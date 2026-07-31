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العالم العربي شمال افريقيا

موريتانيا تطلق حملة لمحاربة التصحر

نحو 80 % من مساحة البلاد تعاني من الظاهرة

نحو 80 % من مساحة موريتانيا تعاني من التصحر (الشرق الأوسط)
نحو 80 % من مساحة موريتانيا تعاني من التصحر (الشرق الأوسط)
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موريتانيا تطلق حملة لمحاربة التصحر

نحو 80 % من مساحة موريتانيا تعاني من التصحر (الشرق الأوسط)
نحو 80 % من مساحة موريتانيا تعاني من التصحر (الشرق الأوسط)

أطلقت الحكومة الموريتانية ممثلة بعدة وزارات، اليوم الجمعة، حملة للبذر الجوي هدفها إنبات مناطق صحراوية شاسعة للحد من التصحر واحياء الغطاء النباتي المتهالك.

وأشرف على الحملة وزير الدفاع ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وانطلقت هذه الحملة في قاعدة القوات الجوية باستخدام طائرات عسكرية لبذر مناطق جنوب وشمال وشرق العاصمة تعاني من تصحر واسع بسبب الجفاف، بالإضافة إلى عدة ولايات في جنوب وشرق وشمال البلاد.

وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بخان، إن الحملة الوطنية للبذر الجوي تمثل ركيزة أساسية في جهود استعادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتحسين المراعي.

وأضافت أن الحملة ستشمل توزيع 3000 كلغ من البذور المحلية المختارة بعناية، بما يسهم في استعادة النظم البيئية وتعزيز التنمية البيئية المستدامة، كما أشارت الوزيرة إلى أن مساهمة القوات الجوية في هذه العملية تجسد التزام القوات المسلحة وقوات الأمن بمساندة الجهود الوطنية في خدمة التنمية المستدامة، وتسخير قدراتها وإمكاناتها لإنجاح البرامج ذات البعد البيئي التنموي، وتعاني نحو 80 في المائة من مساحة موريتانيا من التصحر.

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