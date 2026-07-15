إسرائيل تدفع بأكبر «سلسلة استيطانية» في الضفة الغربية المحتلة

أظهرت المواقع المختارة لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خطة إسرائيلية لتحويل المستوطنات القائمة والجديدة إلى أحزمة استيطانية متصلة، لخدمة فكرة توسيع الاستيطان من جهة، وتطويق وتقطيع الضفة وتشكيل جدار بين الضفة وإسرائيل من جهة ثانية.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» وافق على مقترح له بإقامة مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة صانور شمال الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إن هذه المستوطنة التي تحمل الرقم 104 في إشارة إلى عدد المستوطنات التي أنشأتها أو وافقت عليها الحكومة الحالية، جزء من «ثورة تاريخية في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، ستمنع إقامة (دولة إرهابية) في قلب إسرائيل»، على حد تعبير الوزير اليميني المتطرف.
وأضاف متباهياً: «104 مستوطنات وأكثر من 160 مزرعة (بؤرة رعوية) ستشكل جدار حماية (درعاً واقية) لرعنانا، وتل أبيب، وجفعاتيم، والقدس، ولدولة إسرائيل بأكملها».
جاء إعلان سموتريتش عن المستوطنة الجديدة التي يخطَّط لها أن تتصل بمستوطنة صانور التي أُعيد بناؤها مؤخراً بعد أن كانت قد أُخليت خلال خطة فك الارتباط عام 2005، بعد يوم على إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها وافقت على رزمة مشاريع استيطانية في الضفة في إشارة إلى الحزمة التي شملت بناء 34 مستوطنة جديدة، في كل مناطق الضفة، وتم الكشف عنها في وقت سابق.
وأكد سموتريتش أن حكومته وافقت على ميزانية قدرها 1.3 مليار شيقل (434 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وحسب المخطط يُفترض أن تُبنى 9 مستوطنات جديدة في منطقة شمال الضفة، و7 في وسط الضفة، و4 في جبال الخليل، جنوب الضفة، و7 في الأغوار، و6 في مستوطنة غوش عتصيون الكبيرة في الخليل، ومستوطنة إضافية في «مجيلوت» شمال البحر الميت.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوطنات الجديدة ستغيِّر خريطة الاستيطان في الضفة، لأنها تشكل أحزمة جديدة. ووصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، القرار بأنه «أكبر خطوة استيطانية صهيونية منذ قيام الدولة». وأضافت: «إننا نبني جداراً دفاعياً استيطانيا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
وقالت مصادر مُشاركة في الترويج للحزمة الجديدة لصحيفة «معاريف» أن «الحزمة تهدف إلى إنشاء سلسلة استيطانية في مناطق ذات أهمية سياسية وأمنية استراتيجية، وإلى ترسيخ الوجود الإسرائيلي في المنطقة».
وعلَّق يارون روزنتال، رئيس مجلس مستوطنات عتصيون، «الخبر السار في قرار الحكومة أنه يتعدى إنشاء 6 مستوطنات في غوش عتصيون إلى إقامة غوش عتصيون متصلة».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن هذه القرارات اتُّخذت في وقت سابق من الشهر الماضي لكنها ظلت سرية تجنباً لإحراج الولايات المتحدة آنذاك.