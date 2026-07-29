وزارة البترول المصرية: حريق بسفينتين في ميناء دمياط دون خسائر بشرية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق في سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، مؤكدة السيطرة على الموقف وعدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحريق جرى التعامل معه فوراً وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، بمشاركة الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين في الموقع.

وأضافت أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة والتأمين ميدانياً، والتأكد من تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ تواصل، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الحادث، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالواقعة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين، في وقت سابق اليوم، قولهما إن «ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة».

من جانبها، أفادت شركة «أمبري» للأمن البحري بوقوع هجوم ​بمسيرة ‌واحدة ‌على ​الأقل ‌على ⁠منشأة ​تخزين ⁠غاز ⁠طبيعي ‌مسال ‌عائمة ​تملكها ‌أميركا ‌وتديرها ‌وترفع علم ⁠جزر ⁠مارشال ​في ​دمياط ​بمصر، مضيفة: «لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الواقعة ولا أنباء عن إصابات أو أضرار في البنية التحتية للميناء».