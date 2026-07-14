رئيس وزراء فرنسا إلى المغرب لتعزيز التقارب بين باريس والرباط

يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى الرباط، الأربعاء، وتستمر حتى الخميس، في زيارة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب، تمهيداً لاحتمال زيارة الملك محمد السادس باريس.

وبحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، سيلتقي لوكورنو الذي يرافقه في الزيارة اثنا عشر وزيراً، من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية لوران نونيز، نظيره المغربي عزيز أخنوش في إطار «لقاء رفيع المستوى» بين حكومتي البلدين، هو الأول من نوعه منذ عام 2019.

سجّلت العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسناً ملحوظاً منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء المتنازع عليها في صيف 2024.

وكان ماكرون قد استُقبل بحفاوة بالغة في الرباط خلال زيارة رسمية استمرت 3 أيام في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، أنهت 3 سنوات من التوترات التي غذّتها خصوصاً شبهات بالتجسس وأزمة تأشيرات.

واختُتمت هذه الزيارة بتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات. وتُعد الزيارة المرتقبة للوكورنو أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في خريف 2025.

وبعد استقبال عسكري رسمي مقرر، مساء الأربعاء، سيشارك رئيسا الوزراء، صباح الخميس، في مراسم وضع أكاليل زهور على ضريح محمد الخامس قبل عقد اجتماع ثنائي. وسيُعقد اجتماع بين وفدي البلدين في وزارة الخارجية المغربية يُختتم بتوقيع عدد من الاتفاقيات.

ومن المرتقب أن يترأس أخنوش ونظيره الفرنسي، يوم الخميس، أشغال الدورة رفيعة المستوى للجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي - الفرنسي، التي ستنعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، بمشاركة وفدي البلدين.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن جدول أعمال الزيارة سيكون مكثفاً، بالنظر إلى مستوى العلاقات الثنائية التي تعرف زخماً متزايداً خلال الأشهر الأخيرة، وما تشهده من دينامية جديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

ومن المنتظر أن تتوَّج هذه الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم التي تشمل مجالات متعددة، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الرباط وباريس.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية وقضايا الهجرة والدفاع.