأراضي الموريتانية.

وقال المجلس إن هذه المساعدات تهدف إلى دعم جهود القوات المسلحة الموريتانية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، والحد من مخاطر زعزعة الاستقرار، وحماية وحدة الأراضي الموريتانية، وسيادتها وسكانها المدنيين.

في سياق قريب افتتحت الكلية الوطنية للقيادة والأركان الموريتانية دورة إلزامية حول القيادة النموذجية، بالاشتراك مع الجيش والدرك والحرس والشرطة، وذلك في إطار التعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي.

وأشرف على حفل الافتتاح قائد الكلية، العقيد سيدي محمد ولد حمادي، بينما يتولى تأطيرها اللواء بيرلوجي مونتديرو، خبير من التحالف، على أن تستمر عدة أيام.

وتمتد فترة العمل ضمن التعاون العسكري بين موريتانيا والناتو، والذي يشمل تطوير القدرات الدفاعية الطبية، والتعليم والتكوين العسكري، إلى جانب قطاعات الأمن العسكري والاستخبارات والقوات الخاصة.

وتعود آخر مشاركة بين الطرفين إلى عام 1995، عندما انضمت موريتانيا إلى الحوار الشعبي للحلف. وقد كثفت نواكشوط والحلف اتصالاتهما، بالإضافة إلى بحث التعاون الدفاعي والتحديات الأمنية في منطقة الساحل.

مواضيع
أخبار العالم العربي الاتحاد الأوروبي موريتانيا
العالم العربي شمال افريقيا

بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
TT
TT

بعد رفع الفائدة... كيف تتغير أولويات الشراء والادخار لدى المصريين؟

مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)
مصريون قد يلجأون إلى وضعهم مدخراتهم في البنوك بعد رفع الفائدة (الشرق الأوسط)

دفع قرار «البنك المركزي» المصري برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، إلى تساؤلات حول تأثيره على أولويات الشراء والادخار لدى المصريين، خاصة أنه يأتي وسط ضغوط تضخم متزايدة.

وكان «البنك المركزي»، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، الخميس، في أول زيادة منذ مارس (آذار) 2024 ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20 في المائة، وسعر عائد الإقراض إلى 21 في المائة.

وقال في بيان إن «لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.5 في المائة مقارنة بالمستويات السابقة البالغة 19 في المائة للإيداع و20 في المائة للإقراض».

ويأتي القرار وسط تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، الذي وصل سعره إلى نحو 56 جنيهاً، الجمعة.

وكان «المركزي المصري» قد أكد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تراجع إلى 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي من 14.9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. ويستبعد التضخم الأساسي، السلع الشديدة التذبذب مثل الأغذية، في حين أن التضخم العام يشمل جميع السلع.

وبحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» فقد «ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.2 في المائة، والفاكهة بنسبة 2.6 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5 في المائة خلال سبتمبر الماضي».

مبنى «البنك المركزي» وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

ويعتقد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن قرار رفع الفائدة «يهدف إلى محاولة السيطرة على التضخم»، و«جذب أموال جديدة للبنوك»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن رفع سعر الفائدة «قد يدفع كثيرين إلى إيداع أموالهم في البنوك خصوصاً مع تذبذب الذهب والعقارات»، «كما سيجذب بعض صغار المستثمرين في البورصة ليضعوا نقودهم بالبنوك».

لكنه يشير إلى أن من سلبيات قرار رفع الفائدة أنه «سيؤدي إلى ركود تضخمي وموجة غلاء جديدة»، وفق رأيه.

وقرر «المركزي» نهاية سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة، وأشار في بيان حينها إلى أن قراره جاء «انعكاساً لتقييمه أحدث تطورات التضخم وتوقعاته»، إلى جانب «التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار الأسعار والنشاط الاقتصادي».

الخبير الاقتصادي رشاد عبده يقول إنه «توجد علاقة مباشرة وواضحة بين التضخم وسعر الفائدة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بد أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدلات التضخم، وهو ما يعني أن قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى لجوء كثيرين إلى وضع مدخراتهم بالبنوك، وهو ما يسمى إيجابية المدخرات».

ويشير إلى أنه «مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع، سوف يبحث المواطن عن بدائل استثمارية أخرى، لذلك قد يضع مدخراته بالبنوك بدلاً من شراء الذهب».

مصري يستبدل دولارت داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويعتقد عبده «أن قرار اختيار البدائل الادخارية يرتبط بنفسية المستثمر أو المواطن نفسه... وهناك ثلاثة أنواع، الأول، المستثمر المتحفظ وهذا سيفضل وضع مدخراته بالبنوك لأنها آمنة، والمستثمر المخاطر، وهو الذي يبحث عن أرباح مرتفعة رغم وجود مخاطر، ومثل هؤلاء يفضلون البورصة مثلاً، ويوجد مستثمر متوازن وهو الذي يخاطر لكن بمعدل صغير».

مواضيع
أخبار مصر مصر