مظلوم عبدي يعلن حل «قسد» والإدارة الذاتية واندماجهما في مؤسسات الدولة السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5311070-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
مظلوم عبدي يعلن حل «قسد» والإدارة الذاتية واندماجهما في مؤسسات الدولة السورية
مظلوم عبدي (أ.ب)
أعلن مظلوم عبدي، الثلاثاء، حل قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي السوري.
وجاء إعلان عبدي من القصر الرئاسي في دمشق، مفسراً القرار بـ«انتهاء مهامه» هذا التنظيم، ومتخذاً خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم «داعش» بدعم أميركي خلال سنوات الحرب، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال عبدي في كلمة أمام الصحافيين نقلها التلفزيون الرسمي: «نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديموقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة».
وزير الخارجية السوري يتحدث عن حصيلة 606 أيام من دبلوماسية سوريا الجديدة: سوريا «انتقلت من مرحلة القوة الخشنة إلى القوة الناعمة»
سعاد جرَوس (دمشق)
لبنان: 4350 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح جراء الحرب الإسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5311077-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-4350-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-12-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
لبنان: 4350 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح جراء الحرب الإسرائيلية
تصاعد الدخان وسط سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المنصوري في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان، منذ 2 مارس (آذار) الماضي حتى اليوم الثلاثاء، إلى 4 آلاف و350 قتيلاً و12 ألفاً و310 جرحى، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن «الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 25 أغسطس (آب) باتت كالتالي: 4350 شهيداً و12310 جرحى».
وعلى صعيد متصل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، مستهدفاً مشاع بلدة المنصوري في جنوب لبنان. ونفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة صربين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.
وتسبّب القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع، المستمر منذ ساعات الصباح وحتى عصر اليوم، باندلاع حرائق في خراج بلدة دير ميماس في جنوب لبنان.
وكان الطيران الإسرائيلي قد شنّ، بعد ظهر اليوم، غارتين على بلدة المنصوري، وغارة على بلدة طيرحرفا، وغارةً على طريق دوحة كفررمان، في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي عيناتا وبيت ليف الجنوبيتين. ونفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدات المنصوري ومجدل زون ومركبا، جنوب لبنان.
يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل (نيسان) الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو (أيار) الماضي لمدة 45 يوماً.
وأُعلن في 20 يونيو (حزيران) الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.
الكردية... من البيت إلى مادة تُدرّس للمرة الأولى في المدارس السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5311054-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
الكردية... من البيت إلى مادة تُدرّس للمرة الأولى في المدارس السورية
تعليم اللغة الكردية في سوريا (سانا)
تدخل اللغة الكردية مساراً تعليمياً رسمياً ومنظماً في المدارس السورية مع بدء العام الدراسي 2026 - 2027، تنفيذاً للمرسوم رقم 13 لعام 2026 والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم التي اعتمدتها مادة اختيارية بمعدل حصتين أسبوعياً، في خطوة تهدف إلى صون الحقوق الثقافية واللغوية وتعزيز التنوع في إطار الهوية الوطنية السورية الجامعة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
ويستند تدريس اللغة الكردية إلى المرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 16من يناير (كانون الثاني) 2026، ونص في مادته الأولى على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. كما نصت المادة الثالثة من المرسوم على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
عانى الكرد في سوريا على مدى أكثر من نصف قرن من سياسات تمييز وإقصاء، برزت بصورة واضحة عقب إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وما ترتب عليه من حرمان آلاف المواطنين من الجنسية السورية، وفرض قيود على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.
وتفاقمت هذه السياسات بعد استيلاء حزب البعث المنحل على السلطة عام 1963، لا سيما عقب انقلاب حافظ الأسد عام 1970، لتترسخ على مدى عقود حالة من الإقصاء القانوني والثقافي واللغوي.
وفي 26 من يناير الماضي، أصدرت وزارة التربية والتعليم التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 13، واعتمدت الخطة الدراسية أن تكون اللغة الكردية مادة اختيارية للطلاب، تُدرس بمعدل حصتين أسبوعياً في جميع الصفوف، وتُسجل درجة المادة في المجموع العام، من دون أن تؤثر نتيجتها في النجاح أو الرسوب، ما يتيح للطالب فرصة تعلم اللغة الكردية دون أن تتحول المادة إلى عامل ضغط دراسي إضافي.
ستة أشهر لإعداد المناهج
وبموجب التعليمات، كُلف المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن تستكمل عمليات الإعداد والاعتماد والطباعة قبل بدء العام الدراسي 2026 - 2027. كما كُلفت مديريتا التعليم والإشراف التربوي بتأمين الكوادر اللازمة للتدريس من داخل الملاك أو خارجه، مع إخضاع المتقدمين لاختبارات كتابية وشفهية للتحقق من إتقانهم اللغة الكردية، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل للمدرسين المكلفين بتدريسها.في 29 من يناير، بدأ المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية العمل على إعداد وتأليف مناهج اللغة الكردية لمختلف المراحل الدراسية، بعد تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء لغويين وتربويين من مختلف المحافظات.
وفي الخامس من مارس (آذار) الماضي، أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك وخارجه الراغبين بالمشاركة في تأليف مناهج اللغة الكردية، وفق شروط شملت الحصول على إجازة جامعية ودبلوم تأهيل تربوي، وإتقان اللغة الكردية قراءة وكتابة وقواعد، إلى جانب امتلاك خبرة في تأليف المناهج التربوية.
وفي 17 من أغسطس (آب) الجاري، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر مديرية التنمية الإدارية، رغبتها باستقطاب مدرسين لتدريس اللغة الكردية من داخل الملاك أو خارجه، ممن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، وفق الحاجة الفعلية.
وأوضح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أن المرسوم رقم 13 يمثل انتقالاً نوعياً في الإطار التاريخي للتعامل مع القضية الكردية في سوريا، ويرسخ مبدأ المواطنة القائم على الحقوق والواجبات في بناء سوريا الجديدة.
وأضاف تركو أن الوزارة بدأت تنفيذ المرسوم من خلال إعداد المناهج وتأمين الكوادر، لتشمل العملية مختلف الجغرافيا السورية، بما فيها شرق سوريا، مشدداً على أن الوزارة تعمل على أن تكون المدرسة مساحة للانتماء الوطني، لا للتمييز والإقصاء.
من جانبه، أكد الباحث في الشأن الكردي محمد السليمان، في تصريح لـ«سانا»، أن تعلم اللغة الأم لأي مكون من مكونات المجتمع حق يتيح لأبنائه تعلمها قراءة وكتابة وقواعد، والاطلاع على أدبها والإبداع بها.وأوضح السليمان أن اللغة تحمل الثقافة والذاكرة بما تضمّه من أمثال وحكايات وشعر وعادات وتقاليد، مشيراً إلى أن اللغة الكردية تعرضت للتهديد جراء السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام البائد. ورأى أن تدريسها رسمياً يمنحها وضعاً قانونياً يحميها من الاندثار، ويوفر المجال لتطورها ونموها، ويعزز الكتابة والإبداع بها.
المناهج والكوادر.. تحديات التطبيق
وحول تحديات تدريس اللغة الكردية، رأى السليمان أن إعداد مناهج موحدة يأتي في مقدمتها، إلى جانب محدودية الكوادر المتخصصة، مقترحاً البدء تدريجياً بمناهج المرحلة الابتدائية وتطويرها لاحقاً، مع تأهيل كوادر قادرة على تدريسها. وأكد السليمان أن تدريس اللغة الكردية يعزز الهوية الثقافية واللغوية والانتماء الوطني، ويوفر مساحة للغة والثقافة داخل المدرسة، مشيراً إلى أن تعلم لغة إضافية في سن مبكرة يدعم اكتساب اللغات، ويجعل التنوع اللغوي والثقافي رافداً للهوية الوطنية السورية الجامعة.
مزايدات انتخابية إسرائيلية على جبهة الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5311052-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال مداهمة مركز تابع لـ«الأونروا» جنوب رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
لا يجد المسؤولون الإسرائيليون أفضل من الضفة الغربية ساحةً للمزايدات الانتخابية، في ظل تنافس مستعر قبل شهرين من الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومع ارتفاع حمى المنافسة وتراجع أسهم الحكومة الحالية في الاستطلاعات، اقتحم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على رأس قوات إسرائيلية وبحضور وسائل إعلام مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منطقة «قلنديا» بين القدس ورام الله، وأعلن «السيطرة على المكان»، بينما اقتحم عضو الكنيست تسفي سوكوت قرية «مادما» في نابلس وراح يهدم بيده أمام الكاميرا نصباً تذكارياً لمقاتلين فلسطينيين.
وجلب بن غفير قوات الشرطة الإسرائيلية والقناة 14 اليمينية واقتحم المقر قائلاً إنه يصنع التاريخ، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لأي منظمة تورَّط مستخدموها في (الإرهاب) أو (شكّلوا غطاء لحماس) بأن تعمل أو تبقى مفتوحة في أي مكان هنا».
ونشر الوزير المتطرف عبر حسابه صورة للعلم الإسرائيلي الذي رُفع على مقر «الأونروا» في قلنديا، وأرفقها بعبارة «الأونروا بأيدينا».
كانت تحقيقات أممية لـ«الأونروا» قد خلصت إلى عدم صحة اتهامات ومزاعم إسرائيل بتورط واسع للوكالة وموظفيها في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وقالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة. ومع ذلك فقد قررت فصل عدد محدود من موظفيها على خلفية علاقتهم بـ«حماس».
وأدانت الأونروا «التوغل غير المصرح به والمثير للقلق العميق» في مركز تدريب قلنديا، كما أدانت السلطة الفلسطينية والفصائل والمؤسسات والوزارات الاقتحام، فيما دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى «الانعقاد بشكل عاجل، وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا».
ومطلع عام 2025، أغلقت إسرائيل المقر الرئيسي لوكالة «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، ثم أعلنت مصادرته، بعد قرار للكنيست حظر «الأونروا» في إسرائيل.
والمقر الذي اقتحمه بن غفير وتمت السيطرة عليه بعد طرد جميع الموظفين، هو مركز تدريب مهني يقدم 16 تخصصاً، للطلاب اللاجئين، بشكل مجاني.
ويحتل المركز مساحة 80 دونماً، قدمتها الحكومة الأردنية عام 1952 للأمم المتحدة ويضم ورش عمل تدريبية وغرفاً صفّية ومساكن داخلية ومباني إدارية.
هدم نصب تذكاري
وفيما كان بن غفير يقتحم مقر «الأونروا» مستعرضاً ومتباهياً، ذهب عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب «الصهيونية الدينية»، إلى قرية مادما قرب نابلس، محاطاً بالجيش، وبدأ بهدم نصب تذكاري، كان قد أُقيم لتخليد ذكرى مقاتلين فلسطينيين. وقال سوكوت إنه حضر بنفسه لهدم النصب بعد أن لم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلبه، بإزالة نصب تذكارية في الضفة.
وأظهرت لقطات فيديو سوكوت وهو يهدم النصب فيما يشاهده جنود إسرائيليون، مما أثار عاصفة في إسرائيل وانتقادات حادة لسوكوت والجيش، استدعت رداً قوياً من الحكومة والمعارضة والجيش الذي اتهم سوكوت بـ«التلاعب والخداع، والتصرف من دون صلاحيات وبشكل مخالف للتفاهمات».
ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بن غفير، وقال إنه تصرف وفقاً لتوجيهاته، وإنه إضافةً إلى إخلاء مقر «الأونروا» بالكامل ستتخذ إجراءات ضد الوكالة بكل الوسائل، لكنه لم يقرّ دعماً لتصرف سوكوت.
وقال نتنياهو رداً على الحادثة في «مادما»: «إن الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات القيادة السياسية. وإن أخذ القانون باليد، خصوصاً من الشخصيات العامة، أمر غير مقبول، ويَحول دون تركيز الجيش الإسرائيلي على مهامه في مكافحة الإرهاب والتحريض».
كما قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن «عضو الكنيست سوكوت ليس صاحب السيادة في أراضي يهودا والسامرة».
وشنت المعارضة الإسرائيلية هجوماً عنيقاً على سوكوت والحكومة، وقال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، إن سوكوت يحاول إشعال فتيل حرب جديدة بيديه. هذا رجل مكانه السجن، لا الكنيست الإسرائيلي».
وقال رئيس حزب «معا» نفتالي بينيت: «إن حكومة الفوضى تُلحق الضرر بأمن إسرائيل ومكانتها في العالم من أجل حصد المشاهدات على (تيك توك)». وقال رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، «إن نتنياهو يفكك النظام في الضفة، وإن سلوك سوكوت مخزٍ».
وجاء رد معارض أيضاً من الجيش لكن من بوابة حفاظه على صلاحياته، وقال إن سوكوت والذين معه عملوا بطريقة كاذبة ومضللة، من دون صلاحية وبخلاف مطلق للخطة التي تم التصديق عليها، وإن الجيش أوقف هدم النصب.
وأكد مسؤولون كبار في الجيش لصحيفة «معاريف»، إن «بن غفير وسوكوت يريدان تأجيج الوضع وإشعال انتفاضة ثالثة قبل الانتخابات».
ووصف ناطق باسم الجيش تصرف سوكوت بأنه خطير واستغلال لقوات الأمن التي رافقته لتأمينه. وقال الناطق إن الجيش هو الذي يجب أن يهدم النصب والرموز التحريضية وهو يقوم بذلك وفق صلاحيات محددة. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رد الجيش يختصر غضبه الكبير في الآونة الأخيرة من المستوى السياسي في إسرائيل.
وحذّر مسؤولون أمنيون كبار الثلاثاء من أن الضفة الغربية على وشك اندلاع انتفاضة ثالثة بها، واتهموا جهات سياسية بمحاولة تأجيج التوترات قبيل الانتخابات.
ونقلت هيئة البث «كان» عن المسؤولين قولهم إن أنشطة بن غفير في قلنديا وسوكوت في قرية مادما قد تُشعل فتيل الأزمة في المنطقة وتؤدي إلى انتفاضة ثالثة.
وقال مصدر أمني: «هناك محاولة لإثارة الفتن في الضفة الغربية واستغلال جنود الجيش الإسرائيلي سياسياً. ولتهدئة الوضع، نضطر لتعزيز قواتنا. إنها ساحة قابلة للانفجار في أي لحظة، وبدلاً من تهدئتها، يُزيد الوزراء وأعضاء الكنيست الطين بلة».