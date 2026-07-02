«حماس» تحدد هوية متهمَين في اغتيال الحداد وعودة

تحدّثت مصادر من «حماس» إلى «الشرق الأوسط» عن بعض تفاصيل تحديد هوية شخصين في غزة، اتهمتهما وأدانتهما أجهزة أمنية تابعة للحركة بـ«التخابر» مع إسرائيل في عمليتي اغتيال عز الدين الحداد القائد الراحل لـ«كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية للحركة، وخليفته محمد عودة، في مايو (أيار) الماضي، وبفارق زمني أقل من أسبوعين.

وكانت أجهزة أمنية تابعة لـ«حماس» في غزة، أعلنت، مساء الأربعاء، إعدامها متهماً في اغتيال الحداد، فيما أكدت مصادر أن الحركة بصدد إعلان آخر قريب عن إعدام شخص ثانٍ في واقعة اغتيال عودة.

وتحدّث مصدران من «حماس»، أحدهما ميداني، والآخر أمني، في إفادتين منفصلتين لـ«الشرق الأوسط»، عن طريقة تحديد هوية الشخصين المتهمين التي تركزت بالدرجة الأولى على رصد وجودهما (بشكل منفصل) في موقعي الهجومين قبل وبعد الاستهداف.