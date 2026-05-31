ترمب يعين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق

اصدر الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الأحد، قراراً بتعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، في مسمى (رئاسي) جدية بعد انتهاء صلاحية تكليفه السابق.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة تروث: "يسرني أن أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم براك، الذي قام بعمل متميز، مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا، وكذلك مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى العراق، وذلك في إطار تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو علاقتنا معهما.

وأكد ترمب في تغريدته ان توم براك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية. معربا عن تقديره العميق للجهود التي بذلها براك، واستعداده الدائم لخدمة بلدنا". مختتما تغريدته بالقول: شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

وكان زير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد ذكر في تغريدة له على منصة إكس، السبت، إنهاء مهام السفير توم براك كمبعوث خاص للولايات المتحدة في سوريا، مؤكدا أنه أدى دورا بالغ الأهمية خلال فترة توليه هذا المنصب التي انتهت (فترة 180 يوما) بحسب المدة التي حددها القرار في الأساس.

Ambassador Tom Barrak has played an invaluable role as our Special Envoy to Syria.While that title is expiring, he will continue to play a leading role for the Trump Administration in both Syria and Iraq, where his expertise, relationships, and understanding of the America... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 29, 2026

وذكر روبيو في تغريدة عبر منصة "إكس"، أمس السبت، أن "مهمة براك بهذا المسمى انتهت، إلا أنه سيواصل الاضطلاع بدور قيادي في ملفات سوريا والعراق، مضيفا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لسياسة "أمريكا أولا"، ستسهم في تحقيق مزيد من النتائج لصالح الولايات المتحدة". وشدد على أن براك سيبقى فاعلاً أساسياً في جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب في المنطقة.إلا ان روبيو لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدور الجديد الذي سيتولاه توم براك، أو الجهة التي ستتولى مهام المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة، مأ أوحى للمتابعين ان الإدارة الأميركية أنهت مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.

وأشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، في لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق، بما وصفه بـ"التقدم اللافت" الذي حققته السلطات السورية خلال الفترة الماضية، معتبراً أن البلاد تدخل مرحلة جديدة تحمل فرصاً واسعة على المستويين السياسي والاقتصادي.

Just over a year ago, @POTUS visionary meeting with President Ahmed al-Sharaa in Saudi Arabia opened a new chapter — announcing the lifting of sanctions to “give Syria a chance at greatness.”A bold and hopeful gesture for Syria and the region.Under President al-Sharaa’s... https://t.co/xTQuX06Rbv — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) May 17, 2026

وكتب براك على حسابه في منصة إكس، انه قبل ما يزيد قليلاً عن العام، جرى افتتاح فصل جديد في تاريخ سوريا من خلال لقاءٍ تاريخي مع الرئيس أحمد الشرعاء في المملكة العربية السعودية، حيث أُعلن رفع العقوبات "لإعطاء سوريا فرصةً للنمو والازدهار".

وتابع انها وكانت خطوة جريئة تبعث على الأمل لسوريا والمنطقة، في ظل قيادة الرئيس الشرع، وبفضل الجهود الدبلوماسية الدؤوبة لوزير الخارجية، وان التقدم المحرز كان ملحوظاً. ويبشر بالفرص المستقبلية وبتقدمٍ هائل للشعب السوري واستقرارٍ دائم. واعتبر السفير ألاميركي ان سوريا تُعدّ اليوم مختبراً لتحالف إقليمي جديد يجمع بين الدبلوماسية والتكامل والأمل للمنطقة بأسرها.

واعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، الخميس الماضي، أن اكتشاف وتأمين الأسلحة الكيميائية غير المعلنة من حقبة الأسد يعدّ محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي.

وقال في منشور له عبر منصة «إكس»: «بفضل العمل الشجاع الذي قامت به السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وبدعم من رئيس الولايات المتحدة الأميركية والشركاء الدوليين، تحقق تنفيذ اتخاذ خطوة أخرى نحو القضاء نهائياً على الإرث الوحشي للأسلحة الكيميائية في سوريا».

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، في إبريل (نيسان)، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشرع بحث مع براك -في مدينة أنطاليا التركية على هامش المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة- المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.