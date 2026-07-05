كركوك: مصرع ضابط عراقي في اشتباكات مسلحة مع عناصر لـ«داعش»

نعى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الأحد، مقتل أحد ضباطه (يحمل رتبه ملازم أول) على يد عناصر تنظيم «داعش» في محافظة كركوك (شمال).

وشهد عام 2026 انخفاضاً واضحاً وغير مسبوق، بالنسبة للعمليات التي يشنها التنظيم الإرهابي على المواقع المدنية والعسكرية؛ حيث تؤكد معظم التقارير الأمنية وصول الهجمات في غالبية القواطع العسكرية إلى مرحلة «الصفر»، نتيجة تكثيف الضربات الاستباقية والجهد الاستخباري الذي تمارسه القوات الأمنية بمتخلف صنوفها ضد عناصر التنظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم» مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً «باسمي واسم ابطال جهاز مكافحة الإرهاب انعى إلى شعبنا العراقي الكريم بمزيد من الحزن والأسى pic.twitter.com/mxRHGVThrB — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) July 5, 2026

وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن كريم التميمي، في بيان النعي، إن الملازم حسن خضير زغير «نال شرف الشهادة دفاعاً عن الوطن، خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر تنظيم (داعش) في محافظة كركوك».

ويتزامن الحادث مع عمليات أمنية واسعة تنفذها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، منذ يومين، وبإسناد من المقاتلات الحربية العراقية، في منطقة التون كوبري، شمال محافظة كركوك المحاذية لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، لملاحقة عناصر التنظيم التي تتمركز في المناطق الجغرافية الوعرة والمعزولة، لا سيما في أطراف محافظات، كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار.

والهجوم الجديد هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي، في مؤشر على انحسار نشاطات التنظيم في البلاد إلى أقل مستوياتها منذ أعوام، بعد أن تمكن من السيطرة على نحو ثلث الأراضي العراقية، صيف 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية وقوات التحالف الدولي من إلحاق الهزيمة به، نهاية عام 2017.

وأعلن «داعش»، مطلع مايو (أيار) الماضي، مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة ضد دورية للجيش العراقي بالقرب من نهر دجلة، أسفر عن إعطاب عجلة من نوع «همر»، وإصابة جندي عراقي بجروح.

مع ذلك، ما زالت التقديرات الرسمية بشأن أعداد عناصر «داعش» الموجودين في العراق وسوريا غير متطابقة؛ ففيما تقدر التقارير الاستخبارية الغربية أعدادهم بين 1500 و3000 عنصر، قدَّر رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها تصل إلى نحو 10 آلاف مقاتل، والحادث الأخير قد يدفع السلطات الأمنية العراقية إلى بذل المزيد من الجهود لملاحقة بقايا التنظيم.

وكانت السلطات العراقية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، وافقت، مطلع العام، على نقل نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم «داعش» من معتقلات شمال شرقي سوريا، التي كانت تديرها قوات «قسد» الكردية إلى داخل العراق لضمان عدم فرارهم.

هجمات جوية

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن طائرات «F - 16» تستهدف أوكاراً إرهابية بقضاء الدبس في كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه «بناءً على التخطيط والمتابعة الدقيقة، وبالتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، ونتيجة لمتابعة استخبارية مستمرة لـ5 أيام متواصلة، نفّذ صقور الجو الأبطال بطائرات (F 16) العراقية ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت أوكاراً ومخابئ للعصابات الإرهابية، في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس».

وأضافت أن «هذه العملية الخاطفة جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتعاونٍ وثيق مع رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان».