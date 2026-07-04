عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:35 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

زيارة الشيباني تؤسس لشراكة استراتيجية مع لبنان

رسالة طمأنة حملها وزير الخارجية السوري إلى بيروت

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحيي مستقبليه في مدينة طرابلس بشمال لبنان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحيي مستقبليه في مدينة طرابلس بشمال لبنان (أ.ف.ب)
TT
TT

زيارة الشيباني تؤسس لشراكة استراتيجية مع لبنان

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحيي مستقبليه في مدينة طرابلس بشمال لبنان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحيي مستقبليه في مدينة طرابلس بشمال لبنان (أ.ف.ب)

لم تكن زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت مجرد محطة سياسية ودبلوماسيّة؛ إذ جاءت في ظل تحولات كبرى تشهدها المنطقة وخصوصاً لبنان، وبدت بمثابة إعلان سوري واضح بأن دمشق الجديدة تسعى إلى إعادة بناء علاقتها مع لبنان على أسس مختلفة تماماً عن تلك التي حكمت حقبة الوصاية السورية طوال أكثر من أربعة عقود.

وبدا لافتاً أن لقاءات الشيباني في بيروت لم تقتصر على الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام، بل شملت قيادات دينية وسياسية ورؤساء أحزاب، واعتبر رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، أن الزيارة في هذا التوقيت «ليست منفصلة عن التطورات الإقليمية والدولية، وتأتي غداة الكلام الذي تكرر على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي تحدث فيه عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى أمر (حزب الله) في بيروت»، ما دفع القيادة السورية إلى الدخول على خط التطورات اللبنانية بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي ولقائه القيادات اللبنانية».

وأكد سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة «تحمل في جوهرها رسائل طمأنة إلى مختلف المكونات اللبنانية، ولا سيما المسيحيين والشيعة، مؤكداً أن «سوريا الجديدة تختلف كلياً عن سوريا بشار الأسد، وليست بصدد إعادة تجربة آل الأسد في لبنان أو العودة إلى سياسة الوصاية التي حكمت العلاقات بين البلدين لعقود».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أ.ف.ب)

ورأى سعيد أن الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا اللبنانية – السورية «يعدّ نقطة انطلاق فعلية نحو صياغة مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعدما وضعت هذه اللجنة الأطر الناظمة للاتفاقات المستقبلية التي ستدير التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين بيروت ودمشق، بما يفتح الباب أمام طي صفحة الماضي بكل تعقيداته، والتأسيس لعلاقة شراكة بين دولتين مستقلتين تجمعهما الجغرافيا والمصالح المشتركة، لا الوصاية والإملاءات».

علاقات متوازنة

وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع حراك دولي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة، ومع إعادة فتح ملفات شائكة تتصل بمستقبل لبنان وحدود النفوذ الإقليمي فيه، وكلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دور سوري محتمل لـ«إنهاء ملفّ سلاح (حزب الله)». وفي هذا السياق، أرادت دمشق توجيه رسالة إلى اللبنانيين بأن مرحلة جديدة بدأت، عنوانها احترام سيادة الدولتين وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة، وطمأنة جميع المكونات اللبنانية بعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، كما تقول مصادر لبنانية مواكبة للزيارة.

ولم يمرّ تصريح الشيباني مرور الكرام عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا سيما إعلانه أنه لا يمانع في الحديث مع «حزب الله» إذا اقتضت الحاجة. واعتبر سعيد أن هذا الموقف «يعكس حجم الانفتاح الذي تنتهجه الدولة السورية الجديدة تجاه جميع المكونات اللبنانية، بما فيها الثنائي الشيعي، ويؤكد أنها لا تتعامل بمنطق الانتقام من (حزب الله) على خلفية ما قام به في سوريا خلال السنوات الماضية».

تطلعات اللبنانيين

وترى أغلبية القوى السياسية اللبنانية أن الموقف السوري الحالي لا يعبّر فقط عن إرادة القيادة الجديدة في دمشق، بل ينسجم أيضاً مع تطلعات غالبية اللبنانيين من مختلف الانتماءات السياسية والطائفية، الساعين إلى بناء علاقة طبيعية ومتوازنة مع سوريا تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

واعتبر النائب بلال الحشيمي أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان شكلت محطةً سياسيةً لافتة، عكست رغبةً حقيقية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين في طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية، تقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وصون سيادة الدولتين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

أعلام لبنانية وسورية يحملها مستقبلو وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مدينة طرابلس بشمال لبنان (أ.ف.ب)

وقال في بيان: «عبّر اللبنانيون، من خلال حفاوة الاستقبال، عن نضجٍ سياسي وإنساني يؤكد أنهم قادرون على التمييز بين إرث المرحلة السابقة وآفاق المرحلة الجديدة»، وأضاف: «الكثير من اللبنانيين عانوا من سياسات النظام السابق، كما دفع عدد كبير منهم أثماناً سياسية وشخصية بسبب وقوفهم إلى جانب تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والتغيير، وهم اليوم يتطلعون إلى علاقة مختلفة، عنوانها الثقة والتعاون والاحترام المتبادل».

وتابع: «انطلاقاً من هذا المناخ الإيجابي، فإننا نتطلع إلى مبادرات عملية من القيادة السورية الجديدة تُترجم هذا التحول، وفي مقدمها إعادة فتح الحدود أمام اللبنانيين بصورة طبيعية، وإلغاء رسم الدخول، وإعادة النظر في شرط الدعوات المسبقة، بما ينسجم مع خصوصية العلاقة التاريخية والجغرافية والإنسانية التي تجمع الشعبين».

زيارة طرابلس

وحظيت زيارة الشيباني إلى مدينة طرابلس (شمال لبنان) باهتمام كبير. وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة طرابلس «دفعت أثماناً باهظة نتيجة مواقفها المؤيدة للثورة السورية، كما تحملت تكلفة سياسية واقتصادية كبيرة خلال فترة النزوح السوري إليها». وشدد على أن طرابلس «أُغرِقت بالحرمان والإهمال لأنها مدينة ذات غالبية سنية عربية، وكانت سياسياً في مواجهة حكم آل الأسد؛ ولذلك فإن زيارة الشيباني تحمل أيضاً بُعداً معنوياً وسياسياً تجاه المدينة وأبنائها».

مواضيع
أخبار لبنان أزمة لبنان أخبار سوريا لبنان سوريا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

واشنطن تتحدث عن تنفيذ الاتفاق... وتل أبيب تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان

المشرق العربي الوزير روبيو يشارك في جلسة المفاوضات الأولى بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

واشنطن تتحدث عن تنفيذ الاتفاق... وتل أبيب تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان

تجدّد التباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن تنفيذ «اتفاق الإطار» في لبنان، مع تمسك الأولى ببدء تنفيذه عبر انسحابات إسرائيلية تدريجية وانتشار الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بقايا مخيم للنازحين في بيروت (أ.ف.ب) p-circle
المشرق العربي

مُنظمة: أكثر من 600 ألف نازح لبناني عادوا لمنازلهم منذ وقف النار مع إسرائيل

عاد نحو 640 ألف نازح، من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، إلى منازلهم، وفق منظمة الهجرة الدولية، بعد تراجع وتيرة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
المشرق العربي عمال يزيلون خياماً للنازحين من وسط بيروت الأربعاء (أ.ف.ب)
المشرق العربي

دعم غربي واسع لاتفاق لبنان «الإطاري» مع إسرائيل

يتوسع الدعم الدولي لاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية الأسبوع الماضي، في مقابل انتقادات داخلية تصدرها «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عودة التفجيرات إلى جنوب لبنان... إسرائيل تُعيد رسم الشريط الحدودي
المشرق العربي

عودة التفجيرات إلى جنوب لبنان... إسرائيل تُعيد رسم الشريط الحدودي

استعادت إسرائيل سياسة التفجيرات الواسعة في جنوب لبنان، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف طالت بلدات حداثا وبيت ياحون وكونين والطيري وكفرتبنيت.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي دورية لـ«اليونيفيل» في بلدة المنصوري بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
المشرق العربي

إجراءات الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان تقيّد حركة «يونيفيل»

تشتد القيود على حركة قوات حفظ السلام (يونيفيل) التي لا تزال موجودة بجنوب لبنان والتي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي

بولا أسطيح (بيروت)
العالم العربي المشرق العربي

لماذا عادت «حماس» لرفع الرايات والتهديد بـ«7 أكتوبر جديد»؟

أفراد من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» خلال تسليم رهينة أميركي - إسرائيلي بخان يونس في فبراير 2025 (رويترز)
أفراد من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» خلال تسليم رهينة أميركي - إسرائيلي بخان يونس في فبراير 2025 (رويترز)
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا عادت «حماس» لرفع الرايات والتهديد بـ«7 أكتوبر جديد»؟

أفراد من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» خلال تسليم رهينة أميركي - إسرائيلي بخان يونس في فبراير 2025 (رويترز)
أفراد من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» خلال تسليم رهينة أميركي - إسرائيلي بخان يونس في فبراير 2025 (رويترز)

لم تكن لحظة رفع رايات «حماس» وجناحها العسكري «كتائب القسام» في جنازة قائد ميداني بالكتائب، قتلته إسرائيل بعد استهدافه أثناء سيره على الأقدام، وليدة المصادفة، بل كانت في إطار منسق، لربما فاجأ الكثير من المتابعين والمراقبين، بعد فترة غياب طويلة امتنعت فيها الحركة عن هذا الخيار.

تزامنت تلك الجنازة للقيادي الميداني في «القسام»، وليد هنية، أحد أقارب قائد الحركة السابق إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل في طهران بشهر يوليو (تموز) 2024، مع تاريخ 26 يونيو (حزيران) الماضي، وهو اليوم الذي وجه فيه نشطاء دعوات لحراك جماهيري ضد «حماس» بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وهو الأمر الذي لاقى من الحركة اهتماماً كبيراً وعملت كثيراً لصده لاعتبارها أن جهات «مشبوهة» تقف خلفه، قبل أن يفشل الحراك لوحده.

عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

بعد تلك الجنازة، استمرت حركة «حماس» برفع راياتها في جميع جنازات نشطائها الذين تغتالهم إسرائيل، كما لوحظ رفع رايات «القسام» وكذلك خروج مسلحين في الجنازات، إلى جانب ترديد شعارات من أبرزها «خيبر خيبر يا يهود.. 7 أكتوبر سوف يعود»، وهو أمر لفت انتباه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي خاضت جولة من التحريض ضد الحركة وقطاع غزة.

وكان آخر مرة ظهرت فيها رايات «حماس» وعناصرها المسلحين في عمليات تسليم المختطفين الإسرائيليين، خلال الصفقة الثانية لتبادل الأسرى، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2025، قبل أن تستأنف إسرائيل حربها لاحقاً في مارس (آذار) من العام نفسه، وهي الأحداث التي استغلتها القوات الإسرائيلية لرصد قيادات وعناصر من الحركة قتلتهم لاحقاً في سلسلة من الاغتيالات والعمليات التي نفذتها.

ومع تكرار المشهد مؤخراً، خاصةً وأن الحرب الإسرائيلية مستمرة بشكل مصغر رغم وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، سألت «الشرق الأوسط» أربعة مصادر من «حماس» في قطاع غزة عن أسباب عودة رفع الرايات وظهور المسلحين، ولف جثامين الضحايا برايات الحركة و«القسام»، فأكدت جميعها أن هناك قراراً من قيادة الحركة بغزة اتخذ وتم تعميمه على جميع المناطق، للعودة لرفع الرايات وترديد الشعارات «الجهادية» في جنازات النشطاء الذين تغتالهم إسرائيل.

تواجه حركة «حماس» أزمة مالية شديدة... لكن وضعها المادي يُعدّ أفضل من فصائل أخرى (أرشيفية - رويترز)

ووفقاً للمصادر الأربعة، التي تحدث كل واحد منها بشكل منفصل، فإن القرار اتخذ في إطار تأكيد قيادة «حماس» على أنها ما زالت باقية وقوية، ولا يمكن هزيمتها من خلال العمل العسكري، أو أي خطط سواء إسرائيلية أو أميركية، تتجاوز الاتفاق مع الحركة بشأن مستقبل قطاع غزة وحتى القضية الفلسطينية برمتها.

وقال أحد المصادر إن أحد الأسباب هو الدعوة لما أطلق عليه الحراك الجماهيري أو «ثورة 26 يونيو»، مشيراً إلى أنه كانت لدى قيادة «حماس» قناعة بأن هناك محاولات لإحداث فوضى عارمة داخل القطاع، وأرادت الحركة بدءاً من جنازة هنية، التي نظمت ظهر ذلك اليوم قبل ساعات من موعد المظاهرات، أن تظهر أنها ما زالت قوية ومتماسكة. فيما لم تؤكد أو تنفِ المصادر الثلاثة الأخرى هذه الرواية.

وأكدت المصادر الأربعة أن جميع المسلحين الذين يخرجون في الجنازات الأخيرة هم أقارب وأصدقاء الضحايا، وبعضهم له انتماء للحركة ويخرجون بشكل غير منسق أو رسمي.

وحول التهديد والتلويح بإعادة 7 أكتوبر، وغيرها من الشعارات التي توصف بأنها «جهادية»، أكدت المصادر أنها شعارات يتم ترديدها بشكل ارتجالي من حيث مضمونها، لكن التعميم الداخلي الذي وُزّع على المسؤولين عن الفعاليات في المناطق، ومنها ترتيب الجنازات، أن يتم ترديد شعارات تذكر بدور «المقاومة» وأنها ما زالت حاضرة وموجودة، كما كان الحال قبل الحرب تماماً.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» برفح جنوب غزة فبراير 2025 (رويترز)

وهناك من رأى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استفزاز إسرائيل ومنحها مبررات لتصعيد عدوانها داخل قطاع غزة. وطالب نشطاء محسوبون على «حماس» من داخل القطاع وخارجه بالتوقف عن رفع الرايات وترديد تلك الشعارات، مشيرين إلى أن الإعلام العبري استغل ذلك للتحريض مجدداً على غزة، وبشكل كبير جداً مثلما كان الوضع بداية الحرب، إلى جانب استغلال المخابرات الإسرائيلية لرصد المشاركين في تلك الجنازات من النشطاء الميدانيين واغتيالهم لاحقاً كما جرى سابقاً في عمليات تبادل الأسرى وغيرها.

وقال مصدران من «حماس» إن هذه الدعوات قد تكون واقعيةً، لكن إسرائيل لا تحتاج لمبررات، فالعدوان لم يتوقف منذ وقف إطلاق النار المعلن، والاغتيالات والجرائم التي ترتكب مستمرة بشكل متفاوت ولكنها ما زالت كبيرة، وفقدنا أكثر من 1060 فلسطينيّاً حتى الآن نتيجة هذا العدوان المتواصل.

وقال مصدر ثالث: «بالتأكيد الواقع تغير، وما كان يصلح قبل الحرب لم يعد كما هو الظرف حالياً، لكن هذا لا يعني الاستسلام الكامل، كما أن الاغتيالات أثبتت في كل مرة أنها لا تضعف الحركة بل تزيدها قوة للاستمرار في نهجها».

بالتزامن مع كل ذلك، ظهرت تقارير إعلامية عبرية من عدة قنوات وصحف مختلفة، معتمدةً على تقارير استخباراتية رسمية رفعت لهيئة الأركان الإسرائيلية، وكذلك للمستوى السياسي، تتحدث عن تعافي «حماس» في غزة، وأنها تصنع الأسلحة بمختلف أنواعها، كما ترمم بعض الأنفاق، ولربما تستعد لتنفيذ هجمات ضد القوات، في ظل رفضها نزع سلاحها، وكذلك سيطرتها على المساعدات الإنسانية، واستمرارها في تحويل الأموال من الخارج إلى غزة لصرف رواتب نشطائها، وتحويلها للجناح العسكري ليعيد ترتيب نفسه، ولتجنيد أعضاء جدد.

مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة (أرشيفية)

ووفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي يصعّد من وتيرة الاغتيالات بغزة، لإعاقة جهود «حماس» لترسيخ وجودها في ظل استمرارها بتجديد قدراتها العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله: «نسرع وتيرة الاغتيالات، لكننا نبقى دون مستوى الانتقادات الدولية، وسيستمر هذا الوضع طالما أن (حماس) غير مستعدة لنزع سلاحها».

فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يانيف عاسور، يحاول منذ فترة إقناع هيئة أركان الجيش باستئناف القتال في غزة بشكل واسع، فإنه لم ينجح في ذلك حتى الآن في ظل رغبة المستوى السياسي عدم استئناف القتال حالياً في ظل القيود المفروضة من الولايات المتحدة على ذلك.

وتقول المصادر الأربعة من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن التهديدات الإسرائيلية وما تنشره وسائل الإعلام العبرية، يأتي في إطار حملة التحريض المستمرة قبل وخلال الحرب ومتواصلة حتى الآن، وليس وليد اللحظة.

وأكد مصدران على أن الحركة تستغل بعض الإمكانات المتاحة لها استعداداً للدفاع عن الفلسطينيين حال قررت إسرائيل استئناف الحرب، لكنها لن تبادر بأي هجوم كما كان الحال في 7 أكتوبر 2023، أو غيره، وأن هدفها الوصول لاتفاق يضمن حقوق الفلسطينيين، ويوقف الحرب بشكل كامل، ويضمن إغاثة سكان قطاع غزة وتوفير مقومات الحياة لهم وإعادة إعمار منازلهم.

مواضيع
حرب غزة أخبار غزة حركة حماس فلسطين إسرائيل
العالم العربي المشرق العربي

تأهل المنتخب المصري يمنح أهل غزة لحظة فرح وسط الحرب (صور)

فلسطينيون يحتفلون بعد تأهل مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026 في مخيم النصيرات (أ.ب)
فلسطينيون يحتفلون بعد تأهل مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026 في مخيم النصيرات (أ.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تأهل المنتخب المصري يمنح أهل غزة لحظة فرح وسط الحرب (صور)

فلسطينيون يحتفلون بعد تأهل مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026 في مخيم النصيرات (أ.ب)
فلسطينيون يحتفلون بعد تأهل مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026 في مخيم النصيرات (أ.ب)

«يا مصر بتعمليها إزاي»... من مقطع أغنية شهيرة في شهر رمضان الماضي، غنى أطفال وكبار في قطاع غزة في أحد مقاطع الفيديو، احتفالاً بتأهل المنتخب المصري إلى دور ثُمن النهائي في بطولة كأس العالم 2026، أمام مباراته مع أستراليا أمس (الجمعة)، لتصبح رسالة على قوة العلاقة بين الشعبين المتجاورين.

وتحولت الساحات العامة والمقاهي وحتى خيام النازحين في قطاع غزة إلى نقاط تجمع لمتابعة مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث منح المنتخب المصري الفلسطينيين لحظات نادرة من الفرح وسط أجواء الحرب والمعاناة اليومية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية.

يحتفل الفلسطينيون بفوز مصر على أستراليا في مباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026 (د.ب.أ)

ومع انطلاق المباراة، علت هتافات المشجعين مع هدف مصر في الشوط الأول، الذي أحرزه اللاعب إمام عاشور، في مشهد عكس حجم الارتباط الذي يجمع الفلسطينيين بالمنتخب المصري.

ردود فعل الفلسطينيين أثناء مشاهدتهم البث المباشر لمباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم بين مصر وأستراليا في النصيرات (أ.ب)

وأفادت وكالة «معاً» الفلسطينية للأنباء بأن انقطاع خدمة الإنترنت لفترة وجيزة أربك أجواء المتابعة، قبل أن تستأنف الجماهير احتفالها بالمباراة.

وخصصت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة عدداً من الساحات المجهزة لتمكين الفلسطينيين من مشاهدة اللقاء، فيما شهدت أماكن العرض حضوراً كثيفاً، في امتداد لمشهد يتكرر مع كل مباراة يخوضها المنتخب المصري؛ إذ تمتلئ الساحات بالمشجعين الذين يحرصون على مؤازرة «الفراعنة».

فلسطينيون يتابعون البث المباشر لمباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم بين مصر وأستراليا في مدينة غزة (أ.ب)

ونقلت وكالات الأنباء مجموعة صور من تواجد أهل غزة لتشجيع المنتخب المصري، رافعين الأعلام المصرية.

واستمر التقدم المصري بهدف دون مقابل حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن ينجح المنتخب في حسم المواجهة والتأهل التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بركلات الترجيح، وهو إنجاز لقي تفاعلاً واسعاً داخل قطاع غزة.

واحتفى متابعون بإهداء المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن الفوز للشعب الفلسطيني، رافعاً العلم الفلسطيني مع العلم المصري.

وامتدت أصداء هذا الإنجاز إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول فلسطينيون رسائل التهنئة ومقاطع فيديو توثق أجواء الاحتفال. جاء ذلك رغم الظروف الإنسانية القاسية التي يمر بها القطاع.

كما هتف مواطنون من أهل غزة: «شمال يمين... بنحب المصريين».

واجتازت مصر عقبة أستراليا بركلات الترجيح من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، لتتأهل لمواجهة ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين (حامل اللقب) مساء الثلاثاء المقبل في أتلانتا.

اقرأ أيضاً

بانينكا صلاح عبرت عن شخصيته وخبرته (أ.ف.ب)

«بانينكا» صلاح… الركلة التي صنعت تاريخ مصر

صورة التقطتها «بي إن سبورتس» للجهاز الفني المصري وهو يعرض ضربة جزائية تقدم لها مبابي مع ريال مدريد (بي إن سبورتس)

«ركلة مبابي» ألهمت مصر… فيديو قصير سبق التأهل التاريخي

مواضيع
أخبار مصر كأس العالم محمد صلاح مصر فلسطين
العالم العربي المشرق العربي

تقرير: الحرب الأميركية على إيران قلصت الاهتمام بمصير قطاع غزة

جثمان الطفلة سوار التي قتلت في غارة إسرائيلية على خان يونس 30 يونيو الماضي (أ.ب)
جثمان الطفلة سوار التي قتلت في غارة إسرائيلية على خان يونس 30 يونيو الماضي (أ.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير: الحرب الأميركية على إيران قلصت الاهتمام بمصير قطاع غزة

جثمان الطفلة سوار التي قتلت في غارة إسرائيلية على خان يونس 30 يونيو الماضي (أ.ب)
جثمان الطفلة سوار التي قتلت في غارة إسرائيلية على خان يونس 30 يونيو الماضي (أ.ب)

بينما تتركّز الأنظار على موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى وضع حدّ للحرب في الشرق الأوسط، تراجع الاهتمام بقطاع غزة الذي شهد حرباً إسرائيلية أفضت إلى وقف هش لإطلاق النار.

وأعلن عن وقف النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 على أساس خطة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تنص على إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة إعمار غزة.

ويقول أحمد جمّالي (53 عاماً) الذي يسكن في مخيم للنازحين في حي تل الهوى في مدينة غزة: «منذ حرب أميركا على إيران، نسي كل العالم غزة ومأساة غزة». ويضيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ليس لدينا أب. نحن طرف ضعيف ومظلوم، وإسرائيل تفعل كلّ شي، تقتل وتدمّر وتحتلّ غزة، ولا أحد في العالم يحرك ساكناً».

واندلعت الحرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي تسبّب بمقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق أرقام إسرائيلية رسمية، بينما قتل في القطاع أكثر من 73 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة «حماس».

بعد أربعة أشهر من إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً عنيفاً على إيران، استتبعته حرب امتدّت إلى دول عدّة في المنطقة، إذ ردّت إيران على الضربات التي استهدفتها بقصف إسرائيل ودول عربية عدّة في الخليج، بينما فتح «حزب الله» مجدداً في لبنان جبهة مع إسرائيل دعما لإيران.

تجمع المشيعون لتوديع عدد من الفلسطينيين بينهم طفل ووالده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في 7 يونيو (د.ب.أ)

وأعلن وقف لإطلاق النار على الجبهة الأميركية الإسرائيلية الإيرانية في الثامن من أبريل (نيسان)، تلاه وقف لإطلاق النار على جبهة «حزب الله» إسرائيل بعد عشرة أيام تقريباً. ووقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في منتصف يونيو (حزيران) تهدف إلى إنهاء الحرب، شملت وقف العمليات العسكرية في لبنان، لكن لم تأت على ذكر قطاع غزة.

وقالت مصادر مقربة من حركة «حماس» رفضت الكشف عن هويتها إن هذا أثار خيبة أمل لدى بعض مسؤولي «حماس»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

«خذلان»

وكان مسؤولون إيرانيون تحدّثوا في بداية الحرب عن تمسكهم باتفاق يشمل المنطقة بأسرها، بينما يرى محللون أن هذا الصمت حول غزة يؤشر إلى تحوّل أوسع في الأولويات.

ويقول هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن ذلك يعكس تراجع الوزن الاستراتيجي لـ(حماس) في نظر إيران». ويضيف: «غزة تختفي تدريجياً من دائرة الاهتمام الدولي».

وفي سياق متصل، يعتقد الخبير العسكري الإسرائيلي إيدو هشت أن «(حماس) كانت حليفاً لإيران، لا أداة بيدها»، معتبراً أن الحركة الفلسطينية «خذلت» الإيرانيين الذين «لم يكونوا يريدون حرباً في خريف 2023».

لكن دبلوماسيين مشاركين في المفاوضات يعتبرون أن «معظم الأطراف ترى أن القضية غير قابلة للحل على المدى القصير أو المتوسط».

فلسطينيون يتفقدون منزلاً متضرراً إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة تابعة لعائلة لباد في مدينة غزة (د.ب.أ)

وقال دبلوماسي غربي مقيم في القدس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن غياب غزة عن الاتفاق يعكس حالة من الجمود السياسي أكثر مما يعكس تقدماً حقيقياً. وأضاف: «غزة غائبة عن الاتفاق (...) لأنه لا يوجد إطار سياسي موثوق به لليوم التالي».

على أرض الواقع، لا تزال إسرائيل تقصف بشكل شبه منتظم القطاع الذي تحتلّ أكثر من 60 في المائة منه، حاصدة قتلى وجرحى ومزيداً من الدمار، رغم وقف إطلاق النار. بينما الأزمة الإنسانية الخانقة لا تزال قائمة.

وتصرّ إسرائيل على نزع سلاح حركة «حماس» بالكامل قبل بدء أي انتقال سياسي، بينما ترفض حركة «حماس» التخلي عن أسلحتها دون ضمانات بقيام سلطة فلسطينية بديلة تتولى إدارة القطاع.

محادثات القاهرة

رغم ذلك، تتواصل خلف الكواليس المفاوضات بشأن مستقبل غزة، وكانت آخر جولة حولها في القاهرة حيث عقدت اجتماعات شاركت فيها فصائل فلسطينية، بما فيها حركة (حماس)، وممثلون عن مجلس السلام الذي أنشأه ترمب، إضافة إلى أطراف إقليمية مثل قطر وتركيا. وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية «قد يرغب ترمب في منح هذه العملية فرصة. يبقى أن نرى ما إذا كانت ستنجح».

ورغم قلة التفاصيل المعلنة، قالت مصادر دبلوماسية وأمنية للوكالة إن المفاوضين يعملون على خريطة طريق تجمع بين نزع سلاح حركة «حماس» تدريجياً وإنشاء سلطات انتقالية لإدارة غزة.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين وسياسيين أن الحكومة سترفض مثل هذا الإطار. وقال لوفات: «في الوقت الحالي، هذه العملية الدبلوماسية غير موجودة إلا على طاولة المفاوضات»، وأضاف: «لقد تحقق بعض التقدم، لكن إعادة الإعمار لا تزال بعيدة المنال، ولا شيء يتغير بالنسبة للناس على الأرض».

مواضيع
حركة حماس حرب غزة أخبار غزة الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل