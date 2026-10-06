مصريون يعدون روايات مصوّرة عن حرب أكتوبر بالذكاء الاصطناعي

بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة غير مسبوقة من الإبداع الرقمي، تمثلت في توليد مقاطع «ريلز (Reels)»، و«ميمز (Memes)» ساخرة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أخرج المصريون ما يدعو للفخر والاعتزاز بالنصر، وكذلك الاستهزاء بـ«العدو الإسرائيلي».

وشهدت الساعات الأخيرة قبل حلول الذكرى الـ53 لمعركة السادس من أكتوبر انتشار هذه المقاطع عبر «تيك توك» و«ريلز» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب شورتس» لتنافس الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية التي تستدعي ذاكرة الحرب.

وعمل اللجوء إلى المشاهد الدرامية والكوميدية الشهيرة من الأفلام والمسرحيات المصرية الكلاسيكية، وتوظيفها داخل المقاطع، وإسقاط وقائع المعركة عليها، من خلال تغيير ملامح شخصياتها إلى شخصيات قادة الحرب عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، على وصول ورواج هذه المقاطع بشكل سريع بين مستخدمي المنصات، الذين تفاعلوا معها عبر مئات التعليقات والمشاركات.

إيقاع سريع... ومؤثرات بصرية

أما مضمون هذه «الريلز» و«الميمز»، الذي قُدِّم بالإيقاع السريع والمؤثرات البصرية، فغلب عليه الفخر بالمشهد التاريخي بعبور قناة السويس واقتحام خط بارليف بهدف تعزيز الشعور الوطني وإبراز حالة التفوق على إسرائيل.

وحلَّ الرئيس الأسبق أنور السادات بطلاً لكثير من المقاطع، حيث تمَّ استحضاره متحدثاً بلكنته الشهيرة لكن في سياقات كوميدية، انصبَّت على «سخريته من قادة إسرائيل وجيشها» أو توظيفه في «إفيهات» معاصرة دارجة تتحدَّث بلغة «السوشيال ميديا» لكن بإسقاط على أحداث الحرب.

وأظهرت مقاطع أخرى السادات قائداً سبق خصومه بخطوات كثيرة، حيث يظهر في حوارات متخيَّلة مع القادة الإسرائيليِّين، الذين يظهرون في صورة مرتبكة أو ساذجة أو غير قادرة على فهم ما يحدث نتيجة للخداع الاستراتيجي.

في المقابل، سعت مقاطع أخرى إلى الاستهزاء من «غطرسة العدو»، و«التحفيل» على قادته وهزيمتهم في الحرب، وأبرزهم غولدا مائير رئيسة وزراء الحكومة الإسرائيلية إبان الحرب، وموشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق.

الرئيس الأسبق أنور السادات (ذاكرة مصر المعاصرة)

كما تمَّ تداول مقاطع أخرى تعيد تجسيد الجنود المصريين في أثناء العبور، أو يدخلون في حوارات ممزوجة بروح فكاهية خفيفة مع العدو.

تعريف الأجيال الجديدة بنصر أكتوبر

المتخصص في الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بمصر، محمد فتحي، يبيِّن لـ«الشرق الأوسط» أن «الذكاء الاصطناعي استطاع نقل حرب أكتوبر من الرواية التاريخية التقليدية إلى المحتوى الساخر القصير عبر (الميمز) ومقاطع تتخيل شخصيات أو مواقف من الحرب وهي تتحدث بلغة وإيقاع (السوشيال ميديا)؛ ما يقرّب التاريخ من الأجيال الجديدة، لأن الشاب قد يتفاعل مع دقيقة ساخرة أكثر من محاضرة تاريخية كاملة».

ويوضح أن الرواج الكبير لهذه «الميمز» يأتي من انسياق الشباب وراء كل «ترند» جديد لجذب الانتباه أو تحقيق مشاهدات. ويشير إلى أن «اللجوء لأفلام ومشاهد درامية بعينها وإعادة توظيفها، جاءا لأنها الأكثر شهرة ومتابعة، وبالتالي يجعل استغلالها المقطع يصل للجمهور بشكل أسرع وأكبر».

كما يلفت فتحي إلى أنه على الرغم من فائدة هذه المقاطع في تعريف الأجيال الجديدة بـ«نصر أكتوبر» فإن الأمر يتضمَّن إشكالية الخلط بين الحقيقة والخيال، خصوصاً عندما يكون الفيديو واقعياً جداً لدرجة أن المشاهد لا يعرف هل ما يراه تسجيل حقيقي أم مولَّد بالذكاء الاصطناعي، كما أن «الأخطر أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على إعادة تركيب الشخصيات التاريخية نفسها؛ صوتاً، وصورة، وتعبيرات، وحواراً لم يحدث أصلاً، وهذا هو الخطر الأكبر».

مشهد تمثيلي مولَّد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بطلاه الرئيس السادات وغولدا مائير

أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق يوضح أن محتوى «الميمز» المتداول يعكس تحولاً جذرياً في أشكال استدعاء التاريخ عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويبيِّن أن توظيف هذه المواد يحمل - رغم الصبغة الساخرة وغلبة «الإفيه» - رسائل ضمنية تؤكد على «القوة العسكرية المصرية ونجاحها التاريخي في تحطيم خط بارليف بالماء وكسر الحاجز النفسي، خصوصاً في ظلِّ الأزمات الإقليمية المحيطة مثل حرب غزة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «إدخال مسحة الكوميديا والسخرية على المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، جاء بوصفه أداةً شعبيةً لإظهار التَّفوُّق النفسي والانتصار الرمزي على الخصم، وترسيخ فكرة هزيمة إسرائيل وإذلالها وتحقيرها بما يتوافق مع المناسبة التاريخية ورمزيتها».

كما يشير إلى أن اعتماد هذه الأشكال في عصر الذكاء الاصطناعي جاء ليحاكي لغة الجيل الجديد (جيل زد) الذي يعتمد كلياً على منصات مثل «تيك توك» و«فيسبوك». ويلفت إلى أن «الأجيال الناشئة لا تستهدف الأفلام الوثائقية الطويلة والخطاب التقليدي، بل تبحث عن المعلومة المختصرة والسريعة على الهواتف الجوالة بطريقتهم الخاصة، وهذا سر رواجها».